Dünya 24 Haziran seçimlerini böyle gördü

Dış basında da genişçe yer bulan 24 Haziran seçimleri çoğu ajans ve haber kanalları tarafından son dakika gelişmesi olarak duyuruldu.

Dünya Türkiye'deki 24 Haziran seçimlerini böyle takip ediyor

1 / 6 Reuters haber ajansının son dakika şeklinde geçtiği haberde Türkiye’de oy verme işlemlerinin başladığı ifade edildi.

2 / 6 Haberde, “Türkler oy vermeye başladı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi Erdoğan ve AKP’nin göreve geldiğinden beri en büyük rekabet” ifadesi yer aldı.

3 / 6 Öte yandan EPA haber ajansı da Diyarbakır, Ankara ve İstanbul’da sandık başlarından çekilen fotoğrafları paylaştı.

4 / 6 İngiliz resmi kanalı BBC de gelişmeye geniş yer ayırdı. BBC’nin internet sitesinde, “Türkiye’de seçimler, Erdoğan zorlu mücadelede ikinci dönemini istiyor” ifadesini kullandı.

5 / 6 Alman haber ajansı Deutsche Welle ise; “Türkiye: Erdoğan kritik seçimde” yorumu yaparken muhalefetin güçlü olduğu yorumunu yaptı.