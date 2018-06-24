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Dünya 24 Haziran seçimlerini böyle gördü

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 24.06.2018 16:40 | Son Güncelleme

Yoğun seçim kampanyasının sona ermesinin ardından seçmen oy kullanmak için 24 Haziran'da sandık başına gitti. Türkiye'nin nefesini tutarak takip ettiği erken seçimler dünyanın da gündeminde yer aldı.

Dış basında da genişçe yer bulan 24 Haziran seçimleri çoğu ajans ve haber kanalları tarafından son dakika gelişmesi olarak duyuruldu.

Dünya Türkiye'deki 24 Haziran seçimlerini böyle takip ediyor

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Reuters haber ajansının son dakika şeklinde geçtiği haberde Türkiye’de oy verme işlemlerinin başladığı ifade edildi.
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Haberde, “Türkler oy vermeye başladı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi Erdoğan ve AKP’nin göreve geldiğinden beri en büyük rekabet” ifadesi yer aldı.
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Öte yandan EPA haber ajansı da Diyarbakır, Ankara ve İstanbul’da sandık başlarından çekilen fotoğrafları paylaştı.
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İngiliz resmi kanalı BBC de gelişmeye geniş yer ayırdı. BBC’nin internet sitesinde, “Türkiye’de seçimler, Erdoğan zorlu mücadelede ikinci dönemini istiyor” ifadesini kullandı.
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Alman haber ajansı Deutsche Welle ise; “Türkiye: Erdoğan kritik seçimde” yorumu yaparken muhalefetin güçlü olduğu yorumunu yaptı.
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İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Guardian, 24 Haziran seçimlerini, “CHP’nin popüler adayı Muharrem İnce, Türkiye’nin uzun süredir lideri olan Erdoğan’a ciddi bir tehdit olabilir” şeklinde okuyucularına aktardı.
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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçim erken seçim

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