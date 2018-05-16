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Dünya 'Ankara'nın zengin çocukları'nı konuşuyor!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.05.2018 14:09 | Son Güncelleme

Dünyanın farklı ülkelerinde yer alan 'zengin çocuklar' furyasında bu kez gözler Ankara'ya döndü.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Ankaralı zengin çocuklar, bakın nasıl bir hayat sürüyor....

İşte Ankara'nın zengin çocukları

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İngiliz Daily Mail gazetesi Instagram'da bulunan Rich Kids Of Ankara (Ankara'nın zengin çocukları) hesabını haber yaptı.
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Haberde "Ankara'nın zengin çocukları abartılı yaşam tarzlarını Instagram'da paylaşıyor" ifadeleri kullanıldı.
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Pahalı araçları ve lükse evlerini gözler önüne seren gençler egzotik bölgelere yaptıkları seyahatleri de sosyal medyadan paylaşıyor.
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Bazısı araba koleksiyonunu paylaşırken bazıları üzerindeki lüks kürkü ile özel jetin önünde çektirdiği fotoğrafı koyuyor.
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Bu genç kadın kendisine hediye gelen lüks araba ve üzerindeki dev kurdale ile poz vermiş.
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Özel şoförler, lüks yatlar, motorsikletler 'Ankara'nın zengin çocukları' hesabında en çok göze çarpan ögeler...
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