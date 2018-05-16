Dünya 'Ankara'nın zengin çocukları'nı konuşuyor!

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Ankaralı zengin çocuklar, bakın nasıl bir hayat sürüyor....

Pahalı araçları ve lükse evlerini gözler önüne seren gençler egzotik bölgelere yaptıkları seyahatleri de sosyal medyadan paylaşıyor.

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Bu genç kadın kendisine hediye gelen lüks araba ve üzerindeki dev kurdale ile poz vermiş.