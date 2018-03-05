Dünya bir anda dursa neler olur?

Düşünün; diyelim bundan 1 hafta sonra bir anda dünya duruyor! Başımıza neler gelir? En şanslı hangi bölgelerde yaşayanlar olur; dünyanın şekli değişir mi; kıtalar hareket eder mi? İşte hiç üzerine düşünmediğimiz o senaryoyla ilgili merak edilen soruların cevapları!

Dünya dursa ne olur?

1 / 26 EN ŞANSLILAR KUTUPLARA YAKIN OLANLAR Elbette en çok etkilenecek bölge ekvator. 1600 km hızla giden bir arabanın içinde olduğunuzu düşünün ve araba bir anda duruyor. Bir anda her şey Doğu'ya doğru hareket etmeye başlayacaktır. Kutuplara yakınsanız veya o sırada uçaktaysanız NASA'ya göre kısa süreliğine de olsa şanslınız.

2 / 26 HARİTA BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE DEĞİŞECEK Kutuplardaysanız şansınız var dediysek; çok ama çok kısa bir süreliğine… Çünkü dünya durduktan sonra oluşacak dev dalgalar sebebiyle harita baştan aşağı değişecek.

3 / 26 Dünyada biri güneyde, diğeri kuzeyde olmak üzere iki okyanus oluşacak ve ekvatorun çevresinde de kocaman ve yekpare bir ana kıta... Bildiğimiz anlamda dünya haritası tamamen değişecek.

4 / 26 6 AY GÜNDÜZ 6 AY GECE DÖNEMİ Dünya, Güneş’in etrafındaki hareketini kesmiyor. Dolayısıyla dünya durduğunda bir taraf tamamen gece bir taraf tamamen gündüz kalmayacak.

5 / 26 Tıpkı kutup noktalarındaki gibi dünyanın her yerinde 6 ay gündüz 6 ay gece yaşanacak. Bilimadamlarına göre en ideal yaşam alanı geceyle gündüzün tam birleştiği yerlerde mümkün olacak.

6 / 26 MANYETİK ALAN KAYBOLUNCA... Dünya durunca merkezindeki demir çekirdek de artık dönmeyebilir.

7 / 26 Bu durumda dünyanın koruyucu manyetik alanı ortadan kalkacaktır. Yani bir bakıma Mars'ın başına gelen Dünya'nın da başına gelmiş olacak.

8 / 26 EN SON AY SAHNEYE ÇIKIYOR Diyelim ki bir mucize oldu, insanlık teknolojinin de gücüyle tüm bu sınavları atlattı. Fakat son sözü Ay söylüyor.

9 / 26 Stanford Üniversitesi'nden Prof. Vaughan Pratt’ye göre Ay, dünya durduktan sonra kademeli olarak yavaşlayacak ve Dünya'dan uzaklaşmasının ardından büyük bir hızla gezegenimize çarpacak.

10 / 26 BÜTÜN CANLILAR; ANINDA KİLO ALMAYA BAŞLARDIK!

11 / 26 Bu saydığımız maddelerden sonra belki de en son dertlerimizden biri olurdu bu ama; eğer dünya dursaydı hızlıca bütün canlılar kilo almaya başlardı. Çünkü dünyanın dönüşünün yerçekimine etkisi bizi formda tutan etkenlerden biri…

12 / 26 EN ŞANSLILAR ONLAR OLURDU! Diyelim; dünya bugün durdu! Ve saydıklarımız teker teker gerçekleşmeye başladı. En şanslı insanlar kimler olurdu? Elbette hali hazırda uzayda bulunanlar. NASA’nın son verilerine göre şu anda uzayda 6 kişi var.

13 / 26 İYİ HABERİ VERELİM ARTIK... Şimdi arkanıza yaslanın ve derin derin nefes alın. Her ne kadar bilim adamları dünyanın dönme hızının giderek azaldığını söylese de; dünyanın bir anda veya kademeli olarak dönüşünün durması gibi bir ihtimal yok!

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