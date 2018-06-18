Dünya Kupası'nda 'UFO paniği'

Sanal alemde hızla yayılan görüntülere Rus Uzay Ajansı yetkilileri tarafından açıklama geldi.

Rusya'da UFO paniği

1 / 20 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'da bulunan turistler gökyüzündeki bu görüntüler sonrası telefonlarına sarıldı. Sosyal medyada geniş yer bulan bu karelerin sırrı yapılan resmi açıklama ile ortaya çıktı.

2 / 20 Futbol dünyasının en büyük turnuvası olarak kabul gören Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan kentlerden birisi olan Nizhny Novgorod'da kısa süreliğine de olsa "UFO paniği" yaşandı. Gökyüzünde beliren bu şekilleri UFO zanneden turistler bu anların fotoğraflarını çekti ve sosyal medyada paylaştı.

3 / 20 Sosyal medya platformlarında geniş yer bulan kareler kısa sürede basının da dikkatini çekti. Ancak gökyüzündeki bu görüntülerin sırrı Rus Uzay Ajansı yetkilileri tarafından yapılan açıklama ile ortaya çıktı.

4 / 20 Bu görüntülerin bir UFO (Tanımlanamayan uçan cisim) olmadığının altını çizen Rus yetkililer bu görüntünün sebebi olarak Uzaya gönderilen Soyuz kapsülünü gösterdi.

5 / 20 Gökyüzünde beliren bu görüntünün ülkenin kuzey bölgesinden fırlatılan Soyuz kapsülünün izleri olduğunu belirten yetkililer Soyuz'un hedefine başarı ile ulaştığı bilgisini de kamuoyu ile paylaştı.

6 / 20 SPACEX'İN FÜZESİ DE BENZER KORKUYA NEDEN OLMUŞTU Benzer bir panik geçtiğimiz yıl ABD'de yaşanmıştı. Ünlü girişimci Elon Musk’ın uzay çalışmalarına odaklanan şirketi Space X, Kaliforniya’da bulunan Vandernberg Hava Üssü’nden Falcon-9 roketini fırlatmış, roketin tırmanışı ise Los Angeles semalarında bu görüntülerin ortaya çıkmasına sebep olmuştu.

7 / 20 Roketin atılacağından habersiz olan kişiler tarafından endişe uyandıran gökyüzündeki ışıklar binlerce kişinin sosyal medyada hesabında paylaşım yapmasına neden olmuştu.

8 / 20 Paylaşımlara yönelik olarak Space X firmasının sahibi Elon Musk kişisel Twitter hesabında “(Işıklar) Kuzey Kore yapımı Nükleer UFO” paylaşımını yaparak bu durumu ti'ye almıştı.

9 / 20 YÜZYILIN EN ÇOK KONUŞULAN UFO GÖRÜNTÜLERİ Washington, New Hampshire'de çekilen bu ilk UFO görüntüsüyle başladı her şey.

10 / 20 1920'li yıllarda Amerika'da tam olarak belirlenemeyen bir bölgede çekilmiş uçan nesne

11 / 20 1929 Nisanında Colerado'da çekilmiş bir başka UFO

12 / 20 1939 yılının ilk günlerinde kimliği bilinmeyen bir adam ve arkasında görülen UFO - Amerika

13 / 20 2. Dünya Savaşı sırasında savaş uçaklarının arasında beliren tanımlanamayan uçan nesneler

14 / 20 Los Angeles - 1925 Şubat'ında patlayan bir uçağın yanında beliren parlak nesneler

15 / 20 Çin Tiensten, Hopeh bölgesinde 1942'de Amerikalı bir fotoğrafçı tarafından çekildi.

16 / 20 Japonya karasuları üzerinde talim yapan uçakların arasında belitren UFO

17 / 20 1945'te Burbank, California'da çekilen bu ünlü fotoğrafta bir at üstünde Jack LeMonde ve arkasında beliren UFO

18 / 20 1952 Temmuzu, Passoria, New Jersey'de bir amatör fotoğrafçının objektifine takılan UFO

19 / 20 19 Temmuz 1952'de terzi Domingo Troncoso tarafından çekildi. Peru ile Bolivya arasında horizontal hareketlerle ilerleyen devasa UFO