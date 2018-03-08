Dünya onu konuşuyor: Dev kartal tüyler ürpertiyor

RSPB Highlands&Islands'ın Facebook hesabında paylaşılan fotoğraf özellikle vahşi yaşam fotoğrafçılarının radarına takıldı.

Kartal geyik avında

1 / 26 Görenleri şaşkına çeviren fotoğrafta, kartal, dev kanatlarını açarak ölen geyiğin adeta kendisine ait olduğunu söylemeye çalışıyor.

2 / 26 Yolun karşısına konulan ve uzağı görüntülemek için kullanılan kameralarla kayda alınan kartal, vahşi yaşam fotoğrafçılarında oldukça büyükeyici bir etki bırakmış. Öyle ki, kendisini ölümsüzleştiren fotoğrafçılar duygularını şu sözlerle anlattı:

3 / 26 'Beyaz kuyruklu kartalların büyük olduğunu biliyordum ama bu görüntüyle karşılaşmak inanılmazdı.Onu gördüğümüzde kendimizi şaşırmıştı. Muhteşem bir kuş.'

4 / 26 KARTAL GEYİK AVINDA! Altın Kartal genellikle Kuzey Amerika'da görülen bir tür.

5 / 26 Bu fotoğraf ise Finlandiya'da çekildi. Altın Kartal fotoğrafta acımasızca tilkiye saldırırken görülüyor.

6 / 26 Bu olağanüstü anı objektifleyen Pekka Komi'ye göre tilki kartalın bu acımasız saldırısından kurtulup kaçmayı başarmış.

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9 / 26 Vahşi doğanın en kusursuz avcılarından biri kabul edilen Kartal, uçarken keskin gözleri aşağıda bir şeyi keşfetti. Sonra pençesiyle "tutabilir miyim" diye deneme yaptı. Sonra bakın neler oldu...

10 / 26 Altın Kartal bu kez kendisinden kat kat büyük olan bir geyiği av olarak seçti. Metrelerce yükseklikten süzüldü ve müthiş bir zamanlama ile avına saldırdı. Bu anlar kare kare böyle görüntülendi.

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