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Dünya onu konuşuyor: Dev kartal tüyler ürpertiyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.03.2018 15:10 | Son Güncelleme

Gerçek olduğu onaylanan ve dünyada büyük yankı uyandıran fotğraf İskoçya'da Outer Hebrides'deki Uist Ormanı'nda dev kartal objektiflere takıldı.

RSPB Highlands&Islands'ın Facebook hesabında paylaşılan fotoğraf özellikle vahşi yaşam fotoğrafçılarının radarına takıldı.

Kartal geyik avında

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Görenleri şaşkına çeviren fotoğrafta, kartal, dev kanatlarını açarak ölen geyiğin adeta kendisine ait olduğunu söylemeye çalışıyor.
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Yolun karşısına konulan ve uzağı görüntülemek için kullanılan kameralarla kayda alınan kartal, vahşi yaşam fotoğrafçılarında oldukça büyükeyici bir etki bırakmış. Öyle ki, kendisini ölümsüzleştiren fotoğrafçılar duygularını şu sözlerle anlattı:
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'Beyaz kuyruklu kartalların büyük olduğunu biliyordum ama bu görüntüyle karşılaşmak inanılmazdı.Onu gördüğümüzde kendimizi şaşırmıştı. Muhteşem bir kuş.'
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KARTAL GEYİK AVINDA!

KARTAL GEYİK AVINDA!
Altın Kartal genellikle Kuzey Amerika'da görülen bir tür.
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Bu fotoğraf ise Finlandiya'da çekildi. Altın Kartal fotoğrafta acımasızca tilkiye saldırırken görülüyor.
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Bu olağanüstü anı objektifleyen Pekka Komi'ye göre tilki kartalın bu acımasız saldırısından kurtulup kaçmayı başarmış.
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Vahşi doğanın en kusursuz avcılarından biri kabul edilen Kartal, uçarken keskin gözleri aşağıda bir şeyi keşfetti. Sonra pençesiyle "tutabilir miyim" diye deneme yaptı. Sonra bakın neler oldu...
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Altın Kartal bu kez kendisinden kat kat büyük olan bir geyiği av olarak seçti. Metrelerce yükseklikten süzüldü ve müthiş bir zamanlama ile avına saldırdı. Bu anlar kare kare böyle görüntülendi.
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Anahtar Kelimeler:
Kartal İskoçya vahşi yaşam

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