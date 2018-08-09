Dünya yansa umurunda değil! 'Babamın ne kadar parası var bilmiyorum'

Rusya'nın zengin çocukları da paylaşımlarıyla dikkat çeken ülkelerin gençleri arasında.

Rusya'nın zengin çocukları

1 / 46 Hemen her ülkenin maddi açıdan önde gelen ailelerinin çocukları, lüks hayat tarzlarını açılan özel hesaplarda gözler önüne seriyor. Zengin Rus Çocukları adlı hesap da bunlardan biri. Babalarının sahip olduğu servetin miktarını bile bilmeyen gençler gösterişli hayatlarını bu hesapta sergiliyorlar. İşte en çarpıcı örnekler.

2 / 46 Bunlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri de komşu ülkemizin dudak uçuklatan servetlere sahip ailelerinin çocukları tarafından açılan hesap.

3 / 46 Rusya'nın paraya para demeyen oligarklarının çocukları babalarının parasını hiç hesap bile etmeden kelimenin tam anlamıyla dört yana savuruyorlar. Bunlardan biri de ülkesinin önde gelen yatırımcılarından birinin kızı olan Maria Chigirinskaya. Genç kadın, Forbes dergisinin en zenginler listesine de giren babasının ve kendisi igibi maddi durumu çok iyi bir aileden gelen kocasının servetini dünyanın dört bir yanını gezerek harcıyor.

4 / 46 Maria Chigirinskaya'nın ziyaret ettiği yerlerden biri de İstanbul. Genç kadın, Topkapı Sarayı'nın bahçesinden Boğaz'ı seyrederken çekilen bu pozunu da sosyal medyadan paylaştı.

5 / 46 İşte her geçen gün takipçi sayılarını giderek artıran Rusya'nın zengin çocukları hesabından paylaşılan o pozlar.

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