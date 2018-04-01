Dünyada yasaklanan tuhaf şeyler

Galeride göreceğiniz yasaklardan bazıları gerçekten sıradışı.

En tuhaf yasaklar!

1 / 90 Birleşik Krallık - Noel gününde bisküvi yemek yasak İngiliz siyasetçi Oliver Cromwell, 1644'te , Noel kutlamalarını yasakladı. Noel’de tatlı çörek ve bisküvi yemek de resmi olarak yasak. Her İngiliz, Noel gününde bisküvi yediğinde teknik olarak suç işliyor fakat bu kimsenin umrunda değil.

2 / 90 Balinalara dokunamazsın - Birleşik Krallık Başka bir tuhaf İngiliz yasası daha var. Balinalar, yunuslar ve diğer deniz memelileri Kraliçe'nin malıdır ve bu nedenle dokunmak yasaktır.

3 / 90 Boğulma vakalarına müdahale etmek – Çin Çin’de boğulan kişilerin kurtarılması yasak. Bu yasa , bir kişinin kaderine müdahalenin ahlak dışı olduğunu belirten Doğu felsefesiyle bağlantılı. Ancak şüpheciler, Çin yetkililerinin bu düzenlemeyle nüfusu kontrol etmeye çalıştıklarını düşünüyorlar.

4 / 90 Tren istasyonlarında öpüşmek yasak Bu kanun hem Fransa'da hem de İngiltere'deki bazı istasyonlarda geçerlidir.

5 / 90 Güvercinleri beslemek yasalara aykırı - İtalya Güvercin beslemek Venedik’te yasak ve para cezası var. Bu kanun , kuşların güzel heykelleri ve mimari anıtları kirletmesini önlemek için konuldu.

6 / 90 Sürpriz yumurta yasak - Amerika Çocukların çok sevdiği bu sürpriz yumurtalar, ABD’de yasak. Bunun nedeni, ABD yasalarına göre küçük parçaların çocukların boğulmasınaneden olabileceği için konuldu. Bu yasak, 2013 yılında yumurtaların içerisindeki oyuncakların tek parçadan oluşması şartıyla kaldırıldı.

7 / 90 Madeni para kullanmak – Kanada Eğer satın alacağınız şey, 10 Kanada dolarınının üzerindeyse madeni para ile ödeme yapamazsınız.

8 / 90 Karınızın doğum gününü unutmak yasak Samoa, Pasifik Adaları'nda, alışılmadık yasalarıyla ünlü bağımsız bir devlettir. Örneğin, bir kocanın karısının doğum gününü unutması yasak. Unutması halinde mahkeme karısına ödenmek üzere para ceezası veriyor.

9 / 90 İsviçre'de akşam saat 10'dan sonra sifon çekmek yasak.

10 / 90 Tayland'da Tayland parası üzerine basmak yasak. Üzerinde kralın fotoğrafı olduğu için büyük cezalarla karşılaşabilirsiniz.

11 / 90 Avusturalya'da elektrikçi lisansına sahip değilseniz ampulünüzü değiştiremezsiniz. Yasak.

12 / 90 Pennsylvania'da buzdolabının kapısı açıkken önünde uyumak, banyoda şarkı söylemek yasaktır.

13 / 90 Kanada'da margarinin sarı olması yasak. Tereyağ ile karışır diye var olan bu yasak şaka gibi ama gerçek.

14 / 90 Çin'de yaya geçidinde durmanın cezası 5 yuan. Yanlış okumadınız, durmak yasak.

15 / 90 İsrail'de illegal radyo yayını yapmak yasak ancak illegal radyo yayınını 5 sene sürdürmeyi başarırsanız, artık resmi yayına dönüşüyorsunuz.

16 / 90 Norveç'te erkeklerin en az 5 yılda bir komşu ülkelere denizden açılmaları gerekiyor. Yerleşik yaşama geçmeden önceden kalma bir adet.

17 / 90 İtalya'da yumruk atmak yasak.

18 / 90 Yasalara göre Dubai'de Ramazan ayında iftardan önce yemek yemek, önce uyarıya daha sonra hapis cezasına dönüşebilir.

19 / 90 Milano'da kamusal alanda somurtmak yasak. Bu çok eski ve yürürlükte olan bir yasa. Hastane çalışanları ve cenazeye katılanlar bu yasadan muaf tutuluyor.

20 / 90 Belçika'da trafiğin yoğunlaştığını anlayıp U dönüşü yapmak isteyenlerin yol hakkı var. Yavaşlamadan hızlı manevralar yapıyorsanız herkes size yol vermek zorunda.

21 / 90 Şikago'da, nükler silah üretmek, test etmek, bakımını yapmak ya da depolamak yasak. Bulunduğu takdir de 500 dolar cezası var.

22 / 90 Londra'da salgın hastalığınız varken taksi durduramazsınız.

23 / 90 Ohio'da sarhosken balık yemek yasaktır.

24 / 90 Plaka Numarası – Filipinler Filipinlerde yürürlükte olan bu kanuna göre plakalarının son hanesi 1 veya 2 olan araçlar pazartesi günü trafiğe çıkabilirler. 3 veya 4 olanlar salı, 5 veya 6 olanlar çarşamba, 7 veya 8 olanlar perşembe, 9 veya 0 olanlar ise cuma günü trafiğe çıkabilirler...

25 / 90 Saygı Evliliği – Japonya Aslında 1000 yıllık bir gelenekten gelen bu kanuna göre evin küçük oğlu, ailesine duyduğu saygıyı göstermek için evlenmek istediği kız ile abisinin evlenmesine izin verebilir ve bu durumun kanunda da yer vardır...

26 / 90 Bu evliliğin gerçekleşmesi için her iki kardeşin de rızası olması gerekmektedir...

27 / 90 Tek Çocuk – Çin Bu kanun Çin'de 1987 yılında yürürlüğe giren kanun, aşırı nüfusu dengelemek ve hatta azaltmak amacıyla konulmuştur. Bir çocuktan fazla çocuğa sahip olmak isteyen aileler ağır bir vergi ödemek zorunda bırakılmaktadırlar...

28 / 90 Burun Kurcalamak Yasaktır İsrail Bu kural ahlaki açıdan mantıklı bir kural olsa da, İsrail'de şabat sırasında bu kuralı çiğnemek demek suç işlemek demektir...

29 / 90 İsrail'de burun kurcalamanın kanuni yaptırımı vardır...

30 / 90 Arabasının altında birinin bulunduğunu gören sürücünün otomobilini çalıştırması yasaktır - Danimarka

31 / 90 Kadınlar İç Çamaşırı Giyemez – Svaziland Diktatörlükle yönetilen ve ortalama insan ömrünün 30-35 yaş arası olduğu bu ülkede, kadınlar ikinci sınıf insandır ve erkeklerle aynı haklara sahip olamazlar...

32 / 90 Bu ülkede kadınlar aleyhinde birçok kural vardır ve bunlardan bir tanesi de iç çamaşır giymelerinin yasak olmasıdır...

33 / 90 Avrasya Gümrük Birliği'nin üyeleri Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan, dantelli iç çamaşırı üretimini yasakladı. Yasağın gerekçesi ise şu olarak açıklandı...

34 / 90 'İç çamaşırları yüzde 6 nem emme özelliğine sahip olmalı. Genelde sentetik maddeden üretilen dantelli iç çamaşırlarının nem emme oranı ise yüzde 3 seviyelerinde. Yani sağlıksız'

35 / 90 Demiryolunda öpüşmek yasaktır - Fransa

36 / 90 Rusya'da da Lenin ismi daha ön planda olsa da, bazı bölgelerde tüm yeni doğan erkek bebeklere göbek adı olarak Stalin ismi verilmektedir...

37 / 90 PC Oyunlarının Yasaklanması – Yunanistan İlk olarak 3 Eylül 2002 tarihinde yürürlüğe giren kanunda amaç, internet kafelerde çocukların bahis ve kumar içerikli oyunlardan uzak durması idi. Fakat zaman içerisinde hangi oyunun bu nitelikte olup da hangisinin olmadığını anlamak ve ayırt etmek güç olduğundan, 8 Aralık 2003 yılında bütün PC oyunları yasaklanmıştır...

38 / 90 Yolunuz Tayland'a düşer ve bir taksiye binmeniz gerekirse uymanız gereken bazı kurallar var...

39 / 90 Silah taşımak, ilişkiye girmek, hayvan bindirmek yasak...

40 / 90 Sigara ve içki içmekte yasak.

41 / 90 Çin: devlet izni olmadan reenkarnasyon

42 / 90 Tayland'da iç çamaşırsız sokağa çıkmak yasak!

43 / 90 Avustralya'da boş bir araçta, araba anahtarı bırakmak yasaktır.

44 / 90 Pennsylvania'da, banyoda şarkı söylemek yasak olduğu gibi, bu yasağın polisler tarafından nasıl denetlendiğine dair elimizde bir belge bulunmamaktadır.

45 / 90 California'da bir otel odasında portakal soymak yasaktır.

46 / 90 Singapur'da ön sevişme haricinde oral seks yapmak yasal değildir.

47 / 90 Hollanda'da nehir setleri olmamasına rağmen nehir setlerini aşmak yasaktır.

48 / 90 Danimarka'da doymak yasak

49 / 90 Wermont'ta su altında ıslık çalmak yasaktır.

50 / 90 Burundi: koşu yapmak yasak..

51 / 90 Türkmenistan: Ses kaydı performansı.. Opera ve bale yasak

52 / 90 Romanya: "Scrabble"

53 / 90 ABD: çikolatalı yumurta "Kinder Surprise"

54 / 90 İran'da erkeklerin at kuyruğu şeklinde saç toplaması yasak

55 / 90 Avustralya: çok küçük göğüslü kadınlar porno filmde oynaması yasak

56 / 90 Aktrist Claire Danes yasak.Bu yasağın nedeni adı geçen aktristin bir dergiye Filipinler hakkında olumsuz sözler söylemiş olması

57 / 90 Çin: zaman yolculuğu yasak.. Bu tarz filmlerin gösterilmesi bile yasak. Zaman yolculuğu hayalinin Çinlilerin zihnine yer etmemesi için böyle bir karar alınmış.

58 / 90 Kuzey Kore: blue jeans

59 / 90 Monako'da Monaco vatandaşlarının kumar oynaması yasak.. Dünyanın en önemli kumar merkezi olan Monaco, kendi vatandaşlarını casinalordan içeriye sokmuyor.

60 / 90 Houses of Parliament ölmek yasak. İntihar etmek tümden yasak.

61 / 90 Almanya'da otoyolda benzin için bile durmak yasak

62 / 90 Filipinler: Frank Sinatra My Way adlı şarkı.. Bu şarkının Filipinlilerle alakası ne demeyin. Şarkıyı dinleyen en az 10 filipinli intihar etti.O yüzden yasaklandı.

63 / 90 Tayland: film "Anna and the King" Bu filmin Tayland Krallığını aşağılaması nedeniyle ülke çapında izlenmesi, yasaklandı.

64 / 90 Güney Kore: Gece yarısından sonra online oyunlar

65 / 90 Japonya: dans kulüpleri yasağı.. Sadece belirlenmiş özel yerlerde gece 00.00'da kapatmak şartı ile izin veriliyor.

66 / 90 Bazı ülkelerde tişörtsüz araba kullanmak, güvercinleri beslemek, uçaklardan geyik fotoğrafı çekmek bile insanın başını derde sokmaya yetiyor.

67 / 90 İngiltere'nin kuzeybatısında ise trenlerde "öpüşmek yasaktır" ibareleri yer alıyor. Bu kanunun ihlali halinde belirlenmiş olan belli bir para cezası yok, ancak görevliler gelip sizi tren istasyonundan dışarı atabilir.

68 / 90 İtalya'da güvercin beslemek yasak. Uygulamanın sıkılığı, şehirden şehre değişiyor. Ancak, bu kanunun en katı olduğu yer Venedik. Güvercinlerin tarihi yapılara pislemesinden bıkan yetkililerin, güvercin besleme "suçu" için biçtikleri bedel 50-600 dolar (yaklaşık 80-966 TL arası) arasında değişiyor.

69 / 90 Tayland'da üstsüz araç kullanmanın cezası 10 dolar.

70 / 90 Almanya'da benzininiz otobanda biter de yol ortasında kalırsanız, bu kanunlara aykırı. Çünkü Almanya'da otobanda "durmak" yasak. Araçtan inip yürüyerek yola devam etmek isterseniz, bu da suç kapsamına giriyor; çünkü Almanya'da otobanda yürümek de yasak.</p>

71 / 90 Singapur'da sakız çiğnemek, yerlere tükürmek, sifonu çekmemek gibi davranışların her birinin cezası 100 doları geçiyor.

72 / 90 Alaska'da uçaklardan geyik fotoğrafı çekmek yasak.• Uyuyan bir ayıyı fotoğraf çekmek amacıyla uyandırmak yasak.• Bir geyiği hareket halindeki bir uçaktan asağı atmak yasak. • Faribanks kentinde, bir geyiğe alkollü içki vermenin cezası hapis

73 / 90 İtalya'nın Reggio Emilia şehrinde tarihi eserlerin basamaklarına oturamazsınız...

74 / 90 Kanada`da yağmur yağarken çimler sulanamıyor, Kanata bölgesinde de kapı ve pencerelerin pembe renge boyanması zorunlu tutuluyor.

75 / 90 Pazar günleri İsviçre`de çamaşır asmak yasak...

76 / 90 Amerika'nın Alabama eyaletinde motorlu taşıt kullanan bir sürücünün gözbağı kullanması yasak.• Pantolonun arka cebinde dondurma bulundurmak yasak.• Anniston kentinin Noble Caddesi'nde bluejean giymek yasak.• Jasper kentinde, bir erkeğin eşini basparmağından daha kalın bir sopayla dövmesi yasak.• Lee ilçesinde, çarsamba günleri günes battıktan sonra fıstık satmak yasak.• Mobile kentinde, kadınlara yönelik uluma sesleri çıkarmak yasak.

77 / 90 Arizona eyaletinde bir kaktüs kesmenin cezası 25 yıla kadar hapis. • Eşeklerin küvette uyumasi yasak. • Kırmızı bir maske ile işlenen hafif bir suç "ağır suç" sayiliyor. • Globe kentinde bir Kızılderili ile sokakta iskambil oynamak yasak.• Hayden'da, tavşanları ve kurbağaları rahatsız edenler, para cezasına çarptırılıyor. • Maricopa ilçesinde bir evde 6'dan fazla kadın yaşayamıyor. • Mohave ilçesinde, çorba çalarken yakalanmanın cezası, çorbayı hırsızın başından aşağı dökmek.

78 / 90 Kaliforniya'da piçbir motorlu taşıt, sürücüsü yokken saatte 75 km'den fazla sürat yapamaz • Hayvanların tavernalar ve okullara yakın alanlarda çiftleşmesi yasak. • Hareket halindeki bir motorlu araçtan hayvanlara ateş açmak yasak. Bu yasanın tek istisnası balinalar. • Arcdia kentinde, tavuskuşlarının yolda geçiş üstünlüğü var. Baldwin Park'ta havuzda bisiklet kullanmak yasak. • Los Angeles'ta, bir erkeğin eşini 5 cm'den daha kalın bir kemerle dövmesi yasak. • Riverside'da, 11.00 - 13.00 saatleri arasinda sefertasiyla sokakta yürümek yasak.San Francisco'da Market Caddesi'nde dolaşmak fillere yasak

79 / 90 Connecticut'te bisikletle saatte 90 km'den fazla sürat yapmak yasak. • New Britain kentinde, yangına bile gitse, itfaiye arabaları saatte 40 km'den fazla sürat yapamazlar. • Hartford'da, bir kimsenin ellerinin üstünde karşıdan karşıya geçmesi yasak.

80 / 90 Florida'da kuaföre giden kadınların saç kurutma makinesindeyken uyumaları yasak. • Evli olmayan kadınların pazar günleri paraşütle atlamalari yasak. • At hırsızlığının cezası idam.

81 / 90 Amerika'nın Little Rock kasabasında caddede öpüşenler hapisle cezalandırılıyor...

82 / 90 Güney Dakota'da bir beyaz, kendi evinde ya da arazisinde beşten fazla Kızılderili görürse, öldürebilir. Kızılderililer "saldırgan taraf" kabul ediliyor. • Eyalet sınırları içindeki peynir fabrikalarında uyumak yasak.• Spearfish kentinde 3 Kızılderili'yi sokakta vurmak serbest.

83 / 90 İllinois Chicago'da bir nükleer bomba patlatmanın cezası sadece 500 dolar.• Ontario'da, horozların kent sınırları dahilinde ötmeleri yasak.

84 / 90 Kuzey Carolina'da bir evde seks yapılırken tüm perdeler kapatılacak. • Fillerin pamuk tarlalarına girmesi yasak. • Oral seks doğaya karşı işlenmiş bir suç sayıldığı için yasak.

85 / 90 ABD'nin Marland'da eyaletinde bir aslanı sinemaya götürmek yasak. • Ocean City'de, yüzerken yemek yemek yasak

86 / 90 Mississippi eyaletinde ise doğal olmayan cinsel ilişkinin cezası on yıla kadar hapis.• Davar çalmanın cezası asılmak.

87 / 90 Montana'da yedi ya da daha fazla Kızılderili'yi bir arada görürseniz vicdan azabı çekmeden ve yasayı da arkanıza alarak öldürebilirsiniz. • Bir kadının eşine ait bir mektubu açması ağır suç.

88 / 90 OHIO Ohio'da Balıkları sarhoş etmek yasak. • Clinton Ilçesi'nde, kamuya ait bir binaya yaslanmak yasak. • Paulding'de polis köpeklerinin ısırma hakkı var. • Strongville'de, Studs Trekel'in "Catch 22" adli kitabı yasak.• Youngstown'da yolda arabanın benzininin bitmesi yasak. Suç işlemiş sayılıyorsunuz.

89 / 90 Nevada'da size ait bir mekanda köpeğinize ateş açan birini anında asma hakkınız var.• Karayoluna deveyle çıkmak yasak..• Eureka kentinde bıyıklı erkeklerin kadınları öpmeleri yasak