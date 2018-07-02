Dünyadaki 11 gizemli yapı

İşte binlerce yıl önce yaşayan insanlardan günümüze kalan ve insanları kendilerine hayran bırakan dünya üzerindeki 11 gizemli yapı...

Bu yapıların gizemi hala çözülemedi

1 / 12 STONEHENGE / İNGİLTERE Yüzlerce kilometre uzakta bulunan taş ocağından bu ağır kayaların nasıl getirildiği bilinmiyor. Efsaneye göre taş kompleksi büyücü Merlin tarafından yaptırılmış. Yapının neden yapıldığı bilinmiyor. Gözlemevi olarak kullanıldığı veya sığınma evi olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.

2 / 12 BAALBEK / LÜBNAN Bu tapınak topluluğu bir şehrin kalıntılarının incisi. Bilim insanlarının çözemediği yaklaşık 1000 ton ağırlındaki taş blokları nasıl taşıyıp bu yapıyı tamamladılar. Romalılar o dönemde bunu yapacak teknolojiye sahip değillerdi.

3 / 12 NEWGRANGE / İRLANDA İnsanlar İrlanda'daki bu yapıyı sadece 300 yıl önce araştırmaya başladı. Yapılan kazılarla yapının bir mezar olduğu ortaya çıktı. Gün dönümü sırasında Newgrange'ı ziyaret ettiğinizde bir astronomik fenomen görebilirsiniz. Gün dönümü sırasında bir ışık yavaş yavaş odayı doldurur. Batıl inançlı İrlandalılar buranın Elfler ve periler tarafından yapıldığına inanıyor.

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5 / 12 KUZEY KAFKASYA DAĞLARI / RUSYA Dağ yamaçlarında yapılmış plakalarının ağırlıkları tonları bulan küçük evler bulunuyor. Plakalar o derece hassas yerleştirilmiş ki arasına bıçak bile sokulmuyor. Yapıların yaşlarının 5 bini bulduğu tahmin ediliyor.

6 / 12 TİKAL / GUATEMALA Tikal, en büyük Maya yerleşimlerinden biridir. Yeşil bir ormanın içine gizlenmiş, içinde yapay göletler, top oyun alanları ve saraylar bulunuyor. İşlevleri arasında bir çok teori var. O dönemde böyle bir yapının nasıl inşa edildiği ise soru işareti.

7 / 12 BOLŞONYA ZAYATSK ADASI'NDAKİ TAŞ LABİRENTLER / RUSYA Adadaki spiral şeklindeki labirentlere yerli halk 'Babil' diyor. Bazı bilim insanları bunun balık tuzağı olduğunu iddia ederken diğerleri eğlence amaçlı olarak inşa edildiğini düşünüyor. Fakat çoğunluk, bu labirentlerin, ruh dünyasıyla gerçek dünya arasındaki ritüel yapılardan biri olduğunu düşünüyor.

8 / 12 PETRA / ÜRDÜN Petra, deniz seviyesinden 900 metre yükseklikteki kayalıklara inşa edilmiş.Bir tapınak ya da bir türbe olduğu tahmin ediliyor. Burada merak edilen ve çözülemeyen oymaların oraya nasıl yapıldığı. İskele kurulmadan böyle bir iş yaratmak o dönemin şartlarında imkansızdır.

9 / 12 TAŞ KÜRELER / KOSTA RİKA Pasifik kıyılarında bulunan bu küreler vandalizmin kurbanı olmuşlardır. Onları bulan işçiler içlerinde altın olduğuna inanıyorlardı. Zarar görmeyen taş küreler turist çekmek için şehir meydanlarına yerleştirildi. Neden yapıldıkları, nasıl yapıldıkları ve neyi temsil ettikleri bilinmiyor.

10 / 12 TERRACOTTA ORDUSU / ÇİN Qin Shi Huang'ın mezarında 8000'den fazla Çinli savaşçı ve atların bulunmaktadır. Gelenekten bağımsız olarak vali ile birlikte gömülmüşlerdir. M.Ö. 200'den itibaren bu el yapımı ordu, en küçük ayrıntılarına kadar yapılmış ve her heykelin yüzü birbirlerinden farklıdır.

11 / 12 TİMBUKTU / MALİ Efsaneye göre şehir, yaşlı bir adamın sayesine ortaya çıktı. Ortaçağ masallarına ev sahipliği yapmıştır.