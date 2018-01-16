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Dünyadaki ilk gay prens sarayını LGBTİ topluluklarına açıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 16.01.2018 10:55 | Son Güncelleme 7 saat önce

Hindistan'ın LGBTİ savunucusu prensi Manvendra Singh Gohil, saraya LGBTİ toplulukları kabul edecek.

Hindistan'ın tek gay prensi Manvendra Singh Gohil

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Aileleri tarafından reddedilen LGBT'lere destek vermeyi amaçlayan Singh, "Hindistan'da bir aile sistemi var. Aileyle birlikte olmak şart koşuluyor, bu düzenden dışarı çıkmak istediğiniz anda toplumun sizi boykot edeceği söyleniyor. Sosyal bir dışlanma var. İnsanlar parasal olarak ailelerine bağlı" diye konuştu.
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Prens ayrıca ailesinden dışlanan insanlara 'sosyal ve finansal destek' vermek istiyor.
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DÜNYANIN İLK GAY PRENSİ

DÜNYANIN İLK GAY PRENSİ
Hintli bir kraliyet ailesinin soyundan gelen Manvendra Singh Gohil, dünyanın bilinen ilk gay prensi.
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Gohil prens olur olmaz hükumete, eşcinselliği yasaklayan yasayı durdurmaları için çağrıda bulunmuştu.
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Prens Manvendra Singh Gohil, 2006 yılında eşcinsel olduğunu açıkladığından beri medyanın ilgi odağı haline geldi.
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Fakat Gohil, ünlü olma durumunu LGBT aktivistliğine çevirerek, o zamandan bu yana, ülkesinde ki LGBT konularına dikkat çekmek için çalışıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Saray Hindistan prens LGBTİ Manvendra Singh Gohil

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