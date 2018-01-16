Dünyadaki ilk gay prens sarayını LGBTİ topluluklarına açıyor

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Aileleri tarafından reddedilen LGBT'lere destek vermeyi amaçlayan Singh, "Hindistan'da bir aile sistemi var. Aileyle birlikte olmak şart koşuluyor, bu düzenden dışarı çıkmak istediğiniz anda toplumun sizi boykot edeceği söyleniyor. Sosyal bir dışlanma var. İnsanlar parasal olarak ailelerine bağlı" diye konuştu.