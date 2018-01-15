Dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanılan en korkunç saldırı uçakları

Son Güncelleme 5 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 15.01.2018 12:15 |5 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı’nda böyle bir uçağın orduya gerekliliği konusunda tartışmalar sürerken A-10 saldırı uçağı, Irak’ta yapılan ‘Çöl Fırtınası’ operasyonunda 7 ayda Irak’ın 3 bine yakın zırhlı aracını tahrip ederek, tartışmalara son noktayı koydu.

En korkunç savaş uçakları

1 / 7 ABD Hava Kuvvetleri’nin hizmetine 1977’de giren A-10 saldırı uçağı ilk başarda pilotlara pek güven vermiyordu. Aynı dönemde ordunun hizmetine giren F-15 ve F-16 uçaklarına göre daha yavaş ve hantal olan A-10, dıştan çirkin göründüğü için ‘Warthog’ (Düğmeli Domuz) lakabı takıldı.

2 / 7 A-10’ların en önemli özelliği, üzerinde GAU-8/A Avenger çok namlulu tanksavar topunun bulunması. 30 milimetrelik 7 namlulu silah, Gatling sistemine dayalı saniyede 70 mermi fırlatabiliyor. A-10 bu korkunç silahın dışında güdümlü ve güdümsüz füzeleri, çeşitli bombaları ve hava topçu sistemlerini taşıyabiliyor. Son derece basit elektronik sistemlerle donatılan ve bu nedenle dost-düşman ayırımını her zaman doğru yapamayan uçağın bazen destek vermesi gereken birlikleri de yanlışlıkla vurabildiği biliniyor.

3 / 7 ‘Ekin Kargası’ adıyla da tanınan Sovyet yapımı Su-25 saldırı uçağı, ilk kez 1975’te havalandı ve o günden bu yana 20’nin üzerinde ülkenin ordusunda hala kullanılıyor. Güvenilir, güçlü ve son derece dayanıklı uçak, hızlı bir şekilde askeri pilotların beğenisini kazandı. Su-25’ler hava topları, farklı ebatları ve işlevleri olan bombalar, güdümlü ve güdümsüz ‘havadan karaya’ füzeleri, güdümlü ‘havadan havaya’ füzeleri gibi çeşitli ağır silahlarla donatılıyor. Üzerindeki 30 milimetrelik GŞ-30-2 hava topu sayılmayacak olursa, uçağa 32 farklı silah yerleştirilebiliyor.

4 / 7 Su-25’lerin en can alıcı özelliği, içindeki pilota sağladığı güvenli koruma. Pilotun kabini, 12,7 milimetreye kadar her türlü ateşli silahtan ve 30 milimetrelik uçaksavar toplarından koruma sağlayan 10-24 milimetre kalınlığında titanyum zırhla kaplı. Ayrıca kritik öneme sahip tüm sistemlerin yedekleri bulunuyor. Afganistan Savaşı’nda çok yaygın bir şekilde kullanılan Su-25’e o ülkede ‘Uçan Tank’ olarak ünlendi.

5 / 7 Son derece ağır silahlarla donatılan Su-25 ve A-10 uçaklarına göre Brezilya menşeili EMB-314 Super Tucano hafif saldırı uçağı, yeterince ciddi görünmüyor ve daha çok spor ya da eğitim uçağını andırıyor. Gerçekten de bu çift kişilik uçak ilk başlarda askeri pilotlara eğitim vermek üzere tasarlanmıştı. 1999’da ilk kez havalanan Super Tucano, daha sonra geliştirildi, pilot kabini kevlar zırhla kaplandı, gövdesineyse 2 adet 12,7 milimetrelik makineli tüfek entegre edildi. Yenilenen saldırı uçağında ayrıca 20 milimetrelik top, güdümüz füzeler ve hava bombaları takma yerleri mevcut. Super Tucanolar geniş çaplı askeri operasyonlardan çok gerilla savaşlarında kullanılıyor. Örneğin Kolombiya yönetimi bu uçakları uyuşturucu mafyasıyla mücadele etmek için kullanılıyor. Super Tucano, ABD Hava Kuvvetleri’nin Afganistan’da Taliban militanlarıyla çatışmalarda kullanılacak 200 uçak için açtığı ihalede de yer alıyor.

6 / 7 Alman Dornier ile Fransız Dassault-Breguet uçak üretim şirketleri tarafından geliştirilen hafif saldırı uçağı Alpha Jet, 1977’den bu yana kullanımda ve halen 14 ülkenin ordusuna hizmet ediyor. Bu jetler genel olarak savaş alanındaki ve savunmanın derinliklerindeki hareketli ve sabit hedefleri vurmak için kullanılıyor. Alpha Jet uçakları, kara kuvvetlerinin havadan desteklenmesi, atışma alanının tecrit edilmesi ve karşı tarafın lojistik desteğinin kesilmesi, havadan keşif gibi görevlerin yerine getirilmesini sağlıyor.