Dünyanın dört bir yanından gelen muhteşem kareler!

Yeni yılın kazananı olmak isteyen fotoğrafçılar, ölümsüzleştirdikleri bu manzaralarla akıllara kazınan karelere imza atıyor.

National Geographic'ten muhteşem kareler

1 / 30 Naresh Balaguru tarafından fotoğraflanan bu kare akıllara kazınacak cinsten. Güneş doğuşuyla beliren ışık, güneyden gelen bulutlarla birleşince bu kareyi ortaya çıkardı.

2 / 30 Khai Chuin Sim tarafından çekilen bu kare de Masai Mara ulusal parkında fotoğraflandı. Büyük göçü araştırmak için yola koyulan fotoğrafçı, gördüğü manzara karşısında kayıtsız kalamayınca ortaya bu görüntü çıktı.

3 / 30 Nitish Thakur, Himalayalardan geri dönerken, Rupin Geçidi'ni geçti. Sürüdeki keçilerin çoğu, yılculuk sırasında çobanların hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları eşylaarı taşıyor. Çoban köpekleri ise boyunlarını çevreleyen çivili yakalarla yolculuk ediyordu. Bu da onlara lopar ya da ayı saldırısı karşısında yaşamak için bir şans sunuyordu.

4 / 30 Kelly Beckta ise Küba'daki berber dükkanını fotoğrafladı.

5 / 30 Firdaus Hadzri, Hindistan'daki Rajasthan ziyaretinde iki kızkardeşin evine konuk oldu. Koltuk yerine merdiven üzerinde dinlenen kadınların günlük hayatından bir kesit sundu.

6 / 30 Mattia Passarini ise Mundari kabilesini fotoğrafladı. Güney Sudan'da yaşam biçimlerini değiştirmeden yüzyıllarca yaşayan bu kabile, büyükbaş hayvancılıkla hayatını sağlıyor.

7 / 30 Hideyuki Katagiri tarafından fotoğraflanan Enoshima demiryolu insanları her an aktif olan alışveriş dükkanları ile dolu bir caddeye yönlendiriyor. Sabahın erken saatlerinde yağmurla ıslanan sokak, gün içindeki yoğunluğundan sıyrılmayı başarmış gibi gözüküyor.

8 / 30 Sabbyy Sg ise her yıl düzenlenen ünlü deve fuarını ölümsüzleştiriyor. Pushkar, Rajasthan'da çekilen fotoğrafta Hindistan'ın dört bir yanından gelen çobanların develeri yer alıyor. Dünyadaki en büyük deve fuarlarından biri olan bu fuarda, çobanlar, bir noktada toplanarak develerini satıp-alıyor, ticaret yapıyorlar.

9 / 30 MD Tanveer Hassan Rohan'ın çektiği bu fotoğraf ise Jamuna nehrinin mevsim boyunca neredeyse tamamen kuru olduğunu gözler önüne seriyor.

10 / 30 Tetsuya Nomura tarafından ölümsüzleştirilen bu karede lavlar denizle buluşuyor. Patlamaların meydana geldiği anda çekilen karede sıcağın etkisiyle su bharlaşarak dumanlar oluşturuyor. Ortamdaki sıcaklık makinenin lensinin buğulanmasına da sebep oluyor.

11 / 30 KAZANANLAR BELLİ OLDU! National Geographic'in her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Vahşi Doğa Fotoğrafları' yarışması sonuçlandı.

12 / 30 İşte kazanan fotoğraflar...

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