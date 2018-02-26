Dünyanın en acı karesi

İşte tarihin en acı anlarına tanıklık etmenizi sağlayacak o fotoğraflar...

Tarihin bilinmeyen fotoğrafları

1 / 47 Litvanya'nın Ponary Ormanı, 20. yüzyılın en acımasız eylemlerinden birine sahne olmasıyla meşhur...

2 / 47 Nazi rejimi, hakimiyet alanını genişletirken imza attığı katliamların bir ayağını da buradan yürütüyordu.

3 / 47 100 binden fazla insan bu gizli sayılabilecek noktada ortadan kaldırıldı.

4 / 47 Sovyet baskısından henüz kurtulmuşken başına Nazilerin işkencelerine maruz kalan Polonyalıların büyük acılar yaşadığı bir nokta burası.

5 / 47 Somali.

6 / 47 Rus savaş suçluları, Polonyalı entelektüeller, komünistler ve Yahudi olduğu için öldürülen binlerce insan...

7 / 47 Yaşananların 70 yıl ardından, üstün teknolojiye sahip görüntüleme teknikleriyle bir sır ortaya çıktı.

8 / 47 Mahkumlar kaçış için bir tünel kazmışlardı.35 metre uzunluğunda. Üstelik yalnızca çıplak eller ve kaşıklarla...

9 / 47 15 Nisan 1944 gecesi 40 mahkum, önce prangalarını törpülediler. Sonra da kazdıkları bu tünelden ormanın derinliklerine doğru kaçmaya başladılar.

10 / 47 Kaçanların büyük bölümü zapt edilip infaz edilse de, 11 kişi özgürlüklerine kaçmayı başarmıştı.

11 / 47 İkinci Dünya Savaşı yıllarında Naziler tarafından işgal edilen Fransa, savaşın bitiminde toplumsal bir arınma süreci başlattı.

12 / 47 İşgal yıllarında Nazilerle işbirliği yaptığı düşünülen kişiler cezalandırılıyordu. 10,500 kişinin idamıyla sonuçlanan bu dönemde en ağır sonuçları ödeyenlerden bir kısmı da Nazilerle cinsel ilişki yaşayan kadınlar oldu. İşin acı tarafıysa bunların bir kısmının da savaş sırasında tecavüze uğrayan kadınlardan oluşmasıydı.

13 / 47 İşgal sırasında "kullandıkları" feminenliklerini ellerinden almak için saçları kazıtılıyordu.

14 / 47 Genellikle traş, sembolik meydanlarda tiyatral organizasyonlarla yapılıyordu.

15 / 47 Saçlarınının kazıtılmasının yanı sıra alınlarına Nazi sembolü olan gamalı haç çiziliyor ve yine topluluk içinde çırılçıplak teşhir ediliyorlardı.

16 / 47 Kadınların Nazilerle duygusal bir ilişki mi yaşadığı yoksa tecavüze mi uğradığı dikkat edilen bir husus değildi.

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18 / 47 Hepsi hükümetin ve halkın gözünde işgalcilerle işbirliği yapmış vatan hainleriydi.

19 / 47 Bebekler çoğu zaman zorla annelerin elinden alınıyordu.

20 / 47 1944-1945 yılları arasında 20 bin ile 40 bin arası kadının saçları kazıtıldı.

21 / 47 TARİHİN EN KORKUNÇ KARESİ Ling Chi işkence yöntemi, insanlık tarihinin gördüğü en acılı işkencelerden birisidir. Akıl alır gibi olmamasına rağmen, 1905 yılına kadar Çin’de uygulanmaya devam etmiş..

22 / 47 AKIL ALMAZ ÇİN İŞKENCESİ Bu yöntem daha çok ‘bin kesik ile ölüm’, ‘vücudu ufak parçalara ayırmak’ gibi tanımlayıcı isimlerle bilinir. Yakın bir akrabayı öldürmek gibi etik olmayan ve devlet sırrını satmak, ülke için önemli bir insanı öldürmek gibi ağır suçları işleyenlere verilirdi.

23 / 47 İBRET-İ ALEM OLMASI İÇİN... kanıtlanan kişi, önce yakalanır ve sonrasında imparatorun emriyle işkence başlardı… İşkencenin, ibret-i alem olması amacıyla binlerce kişi isteyerek veya istemeyerek kent meydanına toplanırdı öncelikle.

24 / 47 ÇIRILÇIPLAK ÇARMIHA GERİLİYORLAR Daha sonra ise suçlu olan kişi getirilir ve çırılçıplak bir şekilde çarmıha gerilir. Bu aşamada suçluya işkence esnasında hemen bayılmaması için uyuşturucu veya alkol verilir.Daha sonra sahneye namları tüm dünyaya yayılmış Çin işkencesini yapacak kişiler çıkar ve vahşet bu aşamada başlar.

25 / 47 TARİHİN BİLİNMEYEN FOTOĞRAFLARI İnsanlık tarihi, bir daha yaşanmaması istenecek birbirinden karanlık sayfalarla dolu. Bu sayfalardan biri de 1920'lerin Rusya'sını anlatıyor.

26 / 47 O dönemde Rusya, 1. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya çalışıyordu.Bazı kaynaklar köylülerin savaş faaliyetlerini baltaladığı düşüncesiyle güçlerini azaltmak amacıyla gıdadan mahrum bırakıldığını da iddia ediyor.

27 / 47 O dönemde tam 30 milyon Rus'un, açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya kaldığı raporlanmış. Döneme ait korkunç hikayeler anlatılıyor, hatta akademisyen raporlarında bile bu hikayeler yer alıyor.

28 / 47 Rus akademisyenlerin raporlarından birinde, bir kadının kocasının cesedini vermeyi reddettiği, neden olaraksa beslenmek için etini yediğini gösterdiği geçiyor. Birçok insanın, mezarları kazıp yeni gömülmüş cesetleri çıkararak etlerini yediği bile raporlanmış.

29 / 47 Bunun dışında çimen yedikleri, hatta ev hayvanı olarak görülen hayvanları da yemeye başladıkları görülmüş. Kamplarda ve bölgesel hastanelerde açlıktan ölen insanlar toplanmış. Yetkililerin tüm bu süreçte, köylülere herhangi bir yardımda bulunmadığı ve ölüme terk ettiği de söyleniyor.

30 / 47 Abd'de bir un firması, yoksul kadınların un çuvallarından çocuklarına elbise diktiğini öğrendikten sonra desenli çuval üretimine başlaması, 1939.

31 / 47 Öğrencilerin ve personelin yer aldığı cerrahi amfi sınıfı, 1910.

32 / 47 Eroin satan bir çetenin üyesine yapılan polis baskını, New York, 1962.

33 / 47 Dünyanın en genç foto muhabiri 12 yaşındaki Lo Manh Hung, Güney Vietnam, 18 Şubat 1968.

34 / 47 Bacaklarını kapatacak çoraplar olmadan mayo giydiği için tutuklanan bir kadın, Şikago, 1922.

35 / 47 Mısır sokaklarında mumyalar satan satıcı, 1865.

36 / 47 Aksiyon filmlerinin aranan ismi Dwayne Johnson'un küçüklüğü ve babası Rocky Johnson, 1981.

37 / 47 Kore'de geçmişte yaygın bir gelenek olan, bir erkek çocuğu doğurduğunun göstergesi olarak göğüslerini açıkta bırakmış Koreli bir köylü kadın, 1890.

38 / 47 Halkın Tapınağı isimli tarikatta zehir içerek toplu intihar edenlerden birkaçı ve çitlerde yer alan iki Amerikan papağanı, 1978.

39 / 47 ABD'deki alkol yasağının yürürlükten kaldırılmasını kutlayan Amerikan vatandaşları, 5 Aralık 1933.

40 / 47 İzmir'de 6.5 şiddetindeki depremde yıkılan İzmir Saat Kulesi, 1928.

41 / 47 Haftanın sadece bir günü siyahi insanların ziyaretlerine açık olan Memphis Hayvanat Bahçesi'nin önüne koyulmuş beyaz insanların o gün giremeyeceğini belirten tabela, 1959.

42 / 47 Paris'teki sel baskını sırasında tutulduğu bölümü su basan kutup ayısı, Botanik Bahçeleri, 1910.

43 / 47 20 gün süren yaklaşık olarak 15 bin merminin ateşlendiği Hollanda treni rehine krizi sonucu trenin hali, 1977.

44 / 47 Zonguldak'taki Büyük Madenci Yürüyüşü sırasında elindeki çekici kaldırarak poz vermiş bir çocuk, Kasım 1990.

45 / 47 Radarın icadı öncesi uçak takibinde kullanılan yöntem, 1917.

46 / 47 Lviv Katliamı sırasında erkekler ve çocuklar tarafından kovalanan Yahudi bir kadın, Temmuz, 1941.