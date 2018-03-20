Dünyanın en acımasız seri katili yakıldı

19 Kasım 2017'de hayatını kaybeden dünyaca ünlü seri katil için cenaze töreni yapılmasına geçtiğimiz haftaya kadar izin verilmemişti. Torununun uğraşları sonucu 17 Mart 20218 Cumartesi gerçekleştirilen törenle bedeni yakıldı. Sayısız cinayeti arasında hamile eşi Sharon Tate’in de bulunduğu Charles Manson, hamile eşini öldürdükten sonra ölen bebeğini de karnından çıkarttırarak ne kadar acımasız olduğunu gözler önüne sermişti.

Dünyanın en ünlü seri katilleri

1 / 61 Kaliforniya'da düzenlenen anma töreni Yakılmada Charles Manson, yakılmadan önce son kez gösterildi.

2 / 61 Torunu Jason Freeman'ın aylarca süren yasal savaşlardan sonra Manson'un cenaze töreni düzenlendi.

3 / 61 Uzun süre bekletildiği için bedeni parçalanan Charles Manson, yoğun makyaj ve eldivenlerle bu görünüme kavuşturuldu.

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5 / 61 CHARLES MANSON KİMDİR? Annesi 16 yaşında bir hayat kadınıyken doğan Charles Manson, çocuk yaşlarda annesinin cezaevine girmesi nedeniyle hırsızlık yaparak geçinmeye, sokaklarda yaşamaya başladı.

6 / 61 18 yaşında kendisi de tutuklandı. Cezaevinde bıçak tehdidiyle bir koğuş arkadaşı tarafından cinsel istismara uğrayınca ıslah evine yerleştirildi. 1954 yılında şartlı tahliye ile serbest kaldı.

7 / 61 Sahte çek vermek, kadın satıcılığı, uyuşturucu vb. suçlar nedeniyle defalarca hapse girip çıktı. 1967 yılında son kez tahliye olduktan sonra, etrafına topladığı kişilerle bir "aile" oluşturarak Los Angeles ta bir çiftliğe yerleşti.

8 / 61 Bu çiftlikte geliştirdiği "teorilerle" yönlendirdiği müritlerinden 5 kişi, Roman Polanski'nin hamile eşi Sharon Tate, Abigail Folger, Polonyalı oyuncu Wojciech Frykowski, erkek kuaförü Jay Sebring, ve lise mezunu bir genç Steven Parent'i Los Angeles, Kaliforniya'da vahşice öldürdüler.

9 / 61 Ertesi gece bu kez Manson'un da katıldığı grup, Labianca çiftini aynı şekilde öldürüp parçaladı.

10 / 61 Taraftarı olan bir kadının, farklı bir suçla tutuklandığında, işledikleri cinayetleri övünerek anlatması sonucunda Manson ve 4 arkadaşı tutuklandı.

11 / 61 İdama mahkûm edilmelerine rağmen Kaliforniya yüksek mahkemesince idam cezasının kaldırılmasıyla, cezaları ömür boyu hapis şekline dönüştürüldü.

12 / 61 Toplam cinayetlerinin sayısı belirlenemeyen Manson ve grubunun 35 ölümden sorumlu olduğu sanılır.

13 / 61 Charles Manson ABD'de nefret edildiği gibi, kendisini seven, serbest bırakılmasını isteyen çeşitli fan kulüpler oluşturup kampanyalar düzenleyen bir hayran kitlesine de sahipti.

14 / 61 Charles Manson, 19 Kasım 2017'de 83 yaşında cezaevinde öldü.

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21 / 61 Dünyanın en ünlü canisi: Henri Desire Landru Henri Desire Landru, Paris'in en ünlü canisiydi. Landru, 12 Nisan 1869'da Paris'te doğdu. Babası işçi, annesi terziydi. Askerden döndüğünde kuzeniyle evlendi, dört çocuğu oldu. Fakat hiçbir işte dikiş tutturamıyordu, sonunda dolandırıcılık yapmaya başladı. Eşi bu yüzden Landru'yu terk etti. Landru, gazetelere ilan vererek kendisine yeni bir eş aramaya başladı. 40 yaşındaki zengin bayan Izore'yi buldu. Kadının parasını aldıktan sonra onu terk etti fakat Izore'nin şikayeti üzerine yakalandı, hapse atıldı. Babası oğlunun dolandırıcılıklarını duymuştu, bu duruma dayanamadı intihar etti. Landru, hapisten çıktığında kadınları dolandırmaya devam etti ama bu sefer arkasında kendisini şikayet edecek birilerini bırakmayacak, yani onları öldürecekti.

22 / 61 Gazeteye, "43 yaşında, iki çocuklu, dul, iyi bir gelire sahip, şefkatli, sevecen, bir beyim. Benzer özelliklere sahip bir bayanla evlenmek istiyorum" diye ilan verdi. Bu ilana cevaplar yağmaya başladı.

23 / 61 Landru'nun ilk kurbanı Madam Cuchet oldu. İkili beraber yaşamaya başladı. Landru'nun kadının paralarını çaldıktan sonra onu öldürdü.

24 / 61 Landru bu yolla onlarca kadını öldürdü. Kadınlardan birinin kardeşi ise ablasının peşine düşünce cinayetler ortaya çıktı.

25 / 61 Landru yargılandığı mahkemedeki sözleriyle herkesi şok etti, "Yaşamıma giren kadınlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Kayboldularsa benimle ilgisi yok" dedi.

26 / 61 Mahkeme Landru'nun idamına karar verdi. Landru son isteği sorulduğunda, "Sakalımı kesmeyin" yanıtını verdi. Landru idam edildi fakat öldürdüğü kadınların cesetleri bulunamadı.

27 / 61 Bu sır ise ölümünden tam 45 yıl sonra aydınlandı. Landru, hücresinde yaptığı bir resmin arkasına şu satırları yazmıştı: "Ben yaptım, cesetleri yaktım."

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31 / 61 SERİ KATİLLER NE KADAR ZEKİ? Peşinde yüzlerce polis olduğu, fotoğrafları gazete ve televizyonlarda boy boy yayımlandığı halde kaçmayı başaran seri katillerin “çok zeki” olduğu düşünülür. Peki gerçekten sanıldıkları kadar zeki midir seri katiller? Adli Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy bu çarpıcı sorunun yanıtını, katillerin yakalanma hikâyelerini anlatarak veriyor.

32 / 61 6 aylık kız bebeği öldüren Amarjeet, Musahari köyündeki komşusunun çocuğuydu. Anne, bazı işlerini halletmesi gerektiği için bebeğini köydeki ilkokula bıraktı. Okuldaki çalışanlar diğer çocuklarla ilgilenirken Amarjeet, uyuyan bebeği kaçırarak tarlaya götürdü. Oldukça ıssız bir yer seçen Amarjeet, insanların bebeğin çığlıklarını duymaması için burayı seçtiğini söyledi.

33 / 61 Kimsenin orada olmadığından emin olduktan sonra ise hiçbir sebebi yokken eline bir tuğla aldı ve bebeği öldürene kadar vurdu. Amarjeet ilk cinayetini işlemişti. Ardından vücudunu yapraklarla örterek bebeği saklamaya çalıştı.

34 / 61 Bebeğinin okulda olmadığını öğrenen anne ise akrabalarından yardım alarak çocuğunu aramaya başladı. Acılı anne, Amarjeet'in de okulda olmadığını fark edince, küçük çocuk şüpheliler listesinde yerini aldı. Polisle yüz yüze gelen Amarjeet ise suçunu hemen itiraf etti. İnsanlar bu durum karşısında şaşkına döndüler. Çünkü küçük çocuğun yüzünde hiçbir duygu belirtisi yoktu. Hatta polislerden biri muhabire verdiği röportaj sırasında Amarjeet'in gülümseyerek kendisinden bisküvi istediğini söyledi.

35 / 61 Olayla ilgili soruşturma yapan polis, çocukla ilgili söylenenler karşısında bir şok daha yaşadı.Çünkü insanlar ölen bebeğin Amarjeet'in üçüncü kurbanı olduğunu söyledi. Amarjeet'in katil içgüdüsü bu cinayetten 1 yıl önce başlamış. Amarjeet'in ilk kurbanı aslında amcasının 6 aylık kızı olan kuzeniymiş. Aile Amarjeet'i korumak istediği için konuyu polise bildirmemiş. Ayrıca Amarjeet'in yaşının çok küçük olması sebebiyle olanların sadece kazadan ibaret olduğuna inanmışlar. Ama Amarjeet bununla yetinmemiş ve ikinci kurbanını belirlemiş. Bu kez kendine kurban olarak seçtiği kişi ise 8 aylık kız kardeşi olmuş.

36 / 61 Yetkililer yaşı sebebiyle 18 yaşına kadar tutulmak üzere bir çocukevine gönderdikleri Amarjeet'in psikolojik bir bozukluk yaşadığını tespit ettiler. Psikanalist Shamshad Hussain, çocuğun açıkça 'gelişmekte olan bir sadist' olduğunu söyledi.

37 / 61 Atasoy; "Acayip İşler” kitabının "Seri katiller ne kadar zeki?” bölümünde şu bilgileri paylaşıyor: "Genel olarak toplumların zekâ ortalaması 100'dür ve 85 ile 115 arasında değişir. Sadece 100 kişiden 5'inin zekâsı 125'in üzerine çıkar. Katiller kendilerini, herkesi ve özellikle de polisi kandırabilecek kadar zeki sanmakla birlikte, ‘dâhi' denecek ölçüde zeki olanları hakkında bilgimiz yok. Belki de o ya da onlar, henüz yakalanmamış olanlardır.”

38 / 61 Gözünü kırpmadan onlarca insanı öldüren katilleri demir parmaklıklar arkasına götüren hikâyeleri okuyun ve seri katillerin ne kadar zeki oldukları sorusuna kendiniz karar verin...

39 / 61 John George Haigh Kendini "dâhi” kabul eden İngiliz "asitli banyo katili” John George Haigh, nereden okuduğu bilinmez ama Latince bir kavramın bir hukuk deyimi olduğunu anlamayıp "Ceset yoksa suç yoktur” şeklinde yorumlar. Öldürdüğü kişileri aside atıp çamura dönüştürdüğü takdirde kendisini suçlamayacaklarına inanmıştır.

40 / 61 Halbuki, ceset yoksa da katil olduğu kanıtlanan ve cezalandırılan nice katil olduğu gibi asidin her şeyi yok etmediği de bir gerçektir. Nitekim 1949 Ağustos'unda jürinin birkaç dakika içinde Haigh'i darağacına göndermesini sağlayan, olay yeri inceleme ekibine eşlik eden patolog Dr. Kaith Simpson'un katilin evinin bahçesinde bulduğu üç taş ve takma dişler olmuştur. Taşlar, katilin sülfat asitte eriyeceğini sandığı zengin ve dul kadın Olive Durand-Deacon'un safrakesesi taşıydı.</p>

41 / 61 Randy Kraft 120 IQ ile normalin üzerinde bir zekâya sahip bilgi işlemci seri katil Randy Kraft'ın, yolcu koltuğunda boğarak öldürdüğü kurbanının cesediyle alkollü araç kullanması akıl almaz bir aptallık örneğidir.

42 / 61 Gary Heidnik Borsada milyonlar kazanacak ölçüde becerikli Gary Heidnik'in de zincire vurduğu ve işkence ettiği seks esirleri evinin bodrumunda bulunduğunda aklına gelen ilk savunma, "Eve taşındığımda bunlar buradaydı” demek oldu.

43 / 61 Ted Bundy 1974-78 yılları arasında en az 30 genç kızı kaçırıp alıkoyan, işkencelerle öldüren ve cezasını elektrikli sandalyede çeken hukuk öğrencisi Ted Bundy de benzer bir hata yapmıştı. Sağ kurtulan kurbanlarından birinin sözünü ettiği aracını gece yarısı farları sönük biçimde kullanmaya kalkınca, dikkatli bir karayolu devriyesi tarafından durdurulmuştu.

44 / 61 David Berkowitz 200'den fazla polis, tüm zamanların en ünlü seri katili olarak ün salan, kahverengi uzun saçlı altı genç kadının katili, ‘Sam'in Oğlu' ya da o sıralar henüz bilmedikleri adıyla David Berkowitz'in peşindeydi. Kurbanlarının hepsi esmer ve uzun saçlı olduğundan New York'lu kadınların saçlarını kestirip sarıya boyatarak hedef olmaktan kurtulmaya çalıştığı katil bir türlü yakalanamıyordu. "Öyleyse 10 Ağustos 1977'de tutuklanmasını sağlayan nedir?” sorusuna verilecek yanıt ise basit: "Yanlış yere park yüzünden kesilen bir ceza fişi!”

45 / 61 Şiddet potansiyeli arttırır "Türk Seri Katiller” kitabının yazarı Sevinç Yavuz "Çocuklar ve kadınlar ciddi şiddet altında. Çocuklara çok dikkat etmek gerekiyor. Bu çocukların ileride gerçekten bu toplum için çok ciddi tehlikeli profiller oluşturma ihtimalleri var” diye uyarıda bulunuyor.

46 / 61 Yavuz, "Hem dünyada hem Türkiye'deki seri katil profilleri incelendiğinde çok temel bir nokta var: Çocukluklarına dair bir travma. Bu cinsel taciz olabilir, şiddet de tecavüz de olabilir. 80'lerde uyuşturucu tehlikesinin adım adım geldiğini gördüğümüz gibi şimdi de bunu görüyoruz. Daha çok seri cinayet işleyen profille karşılaşma olasılığımız yüksek artık!” diyor.

47 / 61 Seri katillerin suç işleme motivasyonlarının dünyanın her yerinde aynı olduğunu söyleyen Yavuz'un tespiti şöyle: "Seri katillerin tarzları farklı olabilir. Ama Artvin'de seri cinayet işleyen çobanla Meksika'daki Rodrigez'in cinayet işleme şekli bire bir aynı. Yakalanma süreleri ya da güvenlik birimlerinin olaya yaklaşımı ülkeden ülkeye fark ediyor.”

48 / 61 Adnan Çolak Henüz seri katil kavramı hayatımıza girmemişken; en vahşi cinayetleri işleyen bir katil Artvin'den çıktı. 1967 Artvin doğumlu çoban Adnan Çolak, 1992-1995 arasında 3 yıl boyunca Artvin'in civar köylerinde, yaşları 68-95 arasında değişen 11 yaşlı insanı öldürdü. Bazılarının evlerini ve cesetlerini ateşe verdi, 6'sının cesedine tecavüz etti.

49 / 61 3 cinayet mahallini kundakladı, 2 yaşlı kadını yaraladı. 1995'te yakalandı. Müebbete mahkûm oldu, 1999'da afla tahliye oldu. Yakalandıktan sonra ifadesi şöyleydi: "Küçükken annem ve babamla aynı odada kalırdık. Onları izlerdim. Ve belki de bilinçaltında bu olaylara olan ilgim, yani yaşlı insanlara tecavüz olaylarının temelinde bu vardır.”

50 / 61 Mehmet Göker 1955 Kırıkkale doğumlu mermer ustası Mehmet Göker evli ve bir çocuk babasıydı. 1992-2002 arasında biri kadın 5 kişiyi öldürdü ve cesetleri battaniyeye sarıp kuyuya attı... "Kuyucu katil” olarak tanındı. Kurbanlarının kafatasının içine Ninja kaplumbağa oyuncağı bıraktı.

51 / 61 Yavuz Yapıcıoğlu 9 çocuklu bir ailenin oğlu Yavuz Yapıcıoğlu 1967'de Adana'da dünyaya geldi. 1994-2002 arasında resmi kayıtlara göre 18 kişiyi öldürdü. Kendisi ise 40 cinayeti olduğunu söyledi. Cinayetlerini tornavidayla işledi. "Tornavidalı Katil” ya da "Avcılar Sapığı” olarak anıldı. Yapıcıoğlu'nun ağabeyi onu şöyle anlatıyordu: "Eşiyle 1.5 yıl evli kaldı. Bir kere bile ilişkiye giremediler. Kadınlardan nefret etmeye başladı. Zorla birlikte olduğu kadınları dövüp öldürdüğünü gelip bize anlatırdı.”

52 / 61 Ali Kaya Masum görüntüsü nedeniyle ‘Bebek Yüzlü Katil' lakabı takılan Ali Kaya, tamamı Alanya'da gerçekleşen cinayetlerine, 1997'de amcası Celal Kaya'yla başladı. 5 yıl hapse çarptırıldı. Cezası bitince, Adana'da kendi annesine tecavüz eden Zeynel Abidin Gümüş'ü öldürdü.

53 / 61 Akıl hastanesine kaldırıldı, 1999'da ‘kapalı yerde duramaz' raporuyla hastaneden çıkarıldı. Alanya'da 5 kişiyi daha bıçaklayarak öldürdü. Son cinayetinden sonra ‘kişilik bozukluğu' teşhisiyle tekrar akıl hastanesine yatırıldı. Burada da ‘çivici katil' olarak bilinen Ayhan Kartal'ı bıçaklayarak öldürdü. Bir yıl sonra firar etti, 2004'te yakalandı.

54 / 61 Durmuş Anuçin Durmuş Anuçin, 2002'de İstanbul'un 3 ilçesinde 5 kişiyi öldürdü, 4 gasp ve bir tecavüz suçu işledi. Yakalanıp tutuklanan katil, cinayetleri para ve zevk için işlediğini söyledi. 2008'de şartlı tahliyeden serbest kalması gündeme gelen Anuçin, cezaevinden çıkamadı.

55 / 61 Mehmet Karahasan ve Yiğit Bekçe 20 Ekim 2006'da başladıkları katliamda, 52 saat içinde 7 kişiyi öldürdü. İlk kurbanları, Bursa-Yalova karayolunda kestane şekeri mağazasında tezgâhtarlık yapan Hüseyin Çalışkan oldu. 5 saat sonra, İzmit'te bir pişmaniye dükkânına giren zanlılar, burada da Fatih Kılıç`ı öldürdü. Ardından 5 cinayet daha işlediler ve Ankara'da yakalandılar. Farklı davalarda birkaç kez müebbete çarptırıldılar.

56 / 61 Amerikan seri katillerinin öncülü: TED BUNDY 1974-1978 arasında, ABD'nin çeşitli yerlerinde çok sayıda genç kadını öldürdü. Kurbanlarının kesin sayısı bilinmeyen Bundy, on yılı aşkın inkâr süreci sonunda, 30'dan fazla cinayet işlediğini itiraf etti. Bundy, sıklıkla Amerikan seri katillerinin öncül örneği olarak kabul edilir. Gerçekten de ‘seri katil' terimi ilk defa onu tanımlamak için ortaya atılmıştır. Bir sosyopat olduğu düşünülen Bundy, işlediği vahşi cinayetlere rağmen eğitimli, yakışıklı ve kibar bir genç adam olarak tanımlanır. Kurbanlarını genelde sopayla döverek, bazen de boğarak öldürmüştür.

57 / 61 Annesinin ölümüyle başladı: ED GEIN Annesinin ölümünden sonra anatomi bilimiyle ilgilenmeye başladı. Bu ilgisinin tek nedeni ölen annesini diriltmekti. Bir süre sonra mezarlıktan cesetler çalmaya ve öğrendiklerini üzerlerinde denemeye koyuldu. Sonunda annesini diriltemeyeceğini anladı ve annesi yaşında bir kadının cesedinin derisini yüzdü. Bu deriyi annesinin eski kıyafetleriyle birlikte giydi ve cinayetlere başladı. Gein, bir süre sonra meme uçlarından kemer, kafatasından bardak ve diğer süs eşyaları yapmaya koyuldu. Sonunda yakalandı, evinde birçok kadavra, dudaklardan yapılmış kolyeler, el derilerinden yapılmış eldivenler bulundu. Cinayetleri sadece evini süslemek için işlediğini söyledi.

58 / 61 Andes Canavarı: PEDRO LOPEZ MONSALVE "Andes Canavarı” lakabıyla tanınan seri katil, Güney Amerika'da 300 çocuğa tecavüz edip öldürmüştür. Lopez, 3 ülkede öldürdüğü ve tecavüz ettiği genç kızların her biri için en fazla birer ay yatmıştır. 1980'de öldürdüğü 53 çocuğun mezarı polis tarafından bulunmuştur. 1999 Ocak ayında bir röportajda, kendini "yüzyılın adamı” olarak tarif edip "iyi davranış” sergilediği için serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

59 / 61 En yaşlısı: ALBERT FISH Yamyam olduğu düşünülen Fish, en yaşlı seri katildir. Annesinin yanında cinsel istismara uğradıktan ve çocuk yurduna yerleştirildikten sonra ruhsal yapısı bozuldu. İlk cinayetini 1910'da işledi. Küçük ve savunmasız çocukları kurban olarak seçip işkence etmeden, tecavüz etmeden ve etlerini yemeden öldürmüyordu. Acı çektirmekten zevk alıp bunları "din” uğruna yaptığını düşünüyordu. İdrarını içip, kendini çivili sopayla döverek günahlarından arındığına inanıyordu.

60 / 61 Kadın, eşcinsel: AILEEN WUORNOS ABD'nin en ünlü kadın seri katillerinden biri olan Wuornos, aynı zamanda eşcinsel bir hayat kadınıydı. İlişkiye girdiği bazı insanları öldürdüğü ve ormana saklamaya çalıştığı ortaya çıktı. 7 kişiyi öldürdüğü bilinse de, 2 kişinin cesedi bulunamadığı için 5 cinayetten yargılandı.