Dünyanın en büyük duvar resmiyle tanışmaya hazır mısınız?

Brezilyalı sanatçi Eduardo Kobra, 20116 Rio Olimpiyatları'nın renklerini kullanarak dünyanın en büyük duvar resmini yaptı. Eduardo, nefes kesen duvar resmiyle, o yılki olimpiyatların yanı sıra devasa çalışmasının da akıllara kazınmasını sağladı.

Dünyanın En Büyük Duvar Resmi: Todos Somos Um

1 / 32 İNSANOĞLUNUN ORTAK ATALARI Rio de Janeiro denilince akla sadece cennet gibi plajları ve samba tanrıçaları gelmiyor. Rio de Janeiro aynı zamanda sokak sanatının da büyük saygı gördüğü ve kutsandığı bir şehir olarak karşımıza çıkıyor.

2 / 32 Dünyanın en büyük duvar resmi (graffiti) olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren, 171 metre yüksekliğinde ve toplamda üç bin metrekarelik alanı kaplayan 2016 Rio Olimpiyatları miraslarından biri olan Eduardo Kobra imzalı dev duvar resmi dikkat çekiyor.

3 / 32 Bu cesaret isteyen dev çalışma, Brezilya’dan bir Tajapo çocuğunu, Etiyopya’dan bir Mursi kadını, Tayland’dan bir Kayin kadını, Kuzey Avrupa’dan bir Supi adamı ve Papua Yeni Gine’den bir Huli adamı tasvir ediyor. Tasvir edilen bu insanların hepsi, insanoğlunun ortak atalarını, yani Amerika, Asya, Avrupa, Afrika ve Avustralya’dan yerli halkı işaret ediyor.

4 / 32 OLİMPİYAT BAYRAĞI RENKLERİNE ÖZEL ÇALIŞMA “Etnias”, veya sanatçı tarafından verilen adı “Todos Somos Um” (Hepimiz Biriz) olan bu dev sokak resmi için dünyaca ünlü bir Brezilyalı grafiti sanatçısı olan Eduardo Kobra, Olimpiyat bayrağı üzerindeki siyah, mavi, yeşil, kırmızı ve altın halkaları temsil eden beş kıtadaki insanların özelliklerini araştırdı, titizlikle bunlar üzerinde çalıştı.

5 / 32 Çalışmasında olimpiyatların temel değerlerini sanatla buluşturarak anlatmak isteyen Kobra’nın niyeti, hepimizin bir olduğunu ve tüm insanların bir şekilde birbirlerine bağlı olduğunu göstermektir. Kobra’nın çalışmasına bakarak, çizdiği karakterlerin yoğun ve güçlü bakışlarını fark ediyor ve insanlığın ortak bilgeliğini hissedebiliyoruz.

6 / 32 Bu devasa çalışmayı tamamlayabilmek için Eduardo Kobra iki ay boyunca günde on iki saat çalıştı ve ancak bu şekilde 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nın açılışından hemen önce eserini bitirebildi.

7 / 32 Kobra ve ekibi yaklaşık yüz galon beyaz boya, dört yüz galon renkli boya ve iki bin sekiz yüz kutu sprey boya kullandı. Bunca emek ve sıkı çalışmanın ardından, ne yazık ki, Eduardo Kobra olimpiyat oyunlarının keyfini çıkaramadan başka bir işini tamamlamak için (Ohio’daki dev Neil Armstrong duvar resmi) ülkeden ayrılmak zorunda kaldı.

8 / 32 Eduardo Kobra, New York City, Londra, Tokya ve Amsterdam gibi dünyanın önde gelen şehirlerinin duvar resimlerini yapıyor. Stil olarak ise, parlak renkler, geometrik şekiller ve kapitone desenler öne çıkıyor.

9 / 32

10 / 32

11 / 32

12 / 32

13 / 32 GRAFİTİ USTALARI 209 EVİ SANAT ESERİNE ÇEVİRDİLER Dünyanın en büyük duvar resmini oluşturmak için bir araya gelen The Germ Crew (Mikrop Takımı) adlı gençlik örgütü inanılmaz bir işe imza attı.

14 / 32 Meksika'nın Pachuca Bölgesindeki suç oranının oldukça yüksek olduğu Palmitas'ta, hükümet ile işbirliği yaparak toplamda 209 konutu bir gök kuşağı gibi boyayan, graffiti sevdalılarından oluşan grup bu belalı bölgeyi bir cennete çevirdi.

15 / 32 Çalışmalarında bölgede yaşayan 452 aile ve 1808 kişi ile doğrudan etkileşime geçen toplamda 20.000 metrekareden fazla alanı boyayan ekip işini bitirdikten sonra enteresan bir şekilde suç oranlarında azalma oldu.

16 / 32 Her evle tek tek ilgilenen sokak sanatçılarının işi hiç kolay olmadı.

17 / 32 Germen Crew adındaki topluluk proje kapsamında 1800 kişinin yaşadığı bölgede 209 evi ve 20 bin metrekare cepheyi gökkuşağı renklerinde boyadı.

18 / 32

19 / 32

20 / 32

21 / 32

22 / 32

23 / 32

24 / 32

25 / 32

26 / 32

27 / 32

28 / 32

29 / 32

30 / 32

31 / 32