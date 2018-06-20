HABER

Dünyanın en büyük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.06.2018 09:21 | Son Güncelleme

Rusya'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne air kurtarma gemileri eşliğinde saat 7.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren geminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan görüntülendi.

Dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı'ndan geçti

1 / 24

Türkakım Doğalgaz Boru Hattı’nın çalışmalarında kullanılan dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı’ndan üçüncü kez geçiyor.
2 / 24

Geminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan görüntülenirken, seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturdu.
3 / 24

Geminin yaklaşık 6 saatte boğazdan geçmesi bekleniyor.
4 / 24

TürkAkım’ın Türkiye’ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının 930 kilometrelik derin deniz kesimindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından Hollanda’da bakım ve onarımı yapılan ’Pioneering Spirit’ adlı yedekli boyu 448 metre, toplam 382 metre boyunda ve 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı dev gemi Karadeniz’e dönüş yolunda ilerliyor.
5 / 24

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Boğazına gelen dev gemi için boğaz trafiği çift yönlü olarak kapatıldı.
6 / 24

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçen gemi boğazda seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturdu.
7 / 24

Gemi köprüyle birlikte havadan görüntülendi.
8 / 24

Geminin havadan çekilen görüntülerinde büyüklüğü daha da net gözükürken, geminin geçişi devam ediyor.
9 / 24

10 / 24

11 / 24

12 / 24

13 / 24

14 / 24

15 / 24

16 / 24

17 / 24

18 / 24

19 / 24

20 / 24

21 / 24

22 / 24

23 / 24

24 / 24

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul boğazı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü köprü hava

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlginç balık avlama yöntemi

İlginç balık avlama yöntemi

IŞİD, ünlü modeli böyle kandırmaya çalışmış!

IŞİD, ünlü modeli böyle kandırmaya çalışmış!

İnternetin yeni fenomeni: Yuvarlak kürklü Susam

İnternetin yeni fenomeni: Yuvarlak kürklü Susam

İşte çok az kişinin çözebildiği "yeşil göz" bulmacası

İşte çok az kişinin çözebildiği "yeşil göz" bulmacası

Dünyanın en 'cool' yerleri belli oldu! Türkiye de listede

Dünyanın en 'cool' yerleri belli oldu! Türkiye de listede

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.