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Dünyanın en büyük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.06.2018 09:21 | Son Güncelleme

Rusya'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne air kurtarma gemileri eşliğinde saat 7.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren geminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan görüntülendi.

Dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı'ndan geçti

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Türkakım Doğalgaz Boru Hattı’nın çalışmalarında kullanılan dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı’ndan üçüncü kez geçti.
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Geminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan görüntülenirken, seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturdu.
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Gemi yaklaşık 6 saatte boğazdan geçti.
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TürkAkım’ın Türkiye’ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının 930 kilometrelik derin deniz kesimindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından Hollanda’da bakım ve onarımı yapılan ’Pioneering Spirit’ adlı yedekli boyu 448 metre, toplam 382 metre boyunda ve 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı dev gemi Karadeniz’e dönüş yolunda ilerliyor.
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Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Boğazına gelen dev gemi için boğaz trafiği çift yönlü olarak kapatıldı.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçen gemi boğazda seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturdu.
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Gemi köprüyle birlikte havadan görüntülendi.
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Geminin havadan çekilen görüntülerinde büyüklüğü daha da net gözükürken, boğazdan geçişi tamamlandı.
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istanbul boğazı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü köprü hava

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Adamlar bilimle uğraşıyor neticesini alıyorlar gelişmişlik bu işte örnek alalım...
@esevil72 aynen ama herkes bilimle uğraşıyor diyeceğine mesela sende uğraşsaymışın
Kanal İstanbul'un yapılmasına karşı çıkan arkadaşlar bu fotoğraflara lütfen iyi baksınlar. Başta 1979 yılındaki İndependenta tanker kazasından sonra çıkan dev yangın olmak üzere, Boğaz'daki birçok gemi kazasını hatırlasınlar. Kanalın açılmasından sonra bu güzelim Boğaz'da sadece turistik tenezzüh gemilerinin, şehir hatları vapurlarının ve yelkenli gemilerin, yatların tur atacağını, Boğaz'da çeşitli deniz sporlarının yapılacağını düşünsünler. Sanırım o zaman Kanal projesine karşı çıkan görüşlerini sorgulama ihtiyacı hissedeceklerdir.
@esesli.kardes senin benim cebimden almadan yapabiliyorlarsa yapsınlar. ekonomi almış başını gidiyor tekeri patlamış kamyon gibiyiz şuan bayır aşağı gidiyoruz bakalım nerede durucaz
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