Dünyanın en büyük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Türkakım Doğalgaz Boru Hattı’nın çalışmalarında kullanılan dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı’ndan üçüncü kez geçti.

Geminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan görüntülenirken, seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturdu.

4 / 24

TürkAkım’ın Türkiye’ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının 930 kilometrelik derin deniz kesimindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından Hollanda’da bakım ve onarımı yapılan ’Pioneering Spirit’ adlı yedekli boyu 448 metre, toplam 382 metre boyunda ve 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı dev gemi Karadeniz’e dönüş yolunda ilerliyor.