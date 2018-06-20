Dünyanın en büyük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne air kurtarma gemileri eşliğinde saat 7.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren geminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan görüntülendi.
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