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Dünyanın en büyük inşaat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.05.2018 13:44 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Boğazdan geçişini 6 saatte tamamlaması beklenen gemi, çevresini saran kıyı emniyet ekipleri ile birlikte ilerledi.

Dev gemi İstanbul Boğazı'nda geçti

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Rusya'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçti.
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Dev geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gemi saat 05.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.
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Dev geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma gemileri eşlik etti.
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Geminin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçişi havadan da görüntülendi.
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Anahtar Kelimeler:
gemi Rusya doğalgaz

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