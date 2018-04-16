Dünyanın en çarpıcı uçurumları

İşte çarpıcı güzellikleriyle doğanın büyüleyen bir yüzü o uçurumlar.

Çarpıcı güzellikteki uçurumlar

1 / 53 1- MOHER UÇURUMU / İRLANDA

2 / 53 2- EL HAJJARAH / YEMEN

3 / 53 3- POSITANO / İTALYA

4 / 53 4- SANTORINI / YUNANİSTAN

5 / 53 5- KALAUPAPA UÇURUMU / HAWAİ

6 / 53 6- BEYAZ UÇURUM DOVER / İNGİLTERE

7 / 53 7- BEACHY HEAD / İNGİLTERE

8 / 53 8- PREIKESTOLEN / NORVEÇ

9 / 53 9- HALF DOME - YOSEMITE / ABD

10 / 53 10- BANIFACIO / KORSİKA

11 / 53 11- RONDA / İSPANYA

12 / 53 12- ETRETAT / FRANSA

13 / 53 13- LOS GIGANTES / KANARYA ADALARI

14 / 53 Uçurumda evlendiler! Utah'daki Moab kanyonunda 121 metre yüksekliğindeki iki tepenin arasına asılan ipten platform Kim Weglin ve Ryan Jenks çifti için düğün törenlerini gerçekleştirecekleri mekan haline geldi.

15 / 53 Adrenalin tutkunu Californialı çift nişan törenlerini de bir yıl önce aynı şekilde yapmışlar. Yüksekten ve tehlikeden korkmayan yeni evliler bu heyecanın en güzel günlerini daha da unutulmaz kıldığını düşünüyor.

16 / 53 Damadın arkadaşlarından oluşan sağdıç ekibi düğün için ilginç pozlar vermeyi ihmal etmedi. Damadın sağdıç ekibinden, profesyonel eksrem sporlarla ilgilenen bir arkadaşı ağdan platformun sağlamlığı ve düğüne katılanların güvenliği için gereken bütün önlemleri aldı.

17 / 53 Törenin bitiminde 10 tane "çiçekçi kız" kanyondan paraşütle atlayarak 5000 çiçek yaprağını aşağı attı ve harika görüntüler yarattılar.

18 / 53 Uçurum düğününün normal diğünlerden hiç farkı ya da eksiği yoktu. Gelinin arkadaşları nedimeleri olmuştu ve geleneksel gelin çiçeği yakalamaca yarışı bu yükseklikte daha da heyecanlı hale geldi.

19 / 53 Değişik kostümler giyen oyuncular kanyondaki uçurumların kenarında çeşitli performanslar sergilediler.

20 / 53 Gelin ve damat eşsiz ufuklar, harika bir gün batımı ve muhteşem bir ışığın süslediği fotoğrafları çektirirken törene gelen aile üyüleri ve yakınları çifti ayaklarının yere bastığı, güvenli kayalıkların üzerinden izledi.

21 / 53 Genç çiftin yükseklere sevdası evliliğe giden yolda da etkili olmuş. Bir dağ festivalinde tanışan çift aşkları ilerlediğinde düğün fikrini tanışma hikayelerinden aldıklarını söylüyorlar.

22 / 53 Renkli iplerle ve çiçeklerle süslenen platform törene katılanlardan yükseklik korkusu olanları aşağıya bakmaktan korurken özenle süslenmiş bir mekan havası yaratılmasına da yardımcı oldu.

23 / 53 Bu tehlikeli ama muhteşem güzellikteki unutulmaz düğünün fotoğraflarını ise fotoğrafçılar Abbi ve Callen Hearnes çekti.

24 / 53 En çılgın evlilik teklifi Kız arkadaşına evlilik teklifi etmek için hazırlanan bu adam alışılmışın dışına çıkarak bakın ne yaptı...

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