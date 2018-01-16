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O dünyanın en çekici kamyon şoförü!

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 16.01.2018 10:06 | Son Güncelleme 9 saat önce

Avustralya'da taşayan 26 yaşındaki Blaise Williams kendine farklı bir meslek seçmiş.

Böyle kamyon şoförü gördünüz mü?

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Avustralya'da kamyon şoförü yetersizliği nedeniyle bu işi bulmanın kolay olduğunu dile getiren Williams, 7 yıldır bu işi yapıyor.
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Yolda gördüğü erkeklerin bundan pek hoşnut olmadığını söyleyen genç kız, her zaman farklı olmaktan hoşlandığını o yüzden bu mesleği seçtiğini söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Kamyon şoförü Blaise Williams

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Benim böyle bir şoförüm olsun, her gün üstüne oturturum, şoför koltuğunun...
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