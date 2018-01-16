O dünyanın en çekici kamyon şoförü!

Avustralya'da kamyon şoförü yetersizliği nedeniyle bu işi bulmanın kolay olduğunu dile getiren Williams, 7 yıldır bu işi yapıyor.

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Yolda gördüğü erkeklerin bundan pek hoşnut olmadığını söyleyen genç kız, her zaman farklı olmaktan hoşlandığını o yüzden bu mesleği seçtiğini söyledi.