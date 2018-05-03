İşte dünyanın en çok kazanan blogger'ı

'Dünyanın en çok kazanan bloggerı' ünvanını alan Chiara Ferragni rapçi Fedez ile 2016 yılında hayatını birleştirmişti.

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Instagram'da 12,7 milyon takipçiye ulaşan Chiara, düzenli olarak kendi stilini yansıtan fotoğraflar paylaşıyor, sempatik tavırları ile takipçilerini kendine bağlıyor