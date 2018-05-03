İşte dünyanın en çok kazanan blogger'ı

'Dünyanın en çok kazanan bloggerı' ünvanını alan Chiara Ferragni rapçi Fedez ile 2016 yılında hayatını birleştirmişti.
Türkiye'nin konuştuğu cinayetin altından yasak aşk çıktı!
Rusya'dan bomba açıklama: ABD militanlara Tanf yakınlarında eğitim veriyor
700 kişini katili İzmir Adliyesi'ne böyle getirildi
ABD’nin en kanlı silahlı saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
İnşaat çukuruna kurt düştü!
Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar
Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Okuyucu Yorumları 0 yorum