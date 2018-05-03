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İşte dünyanın en çok kazanan blogger'ı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.05.2018 11:12 | Son Güncelleme

O sadece dünyanın en çok kazanan bloggerı değil aynı zamanda iyi bir anne.

'Dünyanın en çok kazanan bloggerı' ünvanını alan Chiara Ferragni rapçi Fedez ile 2016 yılında hayatını birleştirmişti.

En ünlü blogger

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30 yaşındaki ünlü moda tasarımcısı Chiara Ferragni, Mart ayında Leoncino adını verdiği oğlunu dünyaya getirdi.
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Ferragni daha 5 yaşındayken modelliğin kapılarını araladı.
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16 yaşına geldiğinde ise, ilk ciddi modellik deneyimini yaşadı.
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Instagram'da 12,7 milyon takipçiye ulaşan Chiara, düzenli olarak kendi stilini yansıtan fotoğraflar paylaşıyor, sempatik tavırları ile takipçilerini kendine bağlıyor
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İşte italyan modacının renkli dünyasından kareler.
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Rus blogger adeta ölüme meydan okuyor

Rus blogger adeta ölüme meydan okuyor
Bu fotoğraf Hong Kong'ta çekilmiş.
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Güzel blogger Türkiye'ye de gelmiş bakın nerede fotoğraf çekilip takipçileriyle paylaşmış.
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Shanghai Tower
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Ocean Park Hong Kong
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Hong Kong
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