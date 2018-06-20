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Dünyanın en 'cool' yerleri belli oldu! Türkiye de listede

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.06.2018 07:32 | Son Güncelleme

Dünyanın en cool yerlerinin belirlendiği liste tatil için gözden kaçan rotalar oluşturmanıza yardımcı olabilir.

İşte gittiğnizde etkilenmeden edemeyeceğiniz o bölgeler...

İşte dünyanın en cool yerleri

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2018 yılında Avrupa tatili için gözden kaçan 19 bölge belirlendi. Listede Türkiye'den de bir tatil beldesi yer aldı. İşte listede yer olan o bölgeler...
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Karadağ - Kotor Körfezi
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Portekiz - Portekiz Azulejos
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İspanya - Granada
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Sardunya Adası - Cagliari
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Hırvatistan - Rovinj
7 / 20

İspanya özerk Bask Bölgesi - San Sebastián
8 / 20

Yunanistan - Athens
9 / 20

İtalya - Napoli
10 / 20

Transilvanya - Sighisoara Kasabası
11 / 20

Fransa - Provence
12 / 20

Slovenya - Bled Gölü
13 / 20

İngiltere - Whitstable
14 / 20

Arnavutluk - Tiran
15 / 20

Manş Adaları - Jersey
16 / 20

Fransa - Bordeaux
17 / 20

Çek Cumhuriyeti - Brno
18 / 20

Estonya - Tallinn
19 / 20

Belarus - Minsk
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Muğla -Dalyan
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Anahtar Kelimeler:
Tatil Gezi seyahat

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