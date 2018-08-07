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Dünyanın en garip spor salonunu görmeye hazır mısınız?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 07.08.2018 09:21 | Son Güncelleme

Koşu bandında elektrikli kaykayla yol alanlara ya da pedal çevirirken dondurma yiyenlere rastlayabileceğiniz bu spor salonunun dünyada eşi benzeri yok.

Öyle ki ücretsiz dizi izleyebilmek için koşu bandına sandalyeyle kurulmuş kişileri dahi görebiliyorsunuz.

Böyle spor salonu görülmedi!

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Kim demiş 'spor salonu sadece spor yapmak için kullanılır' diye!
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İşte bu düşünceyi yıkan birbirinden ilginç fotoğraflar...
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