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Dünyanın en güzel evleri seçiliyor! Fiyatları dudak uçuklattı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.06.2018 11:16 | Son Güncelleme

Dünyanın en iyi evinin seçilmesi için düzenlenen yarışma pek çok kişinin hayallerini süsleyecek bir listeyi ortaya çıkardı.

Kanada'dan İtalya'ta Fransa'dan Bulgaristan'a uzanan listede milyon dolarlık evler göz kamaştırıyor.

En güzel ev yarışmasında finale kalanlar

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Bazısı İtalya, bazısı Kanada kültürünün esintisini taşıyan bu eşsiz evler fiyatlarıyla da dudak uçuklatıyor.
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Kendine özel ibadethanesi bulunan bir ev ya da özel sahili olan bir ev mi size daha çekici geliyor?
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Öyle ki bu evlerin her biri kendine has özellikleriyle taliplerine pek çok seçenek sunuyor.
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İşte milyonlarca dolarlık o evlerden en iyi olanları...
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