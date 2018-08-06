Dünyanın 'en güzel' fotoğrafları

İşte dünyadan ve uzaydan bakmaya doyamayacağınız fotoğraflar:

En 'Güzel Yeryüzü' fotoğrafları

1 / 64 Jeolojik lokum Moritanya'da bulunan Maur Adrar Çölü'ndeki jeolojik oluşumun Landsat 7'den 11 Ocak 2001'de çekilen fotoğrafı. Burası aynı zamanda "Richat Structure" adı verilen bir manzara seyir noktası olarak da turistlerin ilgisini çekiyor.

2 / 64 Carnegie Gölü Batı Avustralya'da bulunan göl, sadece yılın yoğun yağış dönemlerinde doluyor. 19 Mayıs 1999'da Landsat 7 tarafından alınan görüntünün kompozit halidir.

3 / 64 Himalayalar Birbirine paralel 3 dağ sırasından oluşan Himalayalar'ın toplam uzunluğu 2900 kilometredir. Fotoğraf, Çin'in güneybatısında 27 Şubat 2002'de çekildi.

4 / 64 Renk patlaması 12 Mayıs 2013'te Batı Avustralya'daki bu manzara Landsat-8 uydusu tarafından görüntülendi. Görüntü tropikal bir kumul alanı ve bitki örtüsündeki karmaşık desen ve koşullardaki zengin çökelti ve besin örüntülerini gösteriyor.

5 / 64 Mavi Bilye Bugüne kadar gerçeğe en yakın renkleriyle oluşturulan dünya görseli, MODIS'ten edinilen görüntülerle 2 Ağustos 2002'de oluşturuldu.

6 / 64 Madagaskar'ın kalbi NASA astronotu Ricky Arnold , Madagaskar'ın kalbinde değişen bir manzarayı yakaladı. Fotoğraf tarihi: 11 temmuz 2018

7 / 64 Kuskokwim Nehri NASA'da görevli bilim insanları Alaska ve Kanada'da, nehirlerin ve göllerin yüksekliğini ölçerken Güneybatı Alaska'daki Kuskokwim nehrini NASA'nın "Uçan labaratuvarı" DC-8'den Peter Griffith fotoğrafladı.

8 / 64 Mackenzie Nehri Kanada'daki Mackenzie Nehri, Landsat 8 uydusundan 18 Temmuz 2017'de fotoğraflandı.

9 / 64 Afrika üzerinde Kümülonimbus bulutu Uluslararası Uzay İstasyonu, Senegal-Mali sınırının yakınında, Batı Afrika'nın üzerinde yer alırken çekilen görüntü, yakınında yükselen çok sayıda küçük kümülonimbus ile tamamen oluşmuş bir örs bulutunu gösteriyor.

10 / 64 Arjantin Arjantin'in kuzeyindeki Sierra de Velasco Dağları'nın göründüğü fotoğraf, 28 Şubat 1985'te Landsat 5 uydusundan çekildi.

11 / 64 Girdap Görsel, Grönland'ın doğu kıyısındaki buz, bulutlar ve alçak sislerin oluşumunu gösteriyor. 14 Mayıs 2001'de Landsat 7 uydusundan alınan görüntünün kızıl ötesi, kırmızı ve yeşil dalga boyları kullanılarak yapılan sahte renkli bir kompozit görüntüsüdür.

12 / 64 Dragon Gölü, Sibirya Göl suyunun donduğu 19 Aralık 1999'da Landsat uydusundan alınan görüntünün mavi, yeşil ve kırmızı dalga boyları kullanılarak yapılan kompozit görüntüsüdür.

13 / 64 Atlas Dağları Çoğuna dokunulmamış olan dünyanın en büyük ve en çeşitli maden kaynaklarını içeren Afrika'daki Atlas Dağları'nın 22 Haziran 2001'de Landsat 7 uydusuyla elde edilen fotoğrafın kısa dalga kızılötesi, kızılötesi ve kırmızı dalga boyları kullanılarak yapılan kompozit görüntüsüdür.

14 / 64 Kalahari Çölü Nambiya'daki Kalahari Çölü'nün 14 Ağustos 2000'de Landsat 7 uydusundan elde edilen görselin yakın kızıl ötesi, kırmızı ve yeşil dalga boyları kullanılarak yapılan sahte renkli kompozit görüntüsüdür.

15 / 64 Aleut Adaları Renk değişimleri muhtemelen sıcaklık farkından ve bulutları oluşturan su damlacıklarının boyutlarından kaynaklandığı tahmin ediliyor. 16 Haziran 2000'de Landsat 7 uydusundan çekildi.

16 / 64 Gadames Nehri, Libya Libya'nın Gadames şehri yakınlarındaki, kurumuş olan Gadames nehri yatağının 6 Kasım 2000'de elde edilen görüntüsü kullanılarak oluşturulan kompozit görüntüdür.

17 / 64 Baffin Körfezi, Grönland Grönland'ın batı kıyısındaki Baffin Körfezi'nin 3 Eylül 2000'de çekilen uydu fotoğrafının kompozit görüntüsüdür.

18 / 64 Ganj Nehri deltası Ganj'ın Bengal Körfezi'ne döküldüğü geniş deltanın 28 Şubat 2000'de çekilen uydu fotoğrafının kompozit görüntüsüdür.

19 / 64 Terkezi Vahası Fotoğrafta görünen kayalık oluklar, Çad'daki Tenteri Vahası'nın en belirgin özelliklerinden biri olarak 22 Ekim 2000'de Landsat 7'de çekildi.

20 / 64 Dasht-e Kevir (Büyük Tuz Gölü) İran'ın en büyük çölü olan Dasht-e Kevir'in 24 Ekim 2000'de çekilen uydu fotoğrafıdır.

21 / 64 Donmuş Çağlayan Antartika'daki Lambert Buzulu'nun içine akan başka bir buz çağlayanını gösteren fotoğraf 2 Aralık 2000'de çekildi.

22 / 64 Akpatok Adası Kanada'daki Ungava Koyu'nda bulunan Akpatok Adası'nın 22 Ocak 2001'de Landsat 7'den çekilen fotoğrafıdır.

23 / 64 Finlandiya Körfezi Baltık Denizi'nin bir bölümüyle Finlandiya Körfezi'nde yeşil fitoplankton çiçeklenişinin doğal renkli görüntüsünü bu şekilde elde edildi. Fotoğraf tarihi: 18 temmuz 2018

24 / 64 Antarktika harikaları 24 kasım 2013'te çekilen fotoğraf, McMurdo'nun 70 kilometre güneybatısındaki Antarktika'daki Discovery'nin yakınlarındaki çok katmanlı bir merceksi bulutu gösteriyor.

25 / 64 Berrak gün batımı Fotoğraf, NASA'nın Florida'daki kennedy Uzay Üssü'nde 13 Ekim 2010'da çekildi.

26 / 64 Büyük şehirler, gece ışıkları Nisan ve Ekim 2012 arasında farklı zamanlarda toplanan görüntülerin birleştirilmesiyle oluşturulan görsel. Görselde görünün ışıklar sadece şehirleri değil aynı zamanda kendiliğinden çıkmış olan yangınları da gösteriyor.

27 / 64 Gün doğumu Apollo 8 görevi kapsamında aya giden astronot William Anders'in çektiği fotoğraf.

28 / 64 Kum denizi 8 Nisan 1985'te Landsat 5'ten çekilen fotoğraftaki sarı çizgiler, Cezayir'den Moritanya'ya kadar uzanan bir kum fırtınasını gösteriyor.

29 / 64 Mavi lagün 10 Mayıs 2001'de çekilen fotoğrafta Yeni Kaledonya adalarından biri görünüyor.

30 / 64 Dünya 30 Aralık 2010'da Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen fotoğraf.

31 / 64 "Gece mucizesi" 15 Temmuz 2010'da Jan Erik Paulsen'in Billund üzerindeki gece bulutlarına dair fotoğrafı.

32 / 64 Olağanüstü burgaçlar Aleut Adaları'nda iç içe geçen burgaçların Landsat 7 uydusundan 4 Temmuz 2002'de çekilen fotoğrafı.

33 / 64 Maldivler Hint Okyanusu'nun kuzeyinde bulunan Kuzey ve Güney Malosmadulu mercan adalarının 22 Aralık 2002'de çekilen fotoğrafı.

34 / 64 Drygalski Buz Dili Dünyanın yüzen iki en büyük nesnesi olan Drygalski Buz Dili ile B15-A (sağdaki) buzdağının çarpışmasına dair 21 Ocak 2005'te Landsat 7'den çekilen fotoğrafı.

35 / 64 Paraná Nehri Şubat 1984'te çekilen fotoğraf, Güney Amerika'da Amazon'dan sonra ikinci en büyük nehir olan Parana ve Paraguay nehirlerinin izdüşümünü gösteriyor. Fotoğrafta, solda görünen nehir yatağı Paraguay, sağdaki ise Parana'yı gösterir.

36 / 64 Lena Deltası 4 bin 400 kilometrelik uzunluğu ile dünyanın en büyük nehirlerinden biri olan Rusya'daki Lena nehri deltasını gösteren, 27 Temmuz 2000'de Landsat 7 uydusu tarafından çekilen fotoğrafı.

37 / 64 Coco Nehri Nikaragua ile Honduras arasından geçen Coco nehrinin 5 Aralık 2002'de uzaydan çekilen fotoğrafı.

38 / 64 Long Island, Bahamalar Bahamalar'daki Long Island'da gelgit düzlüklerini ve kanalları gösteren fotoğraf, Uluslararası Uzay istasyonu Expedition 26 mürettebatı tarafından çekildi.

39 / 64 Açan bitki planktonu NASA'nın Aqua uydusu tarafından kaydedilen görüntü İzlanda'nın batısında çekildi.

40 / 64 Çad Gölü 7-11 Şubat 2004'te çekilen Çad Gölü fotoğrafı.

41 / 64 Susitna Buzulu Alaska'daki Susitna Buzulu'nun NASA'nın Terra uydusu tarafından çekilen görüntüsü.

42 / 64 Sibirya Kordonu Baskın buzulların sebep olduğu şerit göller ve bataklıkların bulunduğu bu egzotik fotoğraf, Landsat 5 uydusu tarafından 15 Haziran 2005'te çekildi.

43 / 64 Louisiana Alüvyonu Louisiana'nın güney sahilinde Missisipi Nehri'nin Meksika Körfezi'ne aktığı noktada görünen mavi alüvyonları gösteren fotoğraf Landsat 7 uydusundan çekildi.

44 / 64 Byrd Buzulu Transatlantik Dağları'ndaki derin bir vadi boyunca Ross Buz Rafı'na uzanan, yılda yaklaşık 0.8 kilometre hızla denize doğru hareket eden Byrd Buzulu 24 km genişliğinde, 161 kilometre uzunluğunda bir buzul kütlesidir. Landsat 7 uydusu tarafından 11 Ocak 2000'de çekildi.

45 / 64 Manam Volkanı Papua Yeni Gine'de bulunan Manam Volkanı'nın 16 Haziran 2010'da çekilen fotoğrafı.

46 / 64 "Space odyssey" 3 Haziran 1965'te Gemini 4 görevi kapsamında uzaya çıkan Ed White'a dair fotoğraf.

47 / 64 Cesaretle gitmek 12 Şubat 1984'te Bruce McCandless, uzay gemisinden daha önce herhangi bir astronotun uzaklaşmadığı kadar uzaklaşıyor.

48 / 64 Sınır gökyüzü 3 Haziran 2007'de Uluslararası Uzay İstasyonu Expedition-15 mürettebatı tarafından çekilen gün batımı fotoğrafı.

49 / 64 Gece ışıkları Görsel, Savunma Meteoroloji Uydu Programı Operasyon Sistemi'nden elde edilen görüntülerle elde edildi. En parlak görünen bölgeler, insan popülasyonunun en yoğun yaşadığı yerleri gösteriyor.

50 / 64 Gayret Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nden elde edilen görüntü.

51 / 64 Dünya penceresi Dünyanın 220 kilometre Üzerindeki Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki uzay aracının penceresinden, 9 Kasım 2010'da çekilen ve Atlantik Okyanusu'nun bir kısmı, Meksika Körfezi ve Karayipler'i kapsayan fotoğraf.

52 / 64 Ay çerçevesi 1998'da Uzak Mekiği Discovery'nin kıç penceresinden alınan görüntü.

53 / 64 Serbest atlayış

54 / 64 Patagonya burgacı 21 Aralık 2010'da Aqua uydusu tarafından çekilen, Arjantin sahillerindeki güçlü okyanus dalgalarına dair fotoğraf.

55 / 64 Kapalı duvar 24 ocak 2001'de İran-Irak sınırında bulunan Al-Basrah şehrine ait kompozit görüntü.

56 / 64 Kıvrımlı Mississippi Kuzey Amerika'daki en büyük nehir sistemi olan Mississippi'nin 28 Mayıs 2003'te Landsat 7'den çekilen fotoğrafı.

57 / 64 Karayip zevki Kuzey Karayipler'deki Caicos Adaları'na ait 24 Nisan 2003'te çekilen fotoğraf.

58 / 64 Gine-Bissau kıyısı Batı Afrika'da küçük bir ülke olan Gine-Bissau'nun sahil şeridinin 1 Aralık 2000'de çekilen fotoğrafı.

59 / 64 Gemi parçaları 3 Temmuz 2010'da NASA'nın Aqua uydusu tarafından çekilen Kuzey Pasifik Okyanusu'na dair fotoğraf.

60 / 64 Bombetoka Koyu Kuzeybatı Madagaskar'daki Bombetoka Koyu, Mozambik Kanalı'nın bir girişidir ve Betsiboka Nehri'nin ağzındadır. 23 Ağustos 2000'de çekilen doğal görüntüdür.

61 / 64 Uzaydaki Van Gogh Van Gogh'un Yıldızlı Gece eserini anımsatan fotoğraf, Baltık Denizi'ndeki Gotland adası ve çevresini gösteriyor. 13 Temmuz 2005'te Landsat 7 uydusu tarafından çekildi.

62 / 64 Georgia yaması Georgia sahillerindeki Altamaha nehri havzasını gösteren fotoğraf 9 Mart 2001'de çekildi.

63 / 64 Tibet derinlikleri 8 Aralık 2001'de çekilen Tibet'teki Dagze Co Gölü'ne ait fotoğraf.