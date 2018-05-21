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Dünyanın en güzel kızı büyüdü! İşte son hali

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.05.2018 13:59 | Son Güncelleme

Dünyanın en güzel kız çocuğu Kristina Pimenova, büyüdü. Şimdilerde güzelliği sayesinde daha 13 yaşında pek çok ünlü markayı peşinden koşturuyor.

İşte kısa sürede dünyanın tanıdığı bir isim haline dönüşen Rus güzelin şimdiki hali...

Kristina Pimenova'nın son hali

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Rus Kristina Pimenova, 'Dünyanın en güzel çocuğu' sahipti, şimdilerde ise 'Dünyanın en güzel kızı' ünvanına sahip oldu. 13 yaşındaki süpermodelin peşinden birçok ünlü marka koşturuyor.
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İşte "Dünyanın En Güzel Kızı" ünvanına sahip 13 yaşındaki süper model: Kristina Pimenova!
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Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Kristina Pimenova, hem dünyanın en küçük mankeni hem de dünyanın en güzel kızı olarak biliniyor.
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Eski bir futbolcu babası Ruslan Pimenov ve model Glikeriya Shirokova'nın ikinci kızları olarak 27 Aralık 2005 yılında dünyaya geldi.
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Mankenlik yaptığı ajansa kızını da getiren annesi, ajanstakilerin dikkatini çekmesi ile bazı çekimlerde küçük kızı kullanmaya başlamışlar.
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Küçük kızın olağanüstü yeteneğini farkeden ajans, kendisiyle sözleşme imzalamış.
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Women Daily Magazine tarafından 'Dünyanın En Güzel Kızı' unvanını alan Kristina, 4 yaşından beri Vogue, Roberto Cavalli ve Armani gibi dev markalar için podyumda yürüyor.
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Ve işte dünyanın en güzel kızının son hali...
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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Kristina Pimenova sosyal medya güzel fenomen

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