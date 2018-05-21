Dünyanın en güzel kızı büyüdü! İşte son hali

İşte kısa sürede dünyanın tanıdığı bir isim haline dönüşen Rus güzelin şimdiki hali...

Kristina Pimenova'nın son hali

1 / 20 Rus Kristina Pimenova, 'Dünyanın en güzel çocuğu' sahipti, şimdilerde ise 'Dünyanın en güzel kızı' ünvanına sahip oldu. 13 yaşındaki süpermodelin peşinden birçok ünlü marka koşturuyor.

2 / 20 İşte "Dünyanın En Güzel Kızı" ünvanına sahip 13 yaşındaki süper model: Kristina Pimenova!

3 / 20 Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Kristina Pimenova, hem dünyanın en küçük mankeni hem de dünyanın en güzel kızı olarak biliniyor.

4 / 20 Eski bir futbolcu babası Ruslan Pimenov ve model Glikeriya Shirokova'nın ikinci kızları olarak 27 Aralık 2005 yılında dünyaya geldi.

5 / 20 Mankenlik yaptığı ajansa kızını da getiren annesi, ajanstakilerin dikkatini çekmesi ile bazı çekimlerde küçük kızı kullanmaya başlamışlar.

6 / 20 Küçük kızın olağanüstü yeteneğini farkeden ajans, kendisiyle sözleşme imzalamış.

7 / 20 Women Daily Magazine tarafından 'Dünyanın En Güzel Kızı' unvanını alan Kristina, 4 yaşından beri Vogue, Roberto Cavalli ve Armani gibi dev markalar için podyumda yürüyor.

8 / 20 Ve işte dünyanın en güzel kızının son hali...

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