HABER

Dünyanın en güzel ve renkli sokakları seçildi (Türkiye'den 1 yer listede)

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.08.2018 11:10 | Son Güncelleme

Yabancı bir film izlerken ilgi çekici bir sokağın bir görüntüsünden etkilenebiliyor, bir kitapta özellikle tanımlayıcı bir pasaja aşık olabiliyoruz...

This Insider, dünyadaki turist çeken en güzel ve en renkli sokakları derledi. İçlerinde Türkiye'den tahmin edemeyeceğiniz bir yer var.

Dünyanın en güzel sokakları

1 / 30

MARAKEŞ / FAS

MARAKEŞ / FAS
2 / 30

HAVANA / KÜBA

HAVANA / KÜBA
3 / 30

YENİ TAİPEİ ŞEHRİ / TAYVAN

YENİ TAİPEİ ŞEHRİ / TAYVAN
4 / 30

SANTORINI / YUNANİSTAN

SANTORINI / YUNANİSTAN
5 / 30

CARTAGENA / KOLOMBİYA

CARTAGENA / KOLOMBİYA
6 / 30

KYOTO / JAPONYA

KYOTO / JAPONYA
7 / 30

UMBRIA / İTALYA

UMBRIA / İTALYA
8 / 30

BELIZE / ORTA AMERİKA

BELIZE / ORTA AMERİKA
9 / 30

SUZHOU / ÇİN

SUZHOU / ÇİN
10 / 30

PARİS / FRANSA

PARİS / FRANSA
11 / 30

BARCELONA / İSPANYA

BARCELONA / İSPANYA
12 / 30

JAISALMER / HİNDİSTAN

JAISALMER / HİNDİSTAN
13 / 30

HAMILTON / BERMUDA

HAMILTON / BERMUDA
14 / 30

BAHIA / BREZİLYA

BAHIA / BREZİLYA
15 / 30

OXFORD / İNGİLTERE

OXFORD / İNGİLTERE
16 / 30

BANGKOK / TAYLAND

BANGKOK / TAYLAND
17 / 30

İSKENDERİYE / MISIR

İSKENDERİYE / MISIR
18 / 30

AMSTERDAM / HOLLANDA

AMSTERDAM / HOLLANDA
19 / 30

SOUSSE / TUNUS

SOUSSE / TUNUS
20 / 30

BUDAPEŞTE / MACARİSTAN

BUDAPEŞTE / MACARİSTAN
21 / 30

BROOKLYN / ABD

BROOKLYN / ABD
22 / 30

TABLE MOUNTAIN / GÜNEY AFRİKA

TABLE MOUNTAIN / GÜNEY AFRİKA
23 / 30

EVORA / PORTEKİZ

EVORA / PORTEKİZ
24 / 30

LINDAU / ALMANYA

LINDAU / ALMANYA
25 / 30

ESKİ HARAR / ETİYOPYA

ESKİ HARAR / ETİYOPYA
26 / 30

OUTBACK / AVUSTRALYA

OUTBACK / AVUSTRALYA
27 / 30

ST. PETERSBURG / RUSYA

ST. PETERSBURG / RUSYA
28 / 30

QUEBEC ŞEHRİ / KANADA

QUEBEC ŞEHRİ / KANADA
29 / 30

DUBROVNIK / HIRVATİSTAN

DUBROVNIK / HIRVATİSTAN
30 / 30

ALAÇATI / TÜRKİYE

ALAÇATI / TÜRKİYE
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Alaçatı en güzel sokak Fas Marakeş

En Çok Okunan Haberler

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Fenerbahçe turu zora soktu

Fenerbahçe turu zora soktu

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'daki saklı saray Boukoleon gün yüzüne çıkıyor

İstanbul'daki saklı saray Boukoleon gün yüzüne çıkıyor

Japonya'da kız öğrenciler hamile kalıp çocuk baksınlar diye notlarını düşürdüler

Japonya'da kız öğrenciler hamile kalıp çocuk baksınlar diye notlarını düşürdüler

Güneş altında en fazla ne kadar zaman geçirmek gerekiyor?

Güneş altında en fazla ne kadar zaman geçirmek gerekiyor?

Bovling topunun içinde ne var?

Bovling topunun içinde ne var?

Tatilde tanıştığı hayaletle ciddi ilişki yaşadığını söyledi

Tatilde tanıştığı hayaletle ciddi ilişki yaşadığını söyledi

Manzarası mest etti! Kartpostallık görüntüler

Manzarası mest etti! Kartpostallık görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.