Dünyanın en ilginç doğum hikayeleri sizi şaşkına çevirecek

69 çocuk dünyaya getiren bir kadından 5 yaşında anne olan bir çocuğa kadar pek çok farklı doğum hikayesine tanık olacaksınız...

Dünyanın en ilginç anneleri

1 / 9 Dünyanın en kısa annesi (70 santimetre) 70 santimetre boyunda olan Stacey Herald, 3 çocuk annesi. Herald'ın doktoru doğumlarda bebeklerin annenin ağırlığının yarısı kadar olduğunu belirtti.

2 / 9 Dünyanın en genç annesi (5 yaşında) Henüz 5 yaşındayken karın bölgesinin şişmesinden dolayı hastaneye kaldırılan Lina Medina'nın hamile olduğu öğrenildi. Lina' da görülen bu durumun sebebi Puberte Prekoks isimli bir hastalıktır. Bu hastalık, kız çocuklarında yaşanan 8 yaşından önce adet görme ve diğer seks karakterlerinin gelişmesi olarak tanımlanır. Lina 14 Mayıs 1939 tarihinde sezaryen doğum yaparak Gerardo isimli erkek bebeği dünyaya getirdi. Bebek adını kendisini doğuran doktordan aldı.

3 / 9 Dünyanın en çok çocuk sahibi olan annesi Guiness Rekorlar Kitabı'na göre 1707 ve 1782 yılları arasında Rusya'da yaşamış olan bir Rus kadın, 69 çocuk dünyaya getirdi.

4 / 9 Dünyanın en çok çocuk doğuran taşıyıcı annesi Carole Horlock, 13 yılda 12 çocuğa taşıyıcı annelik yaptı. Horlock, "İlk defa hamile kaldığımda bunu bir daha yapacağımı düşünmezdim ama daha sonra çok eğlendiğimi anlayınca tekrar yapmaya karar verdim" dedi. Carole Horlock, doğum başında 25 bin-35 bin dolar arası para alıyor.

5 / 9 İki çocuğu arasında en fazla yaş farkı olan anne (41 yaş) Elizabeth Ann Buttle iki çocuk annesi. Buttle'ın ilk çocuğu Belinda Buttle, 19 Mayıs 1956 yılında doğdu. Buttle'ı diğer annelerden ayıran özelliği isi ikinci çocuğunun yaşı. Buttle'ın ikinci çocuğu Joseph Buttle 20 Kasın 1997'de dünyaya geldi. Yani Elizabeth Ann Buttle'ın iki çocuğu arasında tam 41 yaş fark var.

6 / 9 İkiz sahibi olan en yaşlı anne (70 yaşında) Bir erkek çocuk sahibi olup kocasına da bir mirasçı bırakmak gibi bir misyon edinen Hindistanlı Omkari Panwar, ikizlerini doğurarak dünyanın en yaşlı annesi oldu. 2008’de biri kız biri erkek olan 907 gramlık premature ikizlerini dünyaya getirdi.

7 / 9 İlk sekiziz sahibi anne Amerikalı Nadya Denise Doud-Suleman Gutierrez, 2009 yılında tüp bebek yöntemiyle sekiziz bebek sahibi olan ilk kadın oldu. Sekiz çocuk doğuran Gutierrez'in daha sonra 6 çocuğu daha oldu.

8 / 9 Dünyanın en yaşlı annesi (70 yaşında) Rajo Devi Lohan, çocuk sahibi olabilmek için 40 yıl bekledi. Kasım 2008'de hamile kalan Lohan 70 yaşındaydı. Lohan böylece dünyanın en yaşlı annesi oldu.