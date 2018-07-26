Dünyanın en iyi restoranları

2018'in en iyi restoranları listesinde Türkiye'den de bir restoran yer aldı. İşte o liste. (Fotoğraflar: Instagram & Facebook)
Dünyanın en iyi 50 restoranı listesinde Türkiye'de var
1 / 50
50. The Test Kitchen
Cape Town / Güney Afrika
2 / 50
49. Nahm
Bangkok / Tayland
3 / 50
48. Hiša Franko
Kobarid / Slovenya
4 / 50
47. Schloss Schauenstein
Fürstenau / İsviçre
5 / 50
46. Saison
San Francisco / ABD
6 / 50
45. Dinner by Heston Blumenthal
Londra / İngiltere
7 / 50
44. Mikla
İstanbul / Türkiye
8 / 50
43. Azurmendi
Larrabetzu / İspanya
9 / 50
42. The Ledbury
Londra / İngiltere
10 / 50
41. Nihonryori RyuGin
Tokyo / Japonya
11 / 50
40. Septime
Paris / Fransa
12 / 50
39. Astrid y Gastón
Lima / Peru
13 / 50
38. Lyle’s
Londra / İngiltere
14 / 50
37. Restaurant Tim Raue
Berlin / Almanya
15 / 50
36. Reale
Castel di Sangro / İtalya
16 / 50
35. Maaemo
Oslo / Norveç
17 / 50
34. Alinea
Chicago / ABD
18 / 50
33. The Clove Club
Londra / İngiltere
19 / 50
32. Tickets
Barcelona / İspanya
20 / 50
31. Arzak
San Sebastián / İspanya
21 / 50
30. D.O.M.
São Paulo / Brezilya
22 / 50
29. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen
Paris / Fransa
23 / 50
28. Odette
Singapur
24 / 50
27. Boragó
Santiago / Şili
25 / 50
26. Le Bernardin
New York / ABD
26 / 50
25. Cosme
New York / ABD
27 / 50
24. Ultraviolet by Paul Pairet
Şangay / Çin
28 / 50
23. Le Calandre
Rubano / İtalya
29 / 50
22. Narisawa
Tokyo / Japonya
30 / 50
21. Alain Ducasse au Plaza Athénée
Paris / Fransa
31 / 50
20. Attica
Melbourne / Avustralya
32 / 50
19. Geranium
Kopenhag / Danimarka
33 / 50
18. Disfrutar
Barcelona / İspanya
34 / 50
17. Den
Tokyo / Japonya
35 / 50
16. Piazza Duomo
Alba / İtalya
36 / 50
15. White Rabbit
Moskova / Rusya
37 / 50
14. Steirereck
Viyana / Avusturya
38 / 50
13. Pujol
Mexico City / Meksika
39 / 50
12. Blue Hill at Stone Barns
Pocantico Hills / ABD
40 / 50
11. Quintonil
Mexico City / Meksika
41 / 50
10. Asador Etxebarri
Axpe / İspanya
42 / 50
9. Mugaritz
San Sebastián / İspanya
43 / 50
8. Arpège
Paris / Fransa
44 / 50
7. Maido
Lima / Peru
45 / 50
6. Central
Lima / Peru
46 / 50
5. Gaggan
Bangkok / Tayland
47 / 50
4. Eleven Madison Park
New York / ABD
48 / 50
3. Mirazur
Menton / Fransa
49 / 50
2. El Celler de Can Roca
Girona / İspanya
50 / 50
1. Osteria Francescana
Modena / İtalya
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