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Dünyanın en iyi restoranları

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 26.07.2018 10:40 | Son Güncelleme

Dünyanın en iyi 50 restoranı İspanya'nın Bilbao şehrindeki bir törenle açıklandı. Yaklaşık 1000 yemek uzmanı, şef ve eleştirmenlerden oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucu Peru'dan İtalya'ya, Tayland'tan Meksika'ya kadar dünyanın dört bir tarafındaki en iyi restoranlar seçildi.

2018'in en iyi restoranları listesinde Türkiye'den de bir restoran yer aldı. İşte o liste. (Fotoğraflar: Instagram & Facebook)

Dünyanın en iyi 50 restoranı listesinde Türkiye'de var

1 / 50

50. The Test Kitchen

50. The Test Kitchen
Cape Town / Güney Afrika
2 / 50

49. Nahm

49. Nahm
Bangkok / Tayland
3 / 50

48. Hiša Franko

48. Hiša Franko
Kobarid / Slovenya
4 / 50

47. Schloss Schauenstein

47. Schloss Schauenstein
Fürstenau / İsviçre
5 / 50

46. Saison

46. Saison
San Francisco / ABD
6 / 50

45. Dinner by Heston Blumenthal

45. Dinner by Heston Blumenthal
Londra / İngiltere
7 / 50

44. Mikla

44. Mikla
İstanbul / Türkiye
8 / 50

43. Azurmendi

43. Azurmendi
Larrabetzu / İspanya
9 / 50

42. The Ledbury

42. The Ledbury
Londra / İngiltere
10 / 50

41. Nihonryori RyuGin

41. Nihonryori RyuGin
Tokyo / Japonya
11 / 50

40. Septime

40. Septime
Paris / Fransa
12 / 50

39. Astrid y Gastón

39. Astrid y Gastón
Lima / Peru
13 / 50

38. Lyle’s

38. Lyle’s
Londra / İngiltere
14 / 50

37. Restaurant Tim Raue

37. Restaurant Tim Raue
Berlin / Almanya
15 / 50

36. Reale

36. Reale
Castel di Sangro / İtalya
16 / 50

35. Maaemo

35. Maaemo
Oslo / Norveç
17 / 50

34. Alinea

34. Alinea
Chicago / ABD
18 / 50

33. The Clove Club

33. The Clove Club
Londra / İngiltere
19 / 50

32. Tickets

32. Tickets
Barcelona / İspanya
20 / 50

31. Arzak

31. Arzak
San Sebastián / İspanya
21 / 50

30. D.O.M.

30. D.O.M.
São Paulo / Brezilya
22 / 50

29. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen

29. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen
Paris / Fransa
23 / 50

28. Odette

28. Odette
Singapur
24 / 50

27. Boragó

27. Boragó
Santiago / Şili
25 / 50

26. Le Bernardin

26. Le Bernardin
New York / ABD
26 / 50

25. Cosme

25. Cosme
New York / ABD
27 / 50

24. Ultraviolet by Paul Pairet

24. Ultraviolet by Paul Pairet
Şangay / Çin
28 / 50

23. Le Calandre

23. Le Calandre
Rubano / İtalya
29 / 50

22. Narisawa

22. Narisawa
Tokyo / Japonya
30 / 50

21. Alain Ducasse au Plaza Athénée

21. Alain Ducasse au Plaza Athénée
Paris / Fransa
31 / 50

20. Attica

20. Attica
Melbourne / Avustralya
32 / 50

19. Geranium

19. Geranium
Kopenhag / Danimarka
33 / 50

18. Disfrutar

18. Disfrutar
Barcelona / İspanya
34 / 50

17. Den

17. Den
Tokyo / Japonya
35 / 50

16. Piazza Duomo

16. Piazza Duomo
Alba / İtalya
36 / 50

15. White Rabbit

15. White Rabbit
Moskova / Rusya
37 / 50

14. Steirereck

14. Steirereck
Viyana / Avusturya
38 / 50

13. Pujol

13. Pujol
Mexico City / Meksika
39 / 50

12. Blue Hill at Stone Barns

12. Blue Hill at Stone Barns
Pocantico Hills / ABD
40 / 50

11. Quintonil

11. Quintonil
Mexico City / Meksika
41 / 50

10. Asador Etxebarri

10. Asador Etxebarri
Axpe / İspanya
42 / 50

9. Mugaritz

9. Mugaritz
San Sebastián / İspanya
43 / 50

8. Arpège

8. Arpège
Paris / Fransa
44 / 50

7. Maido

7. Maido
Lima / Peru
45 / 50

6. Central

6. Central
Lima / Peru
46 / 50

5. Gaggan

5. Gaggan
Bangkok / Tayland
47 / 50

4. Eleven Madison Park

4. Eleven Madison Park
New York / ABD
48 / 50

3. Mirazur

3. Mirazur
Menton / Fransa
49 / 50

2. El Celler de Can Roca

2. El Celler de Can Roca
Girona / İspanya
50 / 50

1. Osteria Francescana

1. Osteria Francescana
Modena / İtalya
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