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Dünyanın “en kirli” 25 kenti belli oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.07.2018 11:04 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık örgütü (WHO) tarafından yapılan bir araştırmada, dünyanın en kirli şehirleri listelendi.

İşte havası en kirli şehirler...

Dünyanın en kirli şehirleri belli oldu

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25- Narayangonj (Bangladeş)

25- Narayangonj (Bangladeş)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 105.79
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24- Hengshui (Çin)

24- Hengshui (Çin)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 106.67
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23- Rawalpindi (Pakistan)

23- Rawalpindi (Pakistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 107
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22- Gobindgarh (Hindistan)

22- Gobindgarh (Hindistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 107.61
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21- Amritsar (Hindistan)

21- Amritsar (Hindistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 108.15
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20- Peşaver (Pakistan)

20- Peşaver (Pakistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 111
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19- Handan (Çin)

19- Handan (Çin)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 111.75
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18- Lucknow (Hindistan)

18- Lucknow (Hindistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 112.86
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17- Firozabad (Hindistan)

17- Firozabad (Hindistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 113.33
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16- Khanna (Hindistan)

16- Khanna (Hindistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 113.77
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15- Kampus (Hindistan)

15- Kampus (Hindistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 114.91
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14- Shijiazhuang (Çin)

14- Shijiazhuang (Çin)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 120.63
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Dammam (Suudi Arabistan)

Dammam (Suudi Arabistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 120.86
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12- Ludhiana (Hindistan)

12- Ludhiana (Hindistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 121.94
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11- Delhi (Hindistan)

11- Delhi (Hindistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 122.11
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10- Naoding (Çin)

10- Naoding (Çin)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 126
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9- X,ngtai (Çin)

9- X,ngtai (Çin)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 128
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8- Bamenda (Kamerun)

8- Bamenda (Kamerun)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 132
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7- raipur (Hindistan)

7- raipur (Hindistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 143.66
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6- Patna (Hindistan)

6- Patna (Hindistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 148.94
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5- Al Jubail (Suudi Arabistan)

5- Al Jubail (Suudi Arabistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 151.71
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4- Riyad (Suudi Arabistan)

4- Riyad (Suudi Arabistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 155.51
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3- Allahabad (Hindistan)

3- Allahabad (Hindistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 169.72
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2- Gwalior (Hindistan)

2- Gwalior (Hindistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 176.14
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Zabol, İran (İslam Cumhuriyeti)

Zabol, İran (İslam Cumhuriyeti)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 216.67
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