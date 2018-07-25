Dünyanın en kirli şehirleri belli oldu! Türkiye de listede

Neredeyse yüzde 100'e yakın kirlilik tespit edilen iller o ülkede yaşayanlar için büyük tehdit oluşturuyor. Peki Türkiye'den hangi iller listeye girdi ve kirlilik oranı yüzde kaç olarak tespit edildi? İşte bu soruların cevabı...

İşte dünyanın en kirli şehirleri

1 / 16 Dünyanın en kirli şehirleri açıklanırken, Türkiye’den Ankara, İzmir ve İstanbul’un dünyanın en kirli şehirleri arasında yer aldığı görüldü.

2 / 16 Ajans Press, dünya üzerindeki kirli şehirlere yönelik yapılan araştırmayı inceledi.

3 / 16 Ajans Press’in Numbeo web sitesinde yer alan verilerden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünyanın en kirli şehirleri arasına Türkiye’den üç şehrin girdiği görüldü.

4 / 16 Bu iller arasında 73,66 endeks ile Ankara, 67,11 endeks ile İstanbul, 62,75 endeks ile de İzmir yer aldı. Böylelikle, listede Ankara’nın 73’üncü, İstanbul’un da 106’ncı sırada yer aldığı saptandı.

5 / 16 DÜNYANIN EN KİRLİ ŞEHRİ KABİL Raporda, dünyanın en kirli şehri ise 97,79 endeks ile Afganistan’ın Kabil şehri olarak kaydedildi.

6 / 16 Kabil’i 97,67 endeksi ile Hindistan’ın Ghaziabad şehri ikinci sıradan takip ederken, Makedonya’nın Kalkandere şehri 97,57 endeks ile üçüncü sıradan izledi.

7 / 16 İlk 10’da yer alan diğer şehirler ise Hindistan’dan Faridabad, Nepal’den Katmandu, Mısır’dan Kahire, yine Hindistan’dan Kanpur, Vietnam’dan HoChiMinh City, Pakistan’dan Karaçi, Bangladeş’ten Dhaka olarak belirlendi.

8 / 16 SON YILLARDA HABER SAYISI ARTIŞA GEÇTİ ITS Medya ve Ajans Press’in konuyla alakalı gerçekleştirdiği medya incelemesinde konu ile ilgili haber çıkışlarının son yıllarda artışa geçerek medyanın da önemli çevre başlıkları arasında yer aldığı gözlendi.

9 / 16 2015 yılında 7 bin 30 olan haber sayısı, 2016’da 7 bin 188 geçtiğimiz yıl ise 9 bin 775’e çıktı.

10 / 16 Bu yıl içerisinde hava kirliliğini konu alan 10 bin 295 haber çıkışı tespit edilirken bu rakamın son yılların en yüksek seviyesine çıktığı görüldü.

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