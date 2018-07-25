Dünyanın en kirli şehirleri belli oldu! Türkiye de listede

Neredeyse yüzde 100'e yakın kirlilik tespit edilen iller o ülkede yaşayanlar için büyük tehdit oluşturuyor. Peki Türkiye'den hangi iller listeye girdi ve kirlilik oranı yüzde kaç olarak tespit edildi? İşte bu soruların cevabı...
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