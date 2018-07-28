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Dünyanın en korkunç pazarı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.07.2018 07:48 | Son Güncelleme

Togo'nun başkenti Lomé'de bulunan Vudu dininin merkezlerinden biri Akodessewa Pazarı, rahat rahat gezebileceğiniz sıradan bir pazara benzemiyor.

Pazarı ziyaret etme niyetinde olanlar için ciddi bir psikolojik hazırlanma, ziyaret sonrası ise psikolojik yardım faydalı olabilir.

Böyle pazar görmediniz

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Vudu'ya inanan yerliler, Vudu rahiplerinden tavsiye istemek ve şifa bulmak için Akodessewa Pazarı'nı ziyaret ediyor.
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Ancak söz konusu şifa, çeşitli hayvanların kuyruk, kafatası ya da derisinde aranıyor olması nedeniyle oldukça sıra dışı bir özelliğe sahip.
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Yerel inançlara göre, hayvanların kuru başları uğursuzluktan da koruyabilir.
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Akodessewa'da satılan mallar, Vudu dinine göre her şeyin temelinde olan 'ruhları' yardımcı olmaya ikna etmek için inananlara satılıyor.
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Vudu kültürüne ait diğer önemli nesne ise Vudu bebekleridir.
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Vudu bebekleri, büyü için kullanılır. Büyü yapılacak birinin vücut parçaları, büyüyü kuvvetleştirmek için bebek yapısına da eklenebilir.
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Arasında hem erkek, hem de kadın olan Vudu büyücüleri, yerliler tarafından çok saygı gösteriliyor.
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Lomé'deki geleneksel tıp pazarında şifacılar mallarını satmaya çalışıyor. Bu meslek, nesilden nesle aktarılıyor
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Akodessewa Pazarı'nda satılan mallar.
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Togo nüfusunun yüzde 51'i yerel dinlere inanıyor.
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