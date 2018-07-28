Dünyanın en korkunç pazarı

Pazarı ziyaret etme niyetinde olanlar için ciddi bir psikolojik hazırlanma, ziyaret sonrası ise psikolojik yardım faydalı olabilir.

Böyle pazar görmediniz

1 / 17 Vudu'ya inanan yerliler, Vudu rahiplerinden tavsiye istemek ve şifa bulmak için Akodessewa Pazarı'nı ziyaret ediyor.

2 / 17 Ancak söz konusu şifa, çeşitli hayvanların kuyruk, kafatası ya da derisinde aranıyor olması nedeniyle oldukça sıra dışı bir özelliğe sahip.

3 / 17 Yerel inançlara göre, hayvanların kuru başları uğursuzluktan da koruyabilir.

4 / 17 Akodessewa'da satılan mallar, Vudu dinine göre her şeyin temelinde olan 'ruhları' yardımcı olmaya ikna etmek için inananlara satılıyor.

5 / 17 Vudu kültürüne ait diğer önemli nesne ise Vudu bebekleridir.

6 / 17 Vudu bebekleri, büyü için kullanılır. Büyü yapılacak birinin vücut parçaları, büyüyü kuvvetleştirmek için bebek yapısına da eklenebilir.

7 / 17 Arasında hem erkek, hem de kadın olan Vudu büyücüleri, yerliler tarafından çok saygı gösteriliyor.

8 / 17 Lomé'deki geleneksel tıp pazarında şifacılar mallarını satmaya çalışıyor. Bu meslek, nesilden nesle aktarılıyor

9 / 17 Akodessewa Pazarı'nda satılan mallar.

10 / 17 Togo nüfusunun yüzde 51'i yerel dinlere inanıyor.

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