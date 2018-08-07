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Dünyanın en kötü 6 kokusu belirlendi! Bakın listeye neler girdi...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 07.08.2018 10:14 | Son Güncelleme

Bilim insanları bu kez dünyanın en kötü kokularını tespit etmek için kolları sıvadı.

Karar vermesi oldukça kolay, deneyimlemesi ise şüphesiz oldukça zor olan kötü koku listesinde bakın neler yer alıyor...

İşte dünyanın en kötü kokusu

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Koku almak, hem en hassas hem de en kolay alışan duyumuz ancak bazı kokular ne yaparsak yapalım alışabileceğimiz cinsten olmuyor.
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Kötü kokuların altında yatan temele ve bir kokunun burna kötü gelme sebebine yönelik araştırmalar yürüten bilim insanlarına göre moleküler yapının kokuların algılanışı ve oluşumu üzerinde önemli etkileri var.
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The Journal of Neuroscience isimli dergide yayınlanan makalede yer alan bu bilgiye dayanarak, devam eden araştırmalar sonucunda ise moleküler ağırlık ve elektron yoğunluğu da kokunun ana sebebi.
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Web Tekno sitesi haberine göre, moleküler ağırlık olarak hafif ancak elektron yoğunluğu anlamında daha yoğun olan kokular 'güzel' olurken, moleküler ağırlığı yüksek olan kokular 'kötü' oluyor.
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Tüm bu bilgilere ve araştırma sonuçlarına dayanarak ise bilim insanları dünyanın en kötü kokularını belirlemiş, Web Tekno sitesi de bu 6 kötü kokuyu derledi.
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DURİAN MEYVESİ

DURİAN MEYVESİ
Çürük yumurtadan karamele kadar 44 farklı koku dokusunu içerdiği düşünülen Durian meyvesinin kokusu o kadar kötü ki çürük bir Durian meyvesi yüzünden Melbourne'de bir üniversitede gaz kaçağı olduğu sanılıp öğrenciler tahliye edildi.
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CESET ÇİÇEĞİ (RAFFLESİA ARNOLDİİ)

CESET ÇİÇEĞİ (RAFFLESİA ARNOLDİİ)
Dünyanın en büyük çiçeği olan Rafflesia arnoldii, çürümüş bir ceset kadar ağır kokuyor.
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Salgıladıkları bu kötü kokunun sebebi ise türlerini devam ettirebilmek için polenlerini taşımasına ihtiyaç duydukları sinekleri kendilerine çekebilmek.
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Ancak bu çiçek türü şu an yok olma tehlikesiyle karşı karşıya ve korunan endemik bitkiler arasında yer alıyor.
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VİEUX BOULOGNE

VİEUX BOULOGNE
Dünyanın en ağır kokulu peyniri olan Vieux Boulogne o kadar kötü kokuyor ki insanlar kokuyu tanımlarken 'inek poposu gibi' tabirini kullanıyorlar.
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​ANTİK DIŞKILAR

​ANTİK DIŞKILAR
Söz konusu kötü koku olduğunda ilk akla gelen şey dışkı oluyor.
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Ancak bir de yüzlerce yıl boyunca eski bir tuvalette kalakalmış dışkıları düşünün.
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Danimarka'da 14. yüzyıldan kaldığı anlaşılan fıçıların aslında içi dolu eski 'tuvaletler' olduğunu anlayan arkeologlar, bu acı deneyimi bizzat yaşamışlar.
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KÜÇÜK KARINCAYİYEN

KÜÇÜK KARINCAYİYEN
Küçük karıncayiyenler, kokarcalardan 7 kat daha kötü kokuyor ve onlar da bu ağır kokuyu yine kokarcalar gibi savunma amaçlı kullanıyorlar.
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URANÜS

URANÜS
Geçtiğimiz günlerde kokusunun sırrı keşfedilen Uranüs'ün çürük yumurta gibi koktuğu söyleniyor. Bu kötü kokunun sebebi ise hidrojen sülfür isimli zehirli bir gaz.
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