Dünyanın en kötü 6 kokusu belirlendi! Bakın listeye neler girdi...

Karar vermesi oldukça kolay, deneyimlemesi ise şüphesiz oldukça zor olan kötü koku listesinde bakın neler yer alıyor...
İşte dünyanın en kötü kokusu
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Koku almak, hem en hassas hem de en kolay alışan duyumuz ancak bazı kokular ne yaparsak yapalım alışabileceğimiz cinsten olmuyor.
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Kötü kokuların altında yatan temele ve bir kokunun burna kötü gelme sebebine yönelik araştırmalar yürüten bilim insanlarına göre moleküler yapının kokuların algılanışı ve oluşumu üzerinde önemli etkileri var.
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The Journal of Neuroscience isimli dergide yayınlanan makalede yer alan bu bilgiye dayanarak, devam eden araştırmalar sonucunda ise moleküler ağırlık ve elektron yoğunluğu da kokunun ana sebebi.
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Web Tekno sitesi haberine göre, moleküler ağırlık olarak hafif ancak elektron yoğunluğu anlamında daha yoğun olan kokular 'güzel' olurken, moleküler ağırlığı yüksek olan kokular 'kötü' oluyor.
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Tüm bu bilgilere ve araştırma sonuçlarına dayanarak ise bilim insanları dünyanın en kötü kokularını belirlemiş, Web Tekno sitesi de bu 6 kötü kokuyu derledi.
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DURİAN MEYVESİ
Çürük yumurtadan karamele kadar 44 farklı koku dokusunu içerdiği düşünülen Durian meyvesinin kokusu o kadar kötü ki çürük bir Durian meyvesi yüzünden Melbourne'de bir üniversitede gaz kaçağı olduğu sanılıp öğrenciler tahliye edildi.
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CESET ÇİÇEĞİ (RAFFLESİA ARNOLDİİ)
Dünyanın en büyük çiçeği olan Rafflesia arnoldii, çürümüş bir ceset kadar ağır kokuyor.
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Salgıladıkları bu kötü kokunun sebebi ise türlerini devam ettirebilmek için polenlerini taşımasına ihtiyaç duydukları sinekleri kendilerine çekebilmek.
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Ancak bu çiçek türü şu an yok olma tehlikesiyle karşı karşıya ve korunan endemik bitkiler arasında yer alıyor.
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VİEUX BOULOGNE
Dünyanın en ağır kokulu peyniri olan Vieux Boulogne o kadar kötü kokuyor ki insanlar kokuyu tanımlarken 'inek poposu gibi' tabirini kullanıyorlar.
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ANTİK DIŞKILAR
Söz konusu kötü koku olduğunda ilk akla gelen şey dışkı oluyor.
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Ancak bir de yüzlerce yıl boyunca eski bir tuvalette kalakalmış dışkıları düşünün.
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Danimarka'da 14. yüzyıldan kaldığı anlaşılan fıçıların aslında içi dolu eski 'tuvaletler' olduğunu anlayan arkeologlar, bu acı deneyimi bizzat yaşamışlar.
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KÜÇÜK KARINCAYİYEN
Küçük karıncayiyenler, kokarcalardan 7 kat daha kötü kokuyor ve onlar da bu ağır kokuyu yine kokarcalar gibi savunma amaçlı kullanıyorlar.
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URANÜS
Geçtiğimiz günlerde kokusunun sırrı keşfedilen Uranüs'ün çürük yumurta gibi koktuğu söyleniyor. Bu kötü kokunun sebebi ise hidrojen sülfür isimli zehirli bir gaz.
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