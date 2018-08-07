Dünyanın en kötü 6 kokusu belirlendi! Bakın listeye neler girdi...

Karar vermesi oldukça kolay, deneyimlemesi ise şüphesiz oldukça zor olan kötü koku listesinde bakın neler yer alıyor...

İşte dünyanın en kötü kokusu

1 / 15 Koku almak, hem en hassas hem de en kolay alışan duyumuz ancak bazı kokular ne yaparsak yapalım alışabileceğimiz cinsten olmuyor.

2 / 15 Kötü kokuların altında yatan temele ve bir kokunun burna kötü gelme sebebine yönelik araştırmalar yürüten bilim insanlarına göre moleküler yapının kokuların algılanışı ve oluşumu üzerinde önemli etkileri var.

3 / 15 The Journal of Neuroscience isimli dergide yayınlanan makalede yer alan bu bilgiye dayanarak, devam eden araştırmalar sonucunda ise moleküler ağırlık ve elektron yoğunluğu da kokunun ana sebebi.

4 / 15 Web Tekno sitesi haberine göre, moleküler ağırlık olarak hafif ancak elektron yoğunluğu anlamında daha yoğun olan kokular 'güzel' olurken, moleküler ağırlığı yüksek olan kokular 'kötü' oluyor.

5 / 15 Tüm bu bilgilere ve araştırma sonuçlarına dayanarak ise bilim insanları dünyanın en kötü kokularını belirlemiş, Web Tekno sitesi de bu 6 kötü kokuyu derledi.

6 / 15 DURİAN MEYVESİ Çürük yumurtadan karamele kadar 44 farklı koku dokusunu içerdiği düşünülen Durian meyvesinin kokusu o kadar kötü ki çürük bir Durian meyvesi yüzünden Melbourne'de bir üniversitede gaz kaçağı olduğu sanılıp öğrenciler tahliye edildi.

7 / 15 CESET ÇİÇEĞİ (RAFFLESİA ARNOLDİİ) Dünyanın en büyük çiçeği olan Rafflesia arnoldii, çürümüş bir ceset kadar ağır kokuyor.

8 / 15 Salgıladıkları bu kötü kokunun sebebi ise türlerini devam ettirebilmek için polenlerini taşımasına ihtiyaç duydukları sinekleri kendilerine çekebilmek.

9 / 15 Ancak bu çiçek türü şu an yok olma tehlikesiyle karşı karşıya ve korunan endemik bitkiler arasında yer alıyor.

10 / 15 VİEUX BOULOGNE Dünyanın en ağır kokulu peyniri olan Vieux Boulogne o kadar kötü kokuyor ki insanlar kokuyu tanımlarken 'inek poposu gibi' tabirini kullanıyorlar.

11 / 15 ​ANTİK DIŞKILAR Söz konusu kötü koku olduğunda ilk akla gelen şey dışkı oluyor.

12 / 15 Ancak bir de yüzlerce yıl boyunca eski bir tuvalette kalakalmış dışkıları düşünün.

13 / 15 Danimarka'da 14. yüzyıldan kaldığı anlaşılan fıçıların aslında içi dolu eski 'tuvaletler' olduğunu anlayan arkeologlar, bu acı deneyimi bizzat yaşamışlar.

14 / 15 KÜÇÜK KARINCAYİYEN Küçük karıncayiyenler, kokarcalardan 7 kat daha kötü kokuyor ve onlar da bu ağır kokuyu yine kokarcalar gibi savunma amaçlı kullanıyorlar.