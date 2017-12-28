Dünyanın en küçük cep telefonu Tiny T1 ön sipariş topluyor

Son Güncelleme 4 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 28.12.2017 11:42 |4 saat önce

Madeni paralardan biraz büyük olan Tiny T1, bir cep telefonundan beklenen her şeyi yapabiliyor.

Müthiş cep telefonu tasarımları

Yıllar önce telefonların şekil değiştireceğine ve bambaşka modellerinin çıkacağına inanan tasarımcıların ortaya çıkardığı telefonlar görenleri şaşkına çeviriyor.

1 / 79 Günümüzde telefon denildiğinde akla büyük ekranlı, birbirinden marifetli cihazlar geliyor. Akıllı telefonlar daha fazla şeyi, daha iyi şekilde yapmak üzere tasarlanıyor. Bugün en küçük akıllı telefonlar 4 inç civarı ekran büyüklüklerine sahipken, daha basit bir telefon isteyenler için ise birkaç akıllı özellikle donatılmış küçük cep telefonları geliştiriliyor.

2 / 79 Zanco firması tarafından geliştirilen Tiny T1 isimli cep telefonu ise küçük boyutuyla dikkat çekiyor.

3 / 79 Tiny T1, 46,7 mm boyuyla dünyanın en küçük cep telefonu unvanını taşıyor.

4 / 79 Her ne kadar ufacık olsa da bir cep telefonundan beklenen her şeyi yapabiliyor.

5 / 79 T1’de her şey olabildiğince basit tutulmuş.

6 / 79 Telefonda şarj olması için bir USB yuvası, klavye, hoparlör ve mikrofon bulunuyor.

7 / 79 2 inçten daha küçük olan Tiny T1, avucunuzun içinde bile kaybolacak gibi…

8 / 79 Tiny T1 çok küçük olduğu için kaybolabilir. Bu nedenle telefonun yanında bir boyun askısı da veriliyor.

9 / 79 Bu küçük telefon cüzdana bile sığıyor.

10 / 79 Telefon görüşmeleri yapılmasına ve parmaklarınız yeterince küçükse kısa mesaj gönderilmesine olanak tanıyor.

11 / 79 Telefon yalnızca 13 gram ağırlığında.

12 / 79 Tiny T1, iPhone’dan dört kat daha küçük.

13 / 79 Standart SIM kartlardan biraz büyük olan Tiny T1, Nano SIM ile çalışıyor.

14 / 79 2G destekli telefonun pil ömrü ise 3 gün.

15 / 79 Firmanın telefonu satın almayı düşünenlere birkaç tavsiyesi de var.

16 / 79 Zanco, Tiny T1’in gece gezmelerinde ikinci telefon ya da kıyafetlere tamamlayıcı olarak kullanılabileceğini söylüyor.

17 / 79 Tiny T1 aslında bir şaka olarak 2 yıl önce ortaya çıkmıştı.

18 / 79 Ancak insanlar bu şakayı ciddiye aldılar ve bir kitlesel fonlama kampanyası başlatıldı.

19 / 79 1000’den fazla insan bu telefona sahip olmak istediğini söyledi.

20 / 79 Tiny T1’in üretilmesi için ön sipariş verenlerden 60.000 dolar toplandı.

21 / 79 Telefonun fiyatı ise 45 euro (200 lira) civarında olacak.

22 / 79 Kickstarter’daki kitlesel fonlama kampanyasına Türkiye’den de destek olunabiliyor.

23 / 79 İlk Tiny T1 telefonlar önümüzdeki yılın mayıs ayında sahiplerine gönderilecek.

24 / 79 MÜTHİŞ CEP TELEFONU TASARIMLARI İşte görenleri kendine hayran bırakan Nokia başka olmak üzere birbirinden farklı o telefonlar...

25 / 79 Tasarımcı Clement Logereau tarafından geliştirilen ve değişebilir küçük karelerden meydana gelen Nokia Unik, bambaşka bir cep telefonu akımının öncüsü niteliğinde. Telefonun en büyük özelliği "değişebilir" tasarıma sahip olması...

26 / 79 Diğer bir deyişle dilediğiniz rengi dilediğiniz karede telefonunuza uygulayabilirsiniz.

27 / 79 Özellikle oyunculara yönelik donanımlarıyla dikkat çekmesi beklenen Alienware Anroid, isminden de anlaşılacağı üzere işletim sistemi olarak Windows Mobile'ı değil, Android'i seçmiş durumda...

28 / 79 Juan Carlos Garzon isimli tasarımcı tarafından oluşturulan bu şeffaf Nokia konsepti, dokunmatik bir ekrana ve şeffaf bir ekrana sahip.

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30 / 79 Jung Dae Hoon tarafından geliştirilen bu telefonun dikkat çeken özelliği bileğe takılıyor olması.

31 / 79 Bunun dışında telefonla görüşme yapılmak istendiğinde telefondan dışarıya yansıyan lazerle butonlara tıklayabilir, saati gene yansıma yoluyla görebilirsiniz.

32 / 79 Bu telefon konsepti özellikle sık sık mesajlaşanlar için düşünüldü. Sam James Chu'nun tasarımını üstlendiği telefon ile kaleminizle yazar gibi karşınızdakine mesaj gönderebileceksiniz.

33 / 79 Sürgülü telefonları bir kenara bırakacak olursak, ZTE'nin bu konsept telefonunda tuş takımı ve üst panel ayrı yönlere doğru açıldığında telefonun ekranıyla karşılaşıyorsunuz.

34 / 79 Joongho Choi isimli tasarımcının elinden çıkan bu telefonun ayrıcı özelliği iki parça halinden oluşması...

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36 / 79 Geliştirilen bu telefon tasarımı sayesinde artık telefon görüşmesi yapmak istediğinizde telefonu kulağınıza takmanız yeterli olacak ve eliniz artık telefonla görüşürken yorulmayacak.

37 / 79 Uzaktan bakıldığında kaleme benzeyen bu özel tasarım aslında bir cep telefonu. Ekranı ise kalemin üzerindeki ufak bir bölmede yer alıyor. Tuş takımı da ekranın hemen yanında bulunuyor.

38 / 79 Şeffaf bir görünüme sahip olan ve Seunghan Song tarafından tasarlanan bu konsept telefon, ayrıca hava durumunu algılayarak en son hava durumu bilgilerini an ve an ekrana yansıtabiliyor.

39 / 79 Bilim-kurgu filmlerinden çıkan bir cep telefonuna benzeyen Cobalto konsepti, şeffaf yapısıyla da dikkat çekiyor.

40 / 79 Telefonun şekli ise Apple'ın henüz piyasaya sürdüğü popüler "Magic Mouse"una oldukça benzer nitelikte...

41 / 79 Büyüteç tasarımına sahip olan Fujitsu Concept Phone'un ekranı da oldukça hoş bir tasarıma sahip.

42 / 79 Knot Design'ın geliştirdiği dokunmatik ekranlı bu telefon, farklı tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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44 / 79 LG tarafından geliştirilen bu konsept telefonun giremediği şekil yok...

45 / 79 Shirley A. Roberts imzalı bu cep telefonu tasarımı ise diğer cep telefonlarından farklı olarak esnekliğiyle ön plana çıkıyor. Kıvrılabilen ve rulo şeklinde katlanabilen bu telefon, kol saati gibi de kullanılabiliyor.

46 / 79 Bu cep telefonu tasarımında ise yeşil rengi önplana çıkarılmış. Ancak telefonun ayırıcı özelliği yeşil rengi değil elbette. Telefon çimen tasarımını kullanıyor ve farklı bir görünüme kavuşuyor.

47 / 79 Ekranı kapalı olduğunda oldukça küçük ebatlarda olan telefonun ekranı açıldığında devasa bir dokunmatik ekrana sahip cep telefonu ortaya çıkıyor.

48 / 79 Hem saat hem telefon olan Samsung WM konsepti aynı zamanda uzaktan kumanda işlevi de görebiliyor.

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50 / 79 İşte size bir canlı gibi hücrelerden meydana gelen capcanlı bir telefon konsepti...

51 / 79 Chris Owens imzalı bu cep telefonunun ekranında LED teknolojisinden faydalanılıyor. Bunun yanı sıra telefonun tuş takımı da şeffaf bir görünüme sahip.

52 / 79 Bu cep telefonu konsepti ise bünyesinde barındırdığı projektör teknolojisi sayesinde ekranındaki görüntüleri duvara yansıtabiliyor.

53 / 79 Sony'e ait olan bu cep telefonu tasarımı, sabahları çalar saatle uyanmak isteyen kullanıcılar için geliştirildi. Dijital saat olarak çalışabilen bu konsept telefonun tasarımı da bir hayli ilginç.

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