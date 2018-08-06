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Dünyanın en sağlıklı kentleri belli oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.08.2018 11:47 | Son Güncelleme

Ev kiralama sitesi Spotahome tarafından oluşturulan puanlama sistemi ile dünyanın en sağlıklı kentleri tespit edildi.

İşte yeşil alanlar, spor tesislerinin kalitesi, hava ve su kirliliği, ortalama ömür beklentisi, obezite oranı, iş-özel hayat dengesi gibi 10 kriterin bir araya getirilmesiyle oluşturulan listede ilk 10’da yer alan kentler....

En sağlıklı 10 şehir

1 / 20

Amsterdam (Hollanda)
2 / 20

Oslo (Norveç)
3 / 20

Rotterdam (Hollanda)
4 / 20

Münih (Almanya)
5 / 20

Berlin (Almanya)
6 / 20

Tallinn (Estonya)
7 / 20

Adelaide (Avustralya)
8 / 20

Viyana (Avusturya)
9 / 20

Perth (Avustralya)
10 / 20

Helsinki (Finlandiya)
11 / 20

Listenin son 10 sırasında yer alan kentler ise şöyle... 80 - Kuala Lumpur (Malezya)
12 / 20

81 - Manchester (Birleşik Krallık)
13 / 20

82 - Kahire (Mısır)
14 / 20

83 - İzmir (Türkiye)
15 / 20

84 - Bogota (Kolombiya)
16 / 20

85 - Mexico City (Meksika)
17 / 20

86 - Sao Paulo (Brezilya)
18 / 20

87 - Şanghay (Çin)
19 / 20

88 - İstanbul (Türkiye)
20 / 20

89 - Casablanca (Fas)
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