Dünyanın en şanssız adamının ölüm nedeni belli oldu

İşte dünyanın en şanssız adamının gerçek ölüm nedeni...

Şaşırtan iskelet keşif

1 / 45 M.S 79 'da hayatını kaybeden ve "dünyanın en şanssız adamı olarak anılan adamın ölüm nedeni belli oldu. İtalya'da Vezüv Yanardağı'nın M.S 79 yılındaki patlaması sonucu yok olan antik Roma kentleri Pompei, neredeyse 2 bin yıl geçmesine rağmen insanı şaşırtan hikayelerine devam ediyor.

2 / 45 Pompei’de görev yapan araştırmacılar, Vezüv Yanardağı’nın patlamasından farklı bir sebeple hayatını kaybeden insan kalıntılarına ulaşmış, 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen adamın büyük felaketten sonra kafasına düşen devasa kaya parçası nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

3 / 45 Ancak bilim insanları ulaştıkları yeni bulgular ışığında bu adamın ölüm nedenin farklı olduğunu açıkladı.

4 / 45 Kafatası bulunan adamın ölüm nedeni olarak araştırmanın başındaki isim Massimo Osanna "piroklastik akışın neden oldupu boğulma" olarak gösterdi.

5 / 45 Yetkililer, Pompeili adamın direkt yanardağın püskürttüğü lavlardan değil, patlama sonucu fırlayan kayanın kafasına isabet etmesini sonucu öldüğünü açıklamıitı. Bu yüzden talihsiz adam "dünyanın en şansız adamı" olarak anılıyordu.

6 / 45 Sahada görev yapan araştırmacılar adamın tek şanssızlığının bu olmadığını, bacak kemiklerindeki ciddi enfeksiyon sebebiyle kaçışının da zorlaştığını ve bu yüzden hayatını kaybettiğini belirtiyor.

7 / 45 Pompei şehri, milattan sonra 79 yılında İtalya'nın Napoli kentinin doğusunda bulunan 1280 metre yüksekliğindeki aktif yanardağı Vezüv'ün lavları altında kalarak yok oldu.

8 / 45 UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde bulunan Pompei'de 2008 yılında tarihi duvarların çökmesi üzerine restorasyon çalışmalarına hız verilmişti.

9 / 45 Pompei harabelerinin gün ışığına çıkarılan bölümlerini, her yıl 2.5 milyonun üzerinde turist ziyaret ediyor.

10 / 45 İLGİNÇ KEŞİF 2006 yılında keşfedilen ve Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü arkeologları tarafından kazılan bölge, aralıksız çalışmaların yapıldığı önemli bir keşif alanı. Bölgede daha önce çok sayıda iskelet, eğitim ve konaklama için kullanılan binalar, dini merkezler gün yüzüne çıkartılmıştı.

11 / 45 Mezarda keşfedilen 10 iskeletin bir çocuk, bir erkek ve bir bebek ve iki de kadın bireyler içerdiği anlaşıldı. Diğer 5 iskeletin analizi sürüyor. Bazı iskeletlerin kafataslarında ve dişlerinde kasıtlı deformasyon izlerinin keşfedildiği bildirildi.

12 / 45 Antik Mezoamerikan toplumuna dair darbe ve çeşitli bilinerek yapılmış deformasyon izleri taşıyan ilk kafatası keşifleri de bunlar değil. Bu izler, toplumsal statüyü göstermek ya da tamamen kozmetik kaygılar sonucunda güzel veya yakışıklı görünmek amacıyla yapılıyordu.İskeletlerin en ilgi çekici yanları ise muazzam şekilde dairesel bir formda dizilmiş olmalarıydı. Bu sanki bir cismi merkezlerine almış gibi gömülen cesetler hakkında önemli kültürel detaylar sunabilir.

13 / 45 Her bir iskeletin birbirleriyle bir şekilde temas kurdukları anlaşılıyor. Bu nedenle hepsinin henüz bir cesetken özenle yerleştirildikleri söyleniyor.Mezarın içindeki insanların ve yerleştirilme şekillerinin neden böyle olduğu bilinmiyor. Araştırmacılar ilk etapta bu dizilimin bir dini ritüel olduğu düşüncesini paylaşıyorlar. Fakat yapılan en ilginç yorumlardan birisi de söz konusu toplum tarafından buradaki insanların bilinçli olarak öldürülüp gömülmesi.

14 / 45 Böyle bir cinayetin nedeni olarak gene bir dini ritüel gösterilse de bu ritüelin içeriğine yönelik tahminler de yapılabiliyor. 10 iskeletin her birinin farklı yaşlarda olması ve farklı kuşakları temsilen dairesel bir biçimde, sırayla dizilmeleri bir tür 'yaşam' tasviri de olabilir.

15 / 45 2.500 yaşında olan Antik Yunan Olimpiyat şampiyonunun iskeleti, Taranto, İtalya’daki müzede sergileniyor. Bulunan iskeletin, 1.70’lik boyuyla, o zamanların ortalamasının biraz üzerinde olduğunu anladılar. İskelet ayrıca, geniş omuzları ve güçlü kasları olan güçlü ve sağlam yapılı biri olmalıydı. Kemik kalıntıları, deniz ürünleri ve et açısından zengin bir beslenmeyi; dişlerinin bozulmamış durumu da düşük karbonhidratlı bir beslenmeyi gösteriyor.

16 / 45 Kerç Yarımadası üzerinde kazı sırasında arkeologlar, bir bebeğin iskeletini buldular.

17 / 45 Bebeğin kafasında bir deformasyon olduğunu dile getiren uzmanlar, geçmiş zamanda aynı bölgede benzer kafa yapısı olan başka iskeletler de bulduklarını söylediler.

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20 / 45 Sibirya'da yapılan bir kazı sonucu bulunan iskelet şaşırttı.

21 / 45 Arkeolog Denis Ivanov Sibirya'da ayakları çapraz olarak bulunan iskeletin dans eder gibi olduğunu, normalde bu şekilde gömülmediklerini söyledi.

22 / 45 Ellerinin ve ayaklarının bağlı olabileceğini söyleyen arkeologlar, yapılan araştırmalarda 30'lu yaşlarda öldüğünü tespit ettiler.

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29 / 45 İlk olarak 1578 yılında ortaya çıkan Roma mezarları tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

30 / 45 Mezar ve yeraltı labirentleri Hristiyan inancına olan sıkı bağlılıklarıyla aziz olarak adlandırılan erken dönem Hristiyan şehitlerinin çürüyen iskeletleri barındırıyor.

31 / 45 Her iskelet giydirilmiş ve pahalı kıyafetler, taçlar, silahlar ve hatta peruk gibi çeşitli çok değerli objeler ve taşlarla süslenmiş durumda bulunuyor.

32 / 45 Yeraltı mezarlarının azizleri başlıklı bir çalışma yapan sanat tarihçisi Paul Koudounaris bütün Avrupa'yı gezmiş ve bu konuda belge toplamış durumda.

33 / 45 Ortaya çıkan bilgiler, birçok azizin giydirilip insanların ziyaretine açılmasına rağmen, daha giydirilmeyi bekleyen bir çok azizin olduğunu gösteriyor.

34 / 45 Koudounaris, bu konuda yazdığı kitabında yeraltı mezarlarının azizleri hakkında bilgi verirken nasıl öldüklerini, bu mezarlara yerleştirilmelerine kimin karar verdiğini ve Avrupa'da bu olgunun neden bu kadar uzun zamandır devam ettiğini tartışıyor.

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