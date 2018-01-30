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Dünyanın en seksi balıkçısına tepki yağıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 30.01.2018 08:23 | Son Güncelleme 59 dakika önce

Modelliğin yanı sıra balıkçılık yapan Emily Riemer, kanlı balıklarla fotoğraflar çektiği için tepki topluyor.

Emily Riemer sosyal medya paylaşımlarıyla çok kızdırdı

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ABD'li model ve profesyonel balıkçı Emily Riemer, fotoğraflarıyla ilgi görüyor.
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23 yaşındaki genç kadın, erkek arkadaşının 150 bin euro değerindeki teknesiyle sürekli balığa çıkıyor.
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Ayrıca Riemer'ın yer aldığı takım, eşine nadir rastlanan balıklar yakalıyor ve bundan 22 bin euroya kadar ödül kazanıyorlar.
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Ancak genç kadının balıkların kanıyla çekilmiş fotoğrafları büyük tepki çekiyor.
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Birçok kişi genç kadının sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları skandal olarak nitelendirirken Riemer'in sosyal medyada 100 binden fazla takipçisi bulunuyor.
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İşte o fotoğraflardan bazıları...
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balık balıkçı sosyal medya fenomen Emily Riemer
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Anahtar Kelimeler:
balık balıkçı sosyal medya fenomen Emily Riemer

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bence bu balıkları bu tutmamış. Bunun tuttuğu balıklar başka!!!
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