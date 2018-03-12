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Dünyanın en stressiz şehirleri açıklandı! Peki İstanbul kaçıncı sırada?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.03.2018 15:48 | Son Güncelleme

150 şehir arasından dünyanın en stressiz şehirleri seçildi. Yapılan araştırmalar sonucu listenin ilk sıralarında Almanya hüküm sürdü.

Dünyanın dört bir köşesindeki şehirler bu kez turistlerden çok yerleşik olarak orada bulunan insanlar için sunduğu imkanlar açısından değerlendirildi. En cazibeli şehirlerin birbiriyle yarıştığı listeye İstanbul da girdi. Bakın ülkemizin güzide şehri bu sıralamada nerede yer aldı?

Dünyanın en stressiz şehirleri belli oldu

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Dünyanın en stressiz şehirleri belirlendi. 150 şehrin sıralandığı listenin ilk sırasında en huzurlu şehir olarak Almanya'nın Stuttgart kenti yer aldı.
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Listede İstanbul'da var ve bakın hangi sırada...
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Dünyanın en stressiz şehirleri sıralamasında Almanya’dan Stuttgart birinci oldu.
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Medya takibinin önde gelen kurumu Ajans Press, stres düzeyine göre ülke sıralamalarını ve medya başlıklarını inceledi.
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Ajans Press’in ZipJet’den ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünyanın en stressiz şehirleri listesinin birinci sırasında Almanya’dan Stuttgart yer alırken, İstanbul bu listede dünyanın en stressiz 122’inci en stresli 28’inci şehri oldu.
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Sıralama, illerdeki nüfus yoğunluğu, ekonomik durum, trafik, hava kirliliği, refah düzeyi, işsizlik, borç, sosyal güvenlik, satın alma gücü, sağlık ve cinsiyet eşitliği baz alınarak hazırlandı.
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Stuttgart’ın ilk sırada yer aldığı listede, ikinciliği Lüksemburg elde etti.
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Bunun yanı sıra, en stressiz şehirler sıralamasının ilk beşinde yer alan diğer şehirler sırasıyla, Hannover (Almanya), Bern (İsviçre), Münih-(Almanya) oldu.
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Türkiye’nin önünde Yunanistan’dan Atina yer alırken, ondan sonraki sıraya Kolombiya’dan Medellin şehri yerleşti.
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PRNet ve Ajans Press’in medya başlıklarına göre gerçekleştirdiği incelemede, İstanbul hakkında çıkan haberlerin büyük bir çoğunluğunu trafik sorunu, konut fiyatları ve nüfus yoğunluğu başlığında çıkan yansımalar belirledi.
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Listenin ilk sıralarında yer alan ülkelerden bazı fotoğraflar...
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İstanbul listenin gerisinde yer alsa da büyüleyici güzelliğiyle insanların vaz geçilmezleri arasında yer aldığı kesin.
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İşte Türkiye'nin metropol şehri İstanbul'dan bazı fotoğraflar...
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Anahtar Kelimeler:
istanbul şehir Türkiye stres

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