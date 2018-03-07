Dünyanın en stressiz şehirleri belli oldu!

Sıralamayı illerdeki nüfus yoğunluğu, ekonomik durum, trafik, hava kirliliği, refah düzeyi, işsizlik, borç, sosyal güvenlik, satın alma gücü, sağlık ve cinsiyet eşitliği üzerinden yaptı. Türkiye'den de bir şehir listeye girdi. İşte en stressiz şehirden en stresli şehre o sıralama...