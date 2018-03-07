Dünyanın en stressiz şehirleri belli oldu!

Sıralamayı illerdeki nüfus yoğunluğu, ekonomik durum, trafik, hava kirliliği, refah düzeyi, işsizlik, borç, sosyal güvenlik, satın alma gücü, sağlık ve cinsiyet eşitliği üzerinden yaptı. Türkiye'den de bir şehir listeye girdi. İşte en stressiz şehirden en stresli şehre o sıralama...
Türkiye'den o il listeye girdi
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1- Stuttgart/ Almanya 2- Lüksemburg / Luksemburg 3- Hannover /Almanya 4- Bern / İsviçre 5- Münih / Almanya
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6- Bordeaux / Fransa 7- Edinburgh / İskoçya 8- Sidney / Avustralya 9- Hamburg/ Almanya 10- Graz / Avusturya
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11- Zürih / İsviçre 12- Seattle / ABD 13- Wellington / Yeni Zelanda 14- Nice / Fransa 15- Dresden / Almanya
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16- Oslo / Norveç 17- Auckland / Yeni Zelanda 18- Helsinki / Finlandiya 19- Abu Dhabi / Birleşik Arap Emirlikleri 20- Melbourne / Avustralya
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21- Düsseldorf Almanya 22- Reykjavik İzlanda 23- Kuveyt Şehri Kuveyt 24- Montreal Kanada 25- Leipzig Almanya
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26- Kopenhag Danimarka 27- Dortmund Almanya 28- Köln Almanya 29-Vancouver Canada 30-Amsterdam Hollanda
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31- Leeds United Kingdom 32- Dubai UAE 33- Frankfurt Almanya 34- Toronto Canada 35- Boston ABD
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36- Southampton İngiltere 37- Viyana, Avusturya 38- Cenevre İsviçre 39- Monaco 40- San Francisco Amerika Birleşik Devletleri
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41- Liverpool Birleşik Krallık 42- Singapore 43- Bristol Birleşik Krallık 44- Rotterdam Hollanda 45- Glasgow Birleşik Krallık
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46- San José Kosta Rika 47- Berlin Almanya 48- Stockholm İsveç 49- Montevideo Uruguay 50- Leicester Birleşik Krallık
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51- Prag Çek Cumhuriyeti 52- Strasbourg Fransa 53- Montpellier Fransa 54- Birmingham Birleşik Krallık 55- Lyon Fransa
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56- Toulouse Fransa 57- Madrid İspanya 58- Washington, DC ABD 59- Dublin İrlanda 60- Doha Katar
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61- Taipei Çin Taipei 62- Nantes Fransa 63- Marsilya, Fransa 64- Tel Aviv İsrail 65- Manchester, Birleşik Krallık
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66- Osaka / Japonya 67- Lizbon / Portekiz 68- Bandar Seri Begawan / Brunei 69- Antwerp / Belçika 70- Londra / İngiltere
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71- Lille / Fransa 72- Tokyo / Japonya 73- Manama / Bahreyn 74- Hong Kong / Çin 75- Muscat / Umman
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76- Santiago / Şili 77- Panama City / Panama 78- Paris / Fransa 79- St Petersburg / Rusya 80- Miami / Amerika ABD
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81- Los Angeles / ABD 82- Nouméa Yeni / Kaledonya 83- Chicago / ABD 84- New York / ABD 85- Barselona / İspanya
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86- Almatı / Kazakistan 87- Tianjin / Çin 88- Kiev / Ukrayna 89- Roma / İtalya 90- Asunción / Paraguay
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91- Şangay / Çin 92- Amman / Ürdün 93- Belgrad / Sırbistan 94- Hanoi / Vietnam 95- Warsaw / Polonya
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96- Phnom Penh / Kamboçya 97- Riyad / Suudi Arabistan 98- Jeddah / Suudi Arabistan 99- Sofia / Bulgaristan 100- Beijing / Çin
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Türkiye'den İstanbul 150 ülke içerisinden 122. sırada yer alırken, 121. sırada Yunanistan'dan Atina, 123. sıraya Kolombiya'dan Medellin yerleşti. Son sırada ise Bağdat yer alıyor.
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