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Dünyanın en tehlikeli 10 şehri

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 15.03.2018 09:49 | Son Güncelleme

Dünya üzerinde en çok cinayet suçunun olduğu şehirler listelendi.

İşte Latin Amerika'nın ağırlıkta olduğu, en tehlikeli şehirler...

İşte en çok cinayet işlenen şehirler

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10 - Belem (Brezilya)
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9 - Guayana (Venezuela)
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8 - Victoria (Meksika)
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7 - Fortaleza (Brezilya)
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6 - La Paz (Meksika)
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5 - Tijuana (Meksika)
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4 - Natal (Brezilya)
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3 - Acapulco (Meksika)
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2 - Caracas (Venezuela)
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1 - Los Cabos (Meksika
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İşte Türkiye'nin cinayet haritası

İşte Türkiye'nin cinayet haritası
Türkiye'nin şiddet, cinayet haritasına göre, 2015 yılında yaşanan 2 bin 175 silahlı olayda bin 951 kişi hayatını kaybederken, bir kısmı ağır olmak üzere bin 282 kişi ise yaralandı.
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Tehlikeli cinayet şehir

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