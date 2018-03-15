Dünyanın en tehlikeli 10 şehri

11 / 40 İşte Türkiye'nin cinayet haritası

Türkiye'nin şiddet, cinayet haritasına göre, 2015 yılında yaşanan 2 bin 175 silahlı olayda bin 951 kişi hayatını kaybederken, bir kısmı ağır olmak üzere bin 282 kişi ise yaralandı.