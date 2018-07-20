Tarihi kasaba Verro Gordo, dünyanın en eski kasabası olarak biliniyordu.

Dünyanın en tehlikeli kasabasıydı! Bu fiyata satıldı

1 / 11 Dünyanın tehlikeli kasabası Cerro Gordo, hâlâ kurşun delikleriyle ve kan lekeleriyle dolu.

2 / 11 Terk edilmiş bir vahşi batı gümüş madeni kasabası olan Cero Gordo 1870'lerde haftada en az bir cinayetin işlendiği tehlikeli bir yerdi. John Wayne filmi için sallanan kapılarla tamamlanan kasaba, şehrin ölümcül geçmişini hatırlatıyor.

3 / 11 Mermi delikleriyle kaplı bir piyano ve duvarlara sıçrayan kanlar bulunan kasaba, halen ayakta duran 22 bina, bir otel, bir sinema, genel mağaza, müze ve kiliseyi içermektedir.

4 / 11 Bir hayalet şehir olan ölüm vadisindeki kasaba 6 milyon TL'ye satıldı. Eski Amerikan kasabasını geçmişin kalıntısı olarak korumak için 4.800 milyon TL daha yatırım yapacaklar.

5 / 11 Kasaba yüz yıllarca gümüş madeni çıkarma amacıyla kullanıldı. Gümüşün düşen fiyatları madencilik faaliyetini sona erdirdi ve 1950'lerde şehir neredeyse tamamen terk edildi. Kotasyon aracısı Jake Rasmuson şehrin 'vahşi batı'nın gerçek bir parçası olduğunu heyecanla anlattı.

6 / 11 Kasabayı satın alan Brent Underwood ve Jon Bier, anlaşmayı geçen hafta 13. Cuma günü ürkütücü bir tesadüfle imzaladı.

7 / 11 Underwood ve Bier en yüksek teklifi yapmasalar da, kasaba en sonunda şehir için planlamış oldukları gelecek adına onlara satıldı. Rasmuson, gizli kalmayı sürdüren önceki sahiplerin vizyonlarını gerçekten çok beğendiklerini ve bunun “kasabanın korunması ve kamu yararı için faydalı” olduğunu söyledi.

8 / 11 DEV YATIRIM DAHA YAPACAKLAR Underwood ve Bier, eski Amerikan kasabasını geçmişin kalıntısı olarak koruyabilmek umuduyla, daha fazla insanın faydalanmasını sağlayacak olanakların getirilmesini istiyor ve başka yeni girişimler için en az 4.800 milyon TL daha yatırım yapmayı planlıyorlar.

9 / 11 Underwood Chronicle'a şunları söyledi: “Kasabada bulabildiğim bütün kitapları okudum. Bu güzel mekânın bakımına devam edeceğimiz için oldukça heyecanlıyım . Amerikan tarihinin bu tarihsel parçası için haraç verilen bir yer yaratmak istiyoruz ”.

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