İkizini göğsünde taşıyor

Taylandlı Veronica'nın göğsünde büyüyen parazit bir ikizi var.

Dünyanın en tuhaf hastalıkları

1 / 263 Genç kızın vücudu içindeki ikizinin kolları ve parmakları, göğsünden görünüyor.

2 / 263 Bölgede yaşayanlar genç kıza yardım etmek için aralarında para toplayıp Veronica'yı ameliyat ettirmeye karar verdiler.

3 / 263 Dr. Beda Espineda'ya göre; "Bu tarz vak'aların çoğunda ameliyat kolay oluyor. Çünkü genellikle vücudun bu kısımları hayati önem taşımıyor. Birçoğu cilde veya kemiklere bağlı oluyor."

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6 / 263 Vücudunda nadir bir hastalıkla doğan Bangladeşli bu çocuk 18 aylık olmasına rağmen böyle görünüyor.

7 / 263 Doktorlar, küçük çocuğun bu hastalığa yakalanan 21.kişi olduğunu söylüyor.

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9 / 263 Çin'de Xiao Yan'ın yüzündeki ölümcül lekenin çıkartılması için sıradışı bir teknik uygulandı! Yüzüne yumurta büyüklüğünde dört tane balon implant takılarak, cildi genişletildi ve leke alındı.

10 / 263 23 yaşındaki Xiao Yan'ın yüzündeki dokuyu büyütmek için farklı bir tedavi şekli uygulandı. Doğumsal bu leke, 500 binden bir kişide görülüyor.

11 / 263 Xiao Yan'ın annesi, kızının yüzündeki lekeler yüzünden dalga konusu olduğunu, bu yüzden de dalga geçmemeleri için köylülere yalvardığını söyledi.Genç kızın tedavisinin ilk aşaması için 100.000 yuan (58 bin 60 TL) ödendi.

12 / 263 35 yaşındaki Anusuiya Devi Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Uttar Pradeş adlı eyalette yaşıyor.

13 / 263 İddialarına göre 2012 yılından bu yana bacaklarında ne olduğuna anlam veremediği keskin nesneler belirmeye başladı. Doktorlar gereken araştırmaları yaptıklarında, kadının bacaklarında 70 keskin madde buldular. Bunlar arasında iğneler ve çiviler de bulunuyor.

14 / 263 Son beş yıldır devam eden şiddetli ağrı yüzünden artık yürümede, oturmada ve ayakta durmada zorluk çekmeye başladı. Şu an ise ağrılarına çözüm bulacak ilaçlar için doktorlara yalvarıyor.

15 / 263 Doktorlar Anusuiya'nın bu maddeleri bacağına kendisinin soktuğuna inanıyorlar. Ama genç kadın kendine zarar vermediğini söylemeye devam ediyor. 'Beş yıldır bu sorunu yaşıyorum. Bacaklarımda birden iğneler belirdi. Herhangi bir açıklamam yok, oraya nasıl girdiklerine dair herhangi bir fikrim yok ve sürekli var olan acıdan bıkmış durumdayım. Doktorlar bunun bir çeşit hastalık olduğunu söylüyorlar. Ama hiçbiri durumun ne olduğunu anlamış gibi durmuyor. Yalnızca birilerinin bana yardım etmesini istiyorum. Her gün acı çekiyorum, bunun artık bitmesini istiyorum.'

16 / 263 Doktorlardan herhangi bir yardım gelmiyor. Anusuiya bacaklarında küçük küçük kabarcıklar çıkmaya başladığını ve sonradan bu kabarcıkların patladığını, dışarıya iğneler çıkmaya başladığını iddia ediyor.

17 / 263 Awadhesh Kumar da yedi yıldır kız kardeşi Anusuiya ile beraber yaşıyor. Kardeşinin kendine zarar verecek bir şeyler yaptığını düşünmediğini söylüyor. 'Beş yıl oldu ve şu an her gün acı çekiyor. Onun için gerçekten tedirginim. Bacaklarından çiviler, şırınga iğneleri ve normal iğneler çıktı. Herhangi bir açıklamamız ise yok. Çoğu zaman onunla beraberim ve bu durumu açıklayabilecek bir şey yaptığını hiç görmedim. Yalnızca birilerinin bize yardım etmesini istiyoruz.'

18 / 263 Anusuiya bölgede bulunan birçok doktora gitti ama hiçbiri ona yardımcı olamadı. 'Hepsi onun hasta olduğunu söyledi ama hiçbiri durumunu anlayamadı. Yalnızca geri gönderdiler.'

19 / 263 En sonunda gittiği hastanede doktorlar röntgen sonuçlarını görünce şok geçirdiler. 'Bize geldiğinde çok acı çekiyordu. Bütün vücudu da görebileceğimiz röntgenler çektik ve bacaklarında 70 farklı iğne bulduk. Bütün vücudu taradığımızda başka hiçbir yerde çivi veya benzeri metal görmedik. İğneleri yalnızca bacağında bulduk, başka bir yerde değil. Tıbbi olarak bu maddelerin durduk yere insan vücudunda belirmesi imkansız.'

20 / 263 47 SENE BOYUNCA 15 KİLOLUK TÜMÖRLE YAŞADI 47 sene önce boynunun arka kısmıda çıkan yumurta büyüklüğündeki şişlik sebebiyle doktora giden Zhao Xingfu, ameliyatı pahalı ve "Acı hissiyatı nasıl olsa yok" diye tedaviyi kabul etmemiş, günlük yaşantısına geri dönmüştü.

21 / 263 Yıllar içinde boynundaki tümör büyüdü ve 15 kiloya kadar ulaştı.

22 / 263 Boynunun arka kısmında çıkan devasa tümörün büyümesi yürümesini zorlaştırınca, Zhao Xingfu'nun oğlu Zhao Jianjiang, Guizhou Tümör Hastanesinden Dr. Dong Shixiang'ın yardımını istedi.

23 / 263 Büyük tümörün 100 cm veya 40 inç bir çevresi vardı.

24 / 263 Dr. Dong, çalışma hayatı boyunca hiç bu kadar büyük bir tümör görmediğini söyledi.

25 / 263 Ameliyat için gerekli para toplandı, Xingfu apar topar ameliyata alındı. Ancak tümörü çıkarmak kolay değildi, operasyon 10 saat sürdü.

26 / 263 Dr. Dong, saatlerce süren operasyon sonrası yorgun düştü.

27 / 263 Ameliyat olalı 1 hafta olan Bay Xingfu, ayağa kalkıp, yürüyeceği günler için gün sayıyor.

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29 / 263 DOĞDUKTAN 20 DAKİKA SONRA ÖLECEĞİNİ SÖYLEDİLER AMA... Doktorlar Toland'ın doğduktan 20 dakika sonra ölebileceğini söylemişti.

30 / 263 Karlie'nin doğumundan bir ay sonra Gemma Mccusker ve Kyle Toland bebeklerini ameliyat olmak için hastaneye götürdü.

31 / 263 Cerrahlar şu anda 17 aylık olan bebeğin dışarıdaki beynini içeri sokmayı başardılar.

32 / 263 Tıpçılar sadece 20 dakika hayatta kalacağı düşünülen bebeğin bu denli hayata tutunmasını küçük bir tıp mucizesi olarak nitelendiriyor.

33 / 263 17 aylık bebek hâlâ yürüyemiyor ancak kısa süre içinde bunu da başarması bekleniyor.

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40 / 263 32 yaşındaki Krystal Miller sosyal medya hesabından hastalığının 15 yaşında tespit edildiğini ve 17 yıldır hiç tuvalete gitmediğini söyledi.

41 / 263 Miller'ın söylediklerine göre acıyı hissetmemek için günde tam 15 saat uyumaya çalışmıştı. Günlük hayatı da etkilendi. Kusmamak için dişlerini dahi fırçalamıyordu. 22 yaşında ise hayat onun için dayanılmaz bir hale geldi.

42 / 263 Sonunda ameliyat masasına yattı ve bağırsaklarının büyük bir kısmı alınmak zorunda kalındı. Bu hastalığın kesin bir tedavisi yok. Doktorlar bu yüzden bağırsaklarına vücuttaki atıkların dışarı çıkmasını sağlayacak tüpler yan ostomi torbası sağladılar.

43 / 263 Şu anda Krystal, sosyal ağlar aracılığıyla bu hastalıktan muzdarip insanlar arasında büyük bir bilgi akışı oluşturdu.

44 / 263 Crohn hastalığı, kronik (süreğen) ve gastrointestinal kanalın -ağızdan makata kadar- herhangi bir yerinde oluşabilen iltihabi bir hastalıktır.

45 / 263 Doktorlara göre ise bu hastalık için hastaneye gitmeseydi Miller hayatını kaybedebilirdi.

46 / 263 Genellikle rektumu, kolonu ve ince barsağın (bağırsağın) alt kısımlarını (ileumun son bölümü) etkiler. Çok ender olarak mide, yemek borusu veya ağız da etkilenebilir.

47 / 263 Crohn hastalığı olan kişilerin yaklaşık üçte birinde sadece kalın barsak (bağırsak), diğer üçte birinde sadece ince barsak (bağırsak) etkilenir.

48 / 263 Kalan üçte birinde ise hem kalın hem de ince barsak (bağırsak) etkilenmektedir. Inflamasyon (iltihap), barsağın (bağırsağın) tüm katmanlarına kadar yayılabilir.

49 / 263 Bunun yanında, bazı bölümleri ‘atlayabilir’, böylece hastalıklı bölümler arasında barsağın (bağırsağın) normal bölümleri yer alabilir.

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53 / 263 Matilda Callaghan isimli bebek kimsenin başına gelmeyen bir hastalıkla mücadele etti.

54 / 263 Matilda'nın annesi Rebecca doğum sırasında yaşadığı sorunlar nedeniyle bebeğinin bu şekilde dünyaya geldiğini öğrendi.

55 / 263 Yüz bölgesini, yanaklarını göz çevresini ve alnını saran benekler ile masmavi gözleriyle tüm neşesini etrafa yayan minik kız çocuğu internet ortamında paylaşılan fotoğrafları ile herkesin ilgisini çekmeyi başardı.

56 / 263 Küçük yaşta lazer tedavisi gibi ciddi bir tedavi gören minik bebek, kısa bir süre sonra tüm doğum lekelerinden kurtuldu.

57 / 263 İşte sevimli bebeğin şimdiki hali...

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62 / 263 Dylan beş yıl önce dünyaya geldiğinde bebekte bir anormallik gördüler. Vücudunun büyük bölümü siyahlıklarla kaplıydı.

63 / 263 Newsner'in haberine göre, bebekte konjenital melanositik nevüs olduğu tespit edildi. Vücudunun %80’i siyahlıklarla kaplıydı.

64 / 263 Doktorlar, Dylan’ın annesi Kara’ya oğlunun birkaç operasyon geçirmesi gerektiğini söyledi.

65 / 263 Konjenital melanositik nevüs ile dünyaya gelen bebekler büyüdüklerinde cilt kanseri olabiliyorlar. Bu nedenle doğum izlerine dikkat etmekte fayda var.

66 / 263 Dylan’ın sırtındaki leke o kadar büyüktü ki cerrahlar tamamını almak istediler. Ancak kolay bir operasyon olmayacaktı. Bebeğin vücudunun başka bir bölümünden alınan deri, sırtına nakledilecekti.

67 / 263 Vücuduna yapılan nakiller nedeniyle cildinde şişikler oluşmaya başladı. Şişikler ne kadar büyük olursa o kadar iyiydi. Böylelikle buradan alınan deri sırtına nakledilebilecekti.

68 / 263 Annesi Kara, Telegraph’a “Tek ümidimiz lekelerin büyümemesi. Büyümesi halinde cilt kanseri olma riski varmış. Her 3-6 ayda bir operasyon geçiriyor” dedi.

69 / 263 Kara, Telegraph’a “Hayatını daha iyi yaşayabilsin diye elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Oğlum her daim gülümsüyor ve beni çok mutlu ediyor. Hastanedeki doktor ve hemşireler de artık onu tanıyor. Hepsiyle çok iyi anlaşıyor” dedi.

70 / 263 Dylan diğer çocuklardan farklı olduğunun farkında. İnsanlar sık sık yolda durdurup ona hangi hastalığa sahip olduğunu soruyorlar. Dylan böyle doğduğunu söylemekle yetiniyor.

71 / 263 Geçirdiği 26 farklı operasyon ve nakil ile çocuğun sırtında doğum lekesinin yarısı alındı.

72 / 263 Kara, “Bir kez markete gittiğimizde marketin müdürü oradan ayrılmamızı söyledi. Bazı müşteriler oğlumu görünce üzülüyormuş. Gerçekten çok üzücüydü” dedi.

73 / 263 Buna rağmen, anne oğlunu hiçbir sosyal aktiviteden kısıtlamadı.“Oğlumla beraber dışarıya çıkmaktan çekinmiyorum. Ona, utanacak bir şey olmadığını göstermek istiyorum” dedi.

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77 / 263 Çiğ ya da kötü pişmiş domuz yenmesinden sonra bağırsağa giren parazit kan dolaşımıyla birlikte vücutta dolaşmaya başlıyor.

78 / 263 Solucan hastanın gözünde ölürse körlüğe sebep olan iltihaplanmaya neden oluyor. Fakat daha fazla yaşayıp Sam'in vücuduna larva bırakırsa da parazitler beynine kadar ulaşabiliyor.

79 / 263 Sam'in gözündeki parazit korneanın arkasında bulunan sıvı dolu alanda yaşıyordu. Sam, ölmekten ya da kör olmaktan korktuğu halde sakin tavrını korumayı bırakmadı.

80 / 263 Daha önce de bu tarz ameliyatlar yaptığını söyleyen doktor Don Perez, hastayı hayatını tehdit eden bu durumdan hızla kurtaracağını söyledi.

81 / 263 'Kurt Adam' olarak bilinen ve son derece nadir görülen rahatsızlığı olan Hiperlökoz'e sahip olan Gomez'in suratının neredeyse her tarafı kıllarla kaplı.

82 / 263 Gomez bu nedenlerle hayatının önemli bir kısmını psikolojik sorunlarla geçirmek zorunda kaldı.

83 / 263 Dünyanın en kıllı adamı yıllardır basına konuşmaktan kaçınıyor, kendi halinde bir hayat sürüyordu...

84 / 263 Hastalığı yüzünden çocukken devamlı zorbalığa maruz kaldı ve dışlandı ancak şimdi bununla yaşamayı öğrenmiş durumda.

85 / 263 Bunun nedeni ise Gomez'e göre oldukça basit...

86 / 263 Gomez, artık "dünyanın en kıllı adamı" olarak anılmaktan gurur duyduğunu söylüyor..

87 / 263 Larry ayda bir kez kıllarını tamamen kesiyor ancak onların çok çabuk uzamasından da şikâyetçi.

88 / 263 Hastalık dünyada 100'den az kişiyi etkiliyor. Larry 2011 yılında kendine daire ararken tanıştığı Alicia Martinez ile evlenmiş.

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98 / 263 Antoine Boylston, iş yerinde geçirdiği bir kaza sırasında elini ve kolunu kırdı. Doktorlara göre bu sırada vücudunda oluşan açıklıklardan bakteriler girdi. Elinden dirseğine kadar oluşan hasar sebebiyle iki ameliyat geçiren Boylston, kurtulabilmek için sağ elindeki 2 parmağını kestirmek zorunda kaldı. Tüm kolunu kaybetme riski olduğunu öğrendikten sonra geldiği noktaya şükreden Boylston bakın neler yaşadı...

99 / 263 Özel bir şirkette servis teknisyeni olarak çalışan Antonie Boylston, iş yerinde bir kaza geçirerek eklemlerini kırdı. Bu sırada vücuduna bulaşan et yiyen bakteriler kısa sürede parmaklarını ele geçirdi. Doktorlar, Boylstone'u kurtarabilmek için 2 parmağını kesmek zorunda kaldı.

100 / 263 Tedavi sürecinde yaşadığı aşamaların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Boylston'un oldukça acılı bir süreçten geçtiği açıkla belli oluyordu.

101 / 263 Fotoğrafta, 2 parmağının kesik olduğu gözlenen Boylston'un elinden dirseğine kadar derisinin olmadığı görüldü.

102 / 263 Eti tamamen açıkta bulunan Boylston'un kemikleri dahi açıkça görülebiliyordu. Tedavisi vücudunun başka bir noktasından alınan deri parçasının yaralı bölgeye yamanmasıyla sonlanan Boylston, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

103 / 263 'Doktorlar elimi kaybedebileceğimi söylediler. Ama daha uzun süre beklersem kolumu kaybedebilir ya da ölebilirdim. Ben et yiyen virüsleri duymuştum. Fakat sadece filmlerde olduğunu sanıyordum. Bununla gerçek hayatta karşılaşabileceğimi hiç düşünmemiştim.'

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106 / 263 Munir'e kazadan 20 gün önce dünyaya gelen en küçük erkek çocuğu bakıyor.

107 / 263 Yaşlı adam doktor tedavisinden sonuç alamayınca eski geleneklere göre hastaları tedavi eden yaklaşık 80 doktora gitmesine rağmen hiç bir sonuç alamadı.

108 / 263 Arkadaşları ile gece geç saatlerde eğlenceden döndükleri sırada önüne aniden bir köpek çıkması sonucunu aracının kontrolünün kaybeden Tazul Munir, takla atan aracın camından fırlamıştı.

109 / 263 Küçük oğlunun her gün kendisinin bakımını yaparak beslediği adam, başına gelen olayın ise tanrının takdiri olduğunu söyledi.

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117 / 263 16 kez ameliyat olmasına rağmen tekrar büyüdüğü gözlenen siğiller Abul Bajandar'ın çocuğuna sarılmasını dahi engelliyordu.

118 / 263 Son ameliyatı sonrası siğillerden başarıyla kurtulduğu gözlenen Abul Bajandar epidermodisplazia verruciformis olarak adlandırılan nadir bir genetik hastalığa sahip.

119 / 263 Dünyada sadece 4 kişide bulunan hastalık sebebiyle son 10 yılını oldukça tuhaf semptomlara maruz kalarak geçirdi.

120 / 263 Yaşadığı acının dayanılmaz olduğunu söyleyen Abul, 'Çocuğumu ellerimle tutacağımı hiç düşünmemiştim.' dedi.

121 / 263 İlk ameliyatını 1 yıl önce olan Abul'un tedavisi ile ilgili doktorlar açıklama yaptı. Cerrahlar, Abul'un durumu ile ilgili; siğiller beslenmedikçe dünyada tedavi edilmeyi başaran ilk kişi olacağını söyledi.

122 / 263 GÖZLERİ FARKLI DİYE DIŞLANIYORDU, ŞİMDİ AJANSLAR PEŞİNDEN KOŞUYOR Heterokromi, genellikle gözlerde, ancak kimi zaman da saç ve deride gözlenebilen renklenme farklılığı olarak biliniyor.

123 / 263 Vücuttaki her türlü renklenmede görev alan melanin pigmentinin göreceli olarak fazla ya da az dağılımından kaynaklanıyor.

124 / 263 Bu dağılım farklılığının sebebi ise otozomal kromozomlarda (genellikle 8. kromozomda) meydana gelen bir mutasyon.

125 / 263 Heterokromi iridum (gözde meydana gelen heterokromi) çoğu zaman kalıtsaldır ve herhangi bir zarar vermiyor (nötr mutasyondur).

126 / 263 Sarah McDaniel da bu nötr mutasyondan nasibini almış ve bir gözü mavi diğer gözü ise yeşil olmuş. Eh bu da güzelliğine güzellik katmış.

127 / 263 Sarah Instagram paylaşımlarının ardından bir şekilde ünlü olmuş. Mark Ronson ve Kevin Parker'ın şarkıları "Summer Breaking" ve "Daffodils" da da yer almış.

128 / 263 PARAYA PARA DEMİYOR Verdiği röportajlarda çocukken gözlerinin kendisi için bir dezavantaj olduğunu ifade eden genç model şimdi ise bu farklılığı sayesinde para kazanıyor.

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139 / 263 DOĞDUĞUNDA DERİSİ YOKTU ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Gionfriddo, zihinsel ve fiziksel olarak işkenceye maruz olduğunu söyledi. Talihsiz genç, "Cildim bozuk olduğu için kırgınım ancak içeriden de zayıfım" dedi.

140 / 263 DERİSİ TAMAMEN KOPUYOR Jonathan'ın annesi Brenda, oğluyla ilgili şunları söyledi: "Jonathan'ın doğduğu gün oldukça heyecanlıydık. Doktorlar bir şeylerin yanlış olduğunu fark etti. Cildi eksikti, doğum iki hafta geç olduğu için süreçten etkilendiğini düşündüm. Bazı problemleri test ediyorlardı, cilde biraz kese yaptıklarında derisi tamamen kopuyordu."

141 / 263 Anne Brenda sözlerini şöyle sürdürdü: "O gün hayatımın en kötü günlerinden biriydi, çok yıkıcıydı. Çünkü oğlumun hayatının ne kadar korkunç olacağını söylediler bana. Ağrı olmadan yemek yiyemeyeceğini, acı çekmeden yürüyemeyeceğini, her zaman acı keçeceğini söylediler.

142 / 263 "NEREDEYSE ÖLÜYORUM, ÖLÜMÜN SINIRINA YAKLAŞTIM" Ancak doktorlar şimdi Jonathan'ın hayatını büyük ölçüde değiştirebilecek yeni bir tedaviden bahsediyor.

143 / 263 TEDAVİYİ REDDEDİYOR Ancak, Jonathan Gionfriddo riskli tedaviyi reddediyor. Gionfriddo, "Solunum tüpünü boğazıma sokamıyorlardı, akciğerlerim çöktü. Bu yüzden beni uyandırmaya çalıştılar ve o sırada diğer akciğerim de çökmeye başladı. Neredeyse ölüyordum. Ölümün sınırına yaklaştım. Tedavi hayatı tehdit edici değilse, o zaman evet, kesinlikle yaparım. Ancak bunun riskleri fazla" açıklamasında bulundu.

144 / 263 Beş yıl önce bir donörün kemik iliği Charlie'ye nakledildi ve Charlie'nin bedeni bu yeni tedaviye olumlu yanıt vermişti.

145 / 263 Doktorlar, finansman bulunabilirse ve tedavinin başarılı olacağı ispatlanırsa, eninde sonunda bir tedavi olacağını söylüyor. Ayrıca Jon korkularını yenerse, tedavinin yaşamını değiştireceği öngörülüyor.

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148 / 263 Abushe adındaki bu Etiyopyalı çocuk “waardenburg sendromu” adı verilen genetik bir bozukluğa sahip.

149 / 263 300 binde 1 kişide görülen hastalık gözlerdeki pigmentleri bozduğu için bu kişilerin gözleri adeta oyuncak bebek görünümünde mavi oluyor.

150 / 263 Abushe doğduğunda ailesi başta onu görme engelli sanmış. Ancak tabii büyüdükçe gözlerinin sağlıklı olduğunu anlamışlar.

151 / 263 Küçük bir köyde yaşayan çocuğa büyücü diyerek gözlerinden ötürü aşağılayanlar var. Fakat gerçek çok farklı ve bu da bize bir kez daha cehaletin kötü yüzünü gösteriyor.

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162 / 263 YÜZÜNDEKİ LEKEDEN KURTULMAK İSTERKEN... İngiliz basınına röportaj veren 23 yaşındaki genç kız, ''Bu şekilde doğdum. Yüzümdeki lekeden yaşamım boyunca beni hep rahatsız etti. Ancak arkadaşlarım arasında hiçbir zaman dışlanmadım. Ben büyüdükçe leke de benimle birlikte büyüyordu. Doktorlar bu lekenin ileride kanserli bir hücreye dönüşebileceğini söyledi.

163 / 263 Doktorlar deri altına düzenli olarak enjeksiyon yoluyla dört küçük top nakletti. Doğum lekesi çıkarıldıktan sonra kalacak olan boş alanlara bu dokular eklenecek'' diye konuştu. Yapılan para yardımları sonrası ameliyat parasını da toplayan Yan, şimdi yeni yüzüne kavuşacağı o anı bekliyor.

164 / 263 Melanositik nevüs, vücudun her yerinde olabilir. Ancak genelde baş, bacaklar ve kollarda görülür. Vücudun yüzde ikiden fazlasını kaplayabilir. Çıkarılması için birden fazla kesi gerekir. Ameliyatla lekeler yok edilebilir, ancak yara izi kalması yüksektir. Lazer tedavisiyle cilt pigmentasyonunu azaltabilir.

165 / 263 DOKTOR HER ŞEYİN YOLUNDA GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ AMA... Her ebeveyn gibi onlar da bir an önce ultrason görüntülerini görmek istiyordu. Doktoru her ziyaret ettiklerinde her şeyin yolunda gittiği söylendi.

166 / 263 Courtney ve Evan zamanı gelince bebeklerinin kız olacağını öğrendiler. Connor’un da bir kız kardeşi olacaktı.

167 / 263 YARALAR İÇİNDE DÜNYAYA GELDİ Yılbaşından hemen önce minik bebek dünyaya geldi.Kızları Brenna’nın suratında deformasyon vardı. Hareket etmiyordu, vücut ısısı çok yüksekti ve hemen her yerinde yaralar vardı.

168 / 263 YOĞUN BAKIMA ALDILAR Brenna’yı hemen yoğun bakıma aldılar. Courtney ve Evan kızlarını doğumdan ancak iki hafta sonra kucaklarına alabildiler.Doktorlar bebeğe Harlequin tipi iktiyozis teşhisi koydular. Hastalığı nedeniyle Brenna’nın cildi normalden 10 kat daha hızlı gelişiyordu.

169 / 263 HAYATİ TEHLİKESİ VAR Ayrıca vücudunda kızarıklıklar vardı. Tedavisi olmayan hastalığın aynı zamanda ölümcül olduğu biliniyor. Aile gerek kızlarını gerekse de kendilerini zorlu günler beklediğini biliyordu.

170 / 263 TEPKİLER ONLARI RAHATSIZ EDİYOR Courtney, Brenna ile dışarıya çıktığında insanların bakışlarına ve can yakıcı yorumlarına maruz kalıyor. Üzülse de görmezden gelmeye çalışıyor.

171 / 263 Ve işte küçük kızın şimdiki hali...

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175 / 263 KURT KIZ BÜYÜDÜ! İŞTE SON HALİ 2011 yılında Guinnes Dünya Rekorları kitabına girince Sasuphan'ın hayatı değişti ve küçük kız okulunun en popüler ismi oldu.

176 / 263 Hatalı kromozomların yol açtığı bir hastalık olan hirsutizm nedeniyle bu durumda olan Sasuphan bu şekilde yaşamaya alışmıştı.

177 / 263 Hastalığının diğer adı ambras sendromu. Kadınlarda androjene hassas bölgelerde meydana gelen erkek tipi kıllanmaya bu isim veriliyor.

178 / 263 Hursutizm nedeniyle Sasuphan'ın yüz, kulak, kol, bacak ve sırtında aşırı derecede kıl bulunuyor.

179 / 263 Sasuphan 18 yaşına geldi. Şimdi onu görenler tanıyamıyor. Genç kız lazer tedavisi gördüğünü ancak hala kıllarından tam olarak kurtulamadığını söyledi.

180 / 263 Babası Samrerng, kızının hastalığının devam ettiğini ancak artık tüm tüylerini aldığını söyledi.

181 / 263 Genç kız 17 yaşında hayatının aşkını buldu ve evlendi. Sasuphan evlendikten sonra tüylerini düzenli tıraş ettiğini ekledi.

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189 / 263 Vadoma kabilesi 'ektrodactyly' olarak adlandırılan nadir bir rahatsızlıktan muzdarip ve bu durumun nüfusunun dörtte birini etkilediği biliniyor.

190 / 263 Vadomalar arasında genetik havuz küçük olması nedeniyle bu genetik hastalık Vadoma'da yaygın olarak kalmaktadır. Bir başka deyişle üyelerin grup dışında evlenmesi kabile yasalarına aykırı...

191 / 263 Bu hastalığa Ektrodaktili veya "ıstakoz pençesi sendromu" adıda verilliyor. Ektrodaktili 90.000 doğumda bir görülen nadir bir durum...

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200 / 263 Bu hastalık yüzünden vücudundaki kabarcıklıklarla yaşamayı öğrenen De Santos'un vücudu görünüşte ürkütse de mücadelesi takdire şayan.

201 / 263 17 yaşında, 3 çocuğunun babası Jose ile evlenen Sandra De Santos'un aşktan yana şansı gülmüş. Jose, eşine deliler gibi aşık olduğunu söylüyor.

202 / 263 10'lu yaşlarda 20'lerin başında ortaya çıkan duyma kaybı genlikle ilk semptomdur.

203 / 263 NF1'in Nörofibromatozisin en sık tipi olması itibari ile bu yönergelerdeki medikal bilgi NF1'e odaklanmıştır. Tabiî ki temel fikir bu ağı genişletmek ve mümkün olduğunca NF2 ile etkilenen bireylerin takip edilmesine yönelik tavsiyeleri de bir araya getirmektir.

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208 / 263 Hindistan'da şiddetli ağrı şikayetiyle dişçiye giden gencin ağzından 6 saat süren operasyonla tam 232 küçük diş çıkarıldı.

209 / 263 Mumbai'de yaşanan ve dünya dişçilik tarihine geçecek olay, Maharashtrayan eyaletinin Buldhana bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki Ashik Gavai'nin sağ alt çenesindeki ağrı üzerine ailesi tarafından doktora götürülmesiyle başladı.

210 / 263 Doktor Sunanda Dhivare ve operasyona katılan doktorların, dişçilik tarihi açısından önemli gördükleri bu operasyon için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmayı düşündükleri belirtildi.

211 / 263 Gencin dişindeki rahatsızlığın, bir tür kompleks diş tümörü olarak adlandırılan ''odontoma'' olduğu bildirildi.Bu hastalık kişinin yemekleri öğütmesinde ve yutkunmasında ciddi zorluklara neden oluyor.

212 / 263 Sulami eğilemiyor, doğru düzgün hareket edemiyor. Sürekli düz bir durumda olması gerekiyor. Aksi halde acı çekiyor.

213 / 263 Hastalık sağlam bir fizyoterapi ve egzersiz tedavisiyle ortadan kaldırılabiliyor.

214 / 263 Ancak, genç kadının birlikte yaşadığı 90 yaşındaki babaannesinin bunu karşılaması imkansız.

215 / 263 Hastalığın kendisi ölümcül olmasa da sürekli aynı pozisyonda durmak başka hastalıklara davet çıkarabiliyor.

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217 / 263 GARİP AMA GERÇEK! Perulu Alejandro Ramos Martinez, balık tutmak için denize daldı. Hızlı bir şekilde denizden çıkan adam nadir görülen bir hastalığa yakalandı.

218 / 263 DENİZE DALDIKTAN SONRA VÜCUDU NİTROJEN DOLDU! Vücudunun belirli kısımlarının nitrojen dolduğu belirtilen adam, doktorların müdahalesine rağmen vücudundaki havalardan kurtulamıyor... Doktorlar, dekompresyon rahatsızlığına yakalanan Martinez'in vücudundaki azotun yüzde 30'u aldıklarını ama tüm havayı çıkartamaycakalarını söylediler.

219 / 263 VÜCUDUNDAKİ AZOTUN YÜZDE 30'U AZALTILDI AMA TÜM HAVA ÇIKARTILAMIYOR Alejandro'nun, kaslarının etrafında balon benzeri kapsüllerin oluşması, bu kapsüllerin içinde azotun sıkışıp kaldığı durumun daha önce hiç görülmediği belirtiliyor.

220 / 263 DOKTORLAR ŞAŞKIN! DAHA ÖNCE BU DURUM HİÇ GÖRÜLMEMİŞ Martinez, çok riskli bir durumda olduğu için ameliyat edilemiyor, şu anda basınç altındaki bir odada oksijen tedavisi görüyor. Talihsiz adam aynı zamanda ciddi tansiyon hastası. Genellikle tüplü dalış sırasında çok hızlı yükselmenin sebep olduğu dekompresyon hastalığı ölümcül de olabiliyor.

221 / 263 VURGUN VEYA DEKOPRESYON HASTALIĞI NEDİR? Kısa sürede yüksek basınçlı bir bölgeden alçak basınçlı bir bölgeye geçilmesi nedeniyle vücutta gaz kabarcıklarının oluşmasına bağlı olarak görülen rahatsızlık. Belirtileri şişmiş eklemler, kaşıntılı deri, beyin hasarı, felç, baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı olarak sayılabilir.

222 / 263 BU KADIN SEKS YAPINCA BAYILIYOR 28 yaşındaki Laura Crow ender rastlanan bir hastalıktan muzdarip... Bu hastalık sebebiyle örneğin seks gibi kalp atış hızını artıracak bir eylemde bulunursa bayılıyor

223 / 263 Laura Crow ile tanışın. Kendisi 3 çocuk annesi ve mutlu bir evliliği olan bir kadın. Ancak onun hayatını etkileyen sıra dışı hastalığı var. Bu hastalığı sebebiyle bir anda bayılabiliyor.

224 / 263 İlk çocuğunu doğurduktan sonra Crow’a Postural Taşikardi Sendromu teşhisi konmuş. Çok nadir görülen bu rahatsızlıkta Crow’un dinlenme durumunda kalp atım hızı dakikada 110 olarak gerçekleşiyor. Bu normal bir kişiden yaklaşık 40 atım daha fazla.

225 / 263 Crow, kalp atış hızını artıracak bir aktivitede bulunursa salgılanan adrenalin kalbinin daha hızlı çarpmasına sebep oluyor. Eğer kalp atım hızı dakikada 180’ni geçerse Crow bayılıyor.

226 / 263 Konuyla ilgili konuşan Crow, “Eşimle birlikte olduğunda yüzde 50 şansla bayılıyorum. Bu gerçekten çok zor bir durum. Ancak biz de kendimiz göre bir önlem bulduk. Bazı seks pozisyonlarında yer çekiminden faydalanarak beynime giden kanın azalmasını önlüyoruz. Böylece bayılma ihtimalimi düşürüyoruz” dedi.

227 / 263 İlk çocuğuna kadar hiçbir sağlık problemi olmayan Crow’un bu durumunu doğumun tetiklediği düşünülüyor.

228 / 263 Uzmanlara göre bu hastalığın kesin nedeni tam anlaşılamamıştır. Fakat postural taşikardinin muhtemel sebeplerinden biri şeker hastalığı, multipl skleroz(MS hastalığı), lupus (immün sistemin kendi doku ve organlarını hedef alarak savaştığı, kronik inflamatuar bir hastalıktır), sarkoidoz ( bağışıklık sisteminin anormal çalışmasından dolayı ortaya çıkan, özellikle akciğerler ve lenfatik sistemi etkileyen ancak vücuttaki tüm doku ve organları tutabilen sistemik bir hastalıktır), mitokondriyal hastalıkları, Lyme hastalığı (bakterinin yol açtığı bir hastalıktır), eklem hipermobilite sendromu ve mononükleoz rahatsızlığıdır. Ayrıca hamilelik, majör cerrahi, travma ya da viral hastalıktan sonra sık görülüyor.

229 / 263 DÜNYANIN EN TUHAF HASTALIKLARI Hayatının seyrini değiştirecek ameliyatı bekleyen Yuanhai için bağış toplanıyor.

230 / 263 Yüzündeki doku büyümesi sebebiyle yıllar içerisinde yüzü giderek büyüyen 53 yaşındaki Xia Yuanhai'ye 'uzaylı' lakabı takılmış.

231 / 263 Dailymail'de yer alan habere göre; Durdurulamayan doku büyümesi, Yuanhai'nin dişlerinin ezilmesine ve sağır olmasına neden oldu. Hayatının seyrini değiştirecek ameliyatı bekleyen Yuanhai için bağış toplanıyor.

232 / 263 Çin'de yaşayan Xia Yuanhai'nin 66 yaşındaki abisi Xia Yuanchang, kardeşi Xia Yuanhai'nin hastalığının yetişkinlik döneminde ortaya çıktığını ve tedavi için yüklü miktarda para gerektiğini açıkladı.

233 / 263 Maddi imkansızlık nedeniyle Xia Yuanhai daha gençken tıbbi yardım alamadı. Geçen yılların ardından ise yüz deformitesi iyice ağırlaştı. Kardeşinin zor durumda olduğunu söyleyen abi Xia Yuanchang, tedavi masraflarını karşılayabilmek için bağış topluyor.

234 / 263 Rahma Harunasağlıklı bir bebek olarak dünyaya geldi. Ancak 6 ay sonra sebebi bilinmeyen bir şekilde uzuvları gelişmemeye başladı. O gün bugündür kolları, ayakları ve vücudu normal bir gelişim göstermeyen talihsiz genç kız hayatını başta annesi ve kardeşlerinin yardımlarıyla sürdürüyor.

235 / 263 Eşi benzeri görülmemiş bir yöntemle Rahma plastik bir leğen içinde taşınıyor. Yemeğini annesi yediriyor, banyo ve tuvalet gereksinimlerini yine annesi karşılıyor. Aile genç kızın yaşamını dopdolu geçirebilmesi için ellerinden geleni yapıyor.

236 / 263 Anne kızını yaşıtlarına göre oldukça zeki ve her şeye rağmen mutlu bir genç kız olduğunu söylüyor. Rahma da "Ailem bana her zaman yardımcı oluyor. Bunu nasıl yapıyorlar? İhtiyacım olan her şeyi bana sağlıyorlar.” Sözleriyle annesinin söylediklerini adeta kanıtlıyor.

237 / 263 Rahma'nın 10 yaşındaki erkek kardeşi Fahad ise "Ona yardımcı olmamın bir sürü yolu var. Onu her gün dışarı gezmeye çıkarıyorum. İnsanların ona yardımcı olduğunu görünce kendimi mutlu hissediyorum.

238 / 263 Akrabalarımızı ziyarete gitmek onu çok mutlu ediyor. Ben de onu gezdirmekten hoşlanıyorum” diyor.

239 / 263 Genç kızın babası ise 15 yıl boyunca kızına tedavi bulabilmek için uğraştığını, faturaları ödemek için bir sürü işte çalıştığını anlatıyor.

240 / 263 Baba Hussaini bütün varlığını harcasa da ne yazık ki kızına bir tedavi bulamamış.

241 / 263 Cesur genç kızın en büyük hayali ise bir gün kendi ihtiyaçlarını alabilmek için tek başına alışveriş yapabilmek.

242 / 263 Hindistan'da yaşayan 25 yaşındaki bu genç adam 20 kiloya ulaşan kolundan muzdarip...

243 / 263 Gün geçtikçe büyüyen kolu yüzünden evlatlıktan reddedilen ve şeytanın çocuğu olan adlandırılan bu genç adamın bir gününü yerel gazetecilerden biri görüntüledi...

244 / 263 Yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalan bu genç adam için doktorlar, hastalığın çok ilerlediğini ve kolunun normal boyutlara ulaşamayacağını söylüyor.

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248 / 263 Çin'de yaşayan Zhang Ruifang isimli bu kadın geçtiğimiz bundan 5 yıl önce doktorları hayrete düşüren bu boynuzu yüzünden gündeme gelmişti. 100 yaşını geçen bu yaşlı kadının 6 santimetrelik boynuzu görenleri hayrete düşürmüştü. En son 2011 yılında görüntülenen yaşlı kadının son hali şaşırttı..

249 / 263 Zhang Ruifang'ın o son görüntüsü.

250 / 263 Hypertrichosis aka "Werewolf Syndrome" Aşırı kıllanma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu hastalığa yakalanan çocukların yüzlerinde ve diğer bölgelerinde uzun siyah kıllar çıkmaktadır. Hastalar kurtlara benzediklerinden, söz konusu hastalık, kurt adam sendromu olarak adlandırılmıştır.

251 / 263 Neurofibromatosis Neurofibromatosis (NF) kemikleri, yumuşak dokuyu, deriyi ve sinir sistemini etkileyen genetik bir hastalıktır.

252 / 263 Noma Dişeti veya yanakta siyaha yakın renkte bir ülser yani yara şeklinde başlar. Kısa zamanda etrafa yayılır.

253 / 263 Macrodactyly El ve Ayak parmaklarının aşırı iri oluşu

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256 / 263 Epidermodysplasia Verruciformis

257 / 263 Maggot Infestation

258 / 263 Polymelia

259 / 263 Diprosopus

260 / 263 Haemangioma

261 / 263 Haemangioma

262 / 263 Haemangioma