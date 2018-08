İkizini göğsünde taşıyor

Awadhesh Kumar da yedi yıldır kız kardeşi Anusuiya ile beraber yaşıyor. Kardeşinin kendine zarar verecek bir şeyler yaptığını düşünmediğini söylüyor. 'Beş yıl oldu ve şu an her gün acı çekiyor. Onun için gerçekten tedirginim. Bacaklarından çiviler, şırınga iğneleri ve normal iğneler çıktı. Herhangi bir açıklamamız ise yok. Çoğu zaman onunla beraberim ve bu durumu açıklayabilecek bir şey yaptığını hiç görmedim. Yalnızca birilerinin bize yardım etmesini istiyoruz.'

Kara, Telegraph’a “Hayatını daha iyi yaşayabilsin diye elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Oğlum her daim gülümsüyor ve beni çok mutlu ediyor. Hastanedeki doktor ve hemşireler de artık onu tanıyor. Hepsiyle çok iyi anlaşıyor” dedi.

165 / 263 DOKTOR HER ŞEYİN YOLUNDA GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ AMA...

Her ebeveyn gibi onlar da bir an önce ultrason görüntülerini görmek istiyordu. Doktoru her ziyaret ettiklerinde her şeyin yolunda gittiği söylendi.