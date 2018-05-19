Dünyanın en utanç verici kareleri

Kadınlar tanrıları mutlu etmek için rahiplerle cinsel ilişkiye girmek zorunda.

Dünyanın en garip gelenekleri

1 / 55 Bu uygulama, Afrika, Babil ve Hindistan'da uygulanıyor.

2 / 55 Kolombiya'da Guajiro adında kadın ve erkeğin birlikte yaptıkları bir dans var ve bu dans sırasında kadın, erkek dansçıya çelme atarsa ilişkiye girmek zorunda...

3 / 55 Papua Yeni Gine'de Trobriand kabilesinde evlilik öncesi seks normal karşılanıyor ancak evlenmeden önce yemeğe çıkmak normal değil!

4 / 55 Mehinaku köyünde ise erkekler kadınlarla cinsel ilişkiye girmek için onlara balık hediye ediyor.

5 / 55 Doğu Kamerun'da tecevüzlerin önüne geçmek için genç kızların göğüsleri ütüleniyor.

6 / 55 Wodaabe kabilesi Gerewol adında bir festivalde erkekler makyaj yapıyor ve kadınlardan oluşan jüri tarafından değerlendiriliyor.

7 / 55 Endonezya'da Pon kutlaması adında bir festival var ve bu festivalde evli olan çiftler eşleri dışında festivale katılanlarla ilişkiye giriyor.

8 / 55 Madagaskar'da bir eş sahibi olabilmek hiç kolay değil.

9 / 55 Bunun için yıllardır sürdürülen bir gelenek var. Farklı köylerdeki erkekler bir araya gelip, boğa güreşi yapıyor.

10 / 55 Eş sahibi olabilmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar.

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13 / 55 Tanzanya ve Kenya'da yaşayan Vesai kabilesi üyeleri birbirleriyle tükürerek selamlaşıyorlar.

14 / 55 Moritanya, bu ülkede güzellik anlayışı biraz farklı. Ülkede şişman kadınlar güzel olarak kabul ediliyor ve daha çok itibar görüyorlar. Evlenme çağına gelen kızlar en az 60 kilo olmak zorunda.

15 / 55 Laos'lu kadınların bileklerini göstermesi yasaktır. Sebebi ise kadın vücudunun en erotik yeri olarak kabul edilmesidir. Ayrıca boyunlarındaki halka küçük yaşta takılır ve yaşları ilerledikçe bir yenisi ile daha da uzatılır.

16 / 55 İskoçya'da gelinlerin düğünden önce üzerleri çamur, yumurta ve diğer şeyler ile kirletilir ve böyle şehirde yürüyerek gezdirirler. Gelinler ise intikam olarak gece geç bir saatte büyüklerine ayaklarını yıkatır.

17 / 55 Hindistan'da misafirliğe gelen kişi yemeği yedikten sonra geğirmezse yemeği beğenmemiş sayılıyor. Bu çok büyük bir saygısızlık olarak görülüyor.

18 / 55 Bu bir Bedevi yemeği. Düğünlerde yapılan bu yemek bir hayli ilginç.İlk olarak deveyi kesiyorlar, yüzüyorlar, içini hazırlıyorlar. Ardından koyunu devenin içine koyuyorlar. Sonra tavuğu kesiyorlar, tavuğu koyunun içine koyuyorlar. En son balığı tavuğun içine koyuyorlar. Eğer balık bulamazlarsa tarife göre, tavuğun içine de bir düzene yumurta koyuyorlar.

19 / 55 Peru'daki ilginç gelenek görenleri hayrete düşüyor.

20 / 55 Çocuklarının sağlıklı olmalarına isteyen aileler onlar için koyun ve evcil hayvanları öldürüyorlar.

21 / 55 Ve öldürülen hayvanların kanları ile çocuklarını yıkıyorlar.

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24 / 55 Hindistan’da yeni doğan bebekleri tapınaklardan aşağı atmak gelenek haline gelmiş bir durum.

25 / 55 Bu törenin çocukları güçlendirdiğine ve onlara şans getirdiğine inanıyor. Solapur bölgesindeki Musti köyünde bulunan Baba Şeyh Umar Saheb Dargah türbesinde dua ettikten sonra çocuğu olan yeni evli çiftler, çocukları doğduktan sonra bu töreni gerçekleştiriyor.

26 / 55 Yerel yetkililer, bunun 500 yıldan bu yana devam ettiğini belirtiyor. Ancak, Hintlilerin bu geleneği birçok çocuğun sakat kalmasına, hatta ölmesine neden oluyor.

27 / 55 Çok yüksekten bırakılan bebek, aşağıdaki kalabalığın onu tutması esnasında sert darbelere maruz kalabiliyor, hatta yere çakılabiliyor.

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31 / 55 Tazmanya'da kadın ölen kocasının kesilip kurutulan cinsel organını boynuna asmak zorunda.

32 / 55 Tayland Kraliyet Ailesi çok eski zamanlardan gelen ve sadece bu ailenin kullandığı özel bir dil kullanıyor. Yani konuştuklarını çevrelerindeki hiç kimse anlayamıyor.

33 / 55 Newlyweds'de evlenen çift gerdeğe tören sırasında yere serilen hasır üstünde konukların gözü önünde giriyor.

34 / 55 Yılbaşı Botsvana'da da önemli bir gelenek. İnanışa göre yılbaşı gecesi evli çiftlerin seks yapması zenginlik ve bereketi arttırıyor.

35 / 55 Guam'da bakirelerin evlenmesi yasak. Bunun için kızlar bekaretlerini para karşılığı bu işi yapan kişilere bozduruyor.

36 / 55 Normalde makarna ve şarapla beslendiğini düşündüğümüz İtalya'nın Ponti bölgesinde yerli halk, Paskalya öncesindeki 40 gün boyunca toplam bin yumurtadan yapılmış omlet yiyor.

37 / 55 Çek Cumhuriyeti'nde bira banyosu çok moda! Çekler bira banyosunun sağlığa çok iyi geldiğini düşünüyorlar. Sinir sistemi üzerinde rahatlatıcı etkisi olduğuna inanıyorlar.

38 / 55 Moritanya'daobezite bir gelenek olmuş. Evlenme çağına gelen kızların en az 60, en fazla da 100 kilo olması gerekiyor.Eğer yemek yemezlerse de kızlar cezalandırılıyor.

39 / 55 Gine'de evli kadını baştan çıkaran adamın el ve ayak parmaklarından biri kesiliyor. Kesilen parça ilişkiye giren kadına yediriliyor.

40 / 55 Kuze Kore'de kadınlarda 25, erkeklerde ise 27 yaşın altında evlenmek kanunen yasak. Evlenmeden önce bireylerin askerlik ve devlete karşı diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekiyor.

41 / 55 Guyana'da banyoda seks yaparken yakalanan çiftler önce boyanıyor sonra da bir eşeğin arkasına bağlanarak şehirde gezdiriliyor.

42 / 55 Toplumlarının garip karşıladığı 'poligami' çok eşlilik, Güney Afiraka'da bir gelenek. Bir erkek ne kadar çok eş alabilirse o kadar makbul.

43 / 55 Colombia'da gelinin annesi gerdeğe giren çiftin yatağının kenarına oturarak ilk ilişkiye şahitlik ediyor.

44 / 55 Orta Çağ'ın düello geleneği Paraguay'da hala devam ediyor.

45 / 55 Hindistan'da evlere gündeliğe gelen kadınlar evdeki bekar gencin seksüel ihtiyacını karşılamak zorunda.

46 / 55 İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te köpek beslemek kanunlarla yasaklanmış.

47 / 55 Laos'ta da kadınların ayakları en erotik bölge kabul ediliyor. Bu nedenle kadınların ayaklarını göstermeleri yasak

48 / 55 Tayvan'da damadın akraba ya da arkadaşı gelinin bekaretini alıyor. Gerekçesi:'Damat böyle sıkıcı bir işle zaman kaybetmesin!..'

49 / 55 Liverpool'da dükkan dekoratörleri çocuklar vitrini seyrederken kadın vitrin mankenini soyamaz ya da giydiremez.

50 / 55 Eğer kendinize uğraşacak farklı bir spor dalı arıyorsanız, İngiltere'ye gidin. Çünkü peynir yuvarlama yarışı yapıyorlar. Ciddi bir spor dalı haline gelen bu yarışmalar İngiltere'nin bazı bölgelerinde yapılıyor.

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52 / 55 Düğünde yaşanan bir gelenek görenleri şaşkına çeviriyor. Çin'in bazı bölgelerinde görülen tuhaf geleneğe göre, konuklar gelinin göğüslerini açıp, genç kıza dokunarak fotoğraf çektirdi.

53 / 55 Gelin ise bunun karşılığında kendisine dokunanlardan para aldı. Gelinin zor anları kameraya da yansıyor.

54 / 55 Bu iğrenç gelenek orada bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.