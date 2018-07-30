Dünyanın en yakışıklı mahkumu Jeremy Meeks mega yatla Bodrum'da

Meeks’in Topshop zincirinin sahibi olan müstakbel kayınpederi Philip Green’e ait mega yat, Yalıkavak açıklarına demirledi.

Jeremy Meeks, sevgilisi Chloe Green ile Bodrum’da

1 / 13 Amerika’da yasa dışı silah bulundurmak suçundan cezaevinde yatarken paylaştığı bir fotoğrafla şöhreti yakalayan, tahliyesinin ardından dünyanın en ünlü modelleri arasına katılan Jeremy Meeks, tatil için Bodrum’a geldi.

2 / 13 Jeremy Meeks, Topshop’ın varisi olan sevgilisi Chloe Green ve oğulları Jayden’ın bulunduğu mega yat, önceki gün Yalıkavak açıklarına demirledi.

3 / 13 Ünlü modelin müstakbel kayınpederi Philip Green’e ait olan 90 metrelik Lionheart adlı yat, görüntüsüyle tüm tatilcilerin ilgi odağı oldu.

4 / 13 Çift, önceki gün zodyakla Yalıkavak Marina’ya gitti.

5 / 13 Sevgilisiyle mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Meeks, o sırada görüntü alan habercileri fark edince gülümseyerek el salladı.

6 / 13 Mavi yolculuğa Fransa’nın Antibes kıyılarından başladıkları öğrenilen çiftin, Yunanistan’ın Ithaki adasının ardından Bodrum’a uğradığı öğrenildi.

7 / 13 Bu seyahatte ünlü çifte, Chloe Green’in anne ve babası Tina-Philip Green’in de eşlik ettiği ortaya çıktı. Akdeniz ve Ege turuna devam eden ailenin bir sonraki limanı merak konusu oldu.

8 / 13 Forbes dergisine göre serveti 4.8 milyar dolar olan Philip Green’e ait Lionheart adlı mega yatta neredeyse yok yok. 90 metrelik, 5 katlı yatta 12 kamara bulunuyor. Yatta, katlar arasında rahat dolaşabilmek için üç farklı noktada asansör, jakuziler ve yüzme havuzunun yanı sıra bir de helikopter pisti var.

9 / 13 Jeremy Meeks ile Chloe Green geçen yıl yine bu zamanlarda ilk kez Bodrum'da görüntülenmişti. İkilinin tatil fotoğrafları sonrası Melissa Meeks kendisini aldatan kocasına boşanma davası açmıştı.

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