Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri belli oldu! Türkiye'den bakın hangi şehir listede?

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük ve çok talep gören şehirlerin listede olması beklenirken bakın hangi şehir kaçıncı sırada yerini aldı?

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Araştırma sitesi Numbeo dünyanın yaşanabilir illerini araştırdı. O iller içine Türkiye'den de bir şehir girdi. Ancak ne İstanbul, ne Ankara, ne de İzmir... İşte o liste...