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Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri belli oldu! Türkiye'den bakın hangi şehir listede?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.04.2018 07:55 | Son Güncelleme

Yapılan araştırmalar sonucunda dünyadaki en yaşanılabilir 100 şehir belirlendi. Türkiye'den de tek bir şehrin bulunduğu araştırmalar düşünülenden çok uzak sonuçlar verdi.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük ve çok talep gören şehirlerin listede olması beklenirken bakın hangi şehir kaçıncı sırada yerini aldı?

Dünyanın en yaşanılabilir 100 şehri açıklandı

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Araştırma sitesi Numbeo dünyanın yaşanabilir illerini araştırdı. O iller içine Türkiye'den de bir şehir girdi. Ancak ne İstanbul, ne Ankara, ne de İzmir... İşte o liste...
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100 Riga, Letonya 99 Manchester, Birleşik Krallık 98 Dublin, İrlanda
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97 Miami, FL, Birleşik Devletler 96 Oslo, Norveç 95 Varşova, Polonya
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94 Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri 93 Tel Aviv-Yafo, İsrail 92 Philadelphia, PA, Birleşik Devletler
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91 Cape Town, Güney Afrika 90 Vilnius, Litvanya 89 Los Angeles, CA, Birleşik Devletler
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88 Phoenix, AZ, Birleşik Devletler 87 Honolulu, HI, Birleşmiş Devletler 86 Chicago, IL, Birleşik Devletler
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85 Riyad, Suudi Arabistan 84 Güney Kore, Seul 83 Bratislava, Slovakya
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82 Timisoara, Romanya 81 Madrid, İspanya 80 Tokyo, Japonya
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79 Stockholm, İsveç 78 Washington, DC, Birleşik Devletler 77 Porto, Portekiz
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76 Hamilton, Kanada 75 Cluj-napoca, Romanya 74 Lizbon, Portekiz
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73 Edmonton, Kanada 72 Montreal, Kanada 71 Prag, Çek Cumhuriyeti
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70 Zagreb, Hırvatistan 69 Atlanta, GA, Birleþik Devletler 68 San Francisco, CA, Birleşik Devletler
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67 Kelowna, Kanada 66 Brno, Çek Cumhuriyeti 65 Maskat, Umman
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64 Toronto Kanada 63 Houston, TX, Birleşik Devletler 62 Auckland, Yeni Zelanda
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61 Las Vegas, NV, Birleşik Devletler 60 Frankfurt, Almanya 59 Vancouver, Kanada
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58 Orlando, FL, Birleşik Devletler 57 Gdansk, Polonya 56 Ljubljana, Slovenya
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55 Berlin, Almanya 54 Tallinn, Estonya 53 Sidney, Avustralya
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52 Taipei Tayvan 51 Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri 50 Reykjavik, İzlanda
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49 Amsterdam, Hollanda 48 Calgary, Kanada 47 Hamburg, Almanya
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46 Halifax, Kanada 45 Cincinnati, OH, Birleşik Devletler 44 Rotterdam, Hollanda
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43 Cenevre, İsviçre 42 Boston, MA, Birleşik Devletler 41 Denver, CO, Birleşik Devletler
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40 San Jose, CA, Birleşik Devletler 39 Albuquerque, NM, Birleşik Devletler 38 Tampa, FL, Birleşik Devletler
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37 Pittsburgh, PA, Birleşik Devletler 36 Salt Lake City, UT, Birleşik Devletler 35 Glasgow, Birleşik Krallık
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34 Göteborg, İsveç 33 Seattle, WA, Birleşik Devletler 32 Quebec City, Kanada
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31 Valencia, İspanya 30 Perth, Avustralya 29 Melbourne, Avustralya
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28 Spokane, WA, Birleşik Devletler 27 Helsinki, Finlandiya 26 Austin, TX, Birleşik Devletler
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25 Cork, İrlanda 24 Minneapolis, MN, Birleşik Devletler 23 Stuttgart, Almanya 22 Sacramento, CA, Birleşik Devletler
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21 Bursa Türkiye 20 Kopenhag, Danimarka 19 Ottawa, Kanada
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18 Viyana, Avusturya 17 Brisbane, Avustralya 16 Malaga, İspanya
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15 Lüksemburg, Lüksemburg 14 Portland, OR, Amerika Birleşik Devletleri 13 Zürih, İsviçre
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12 Adelaide, Avustralya 11 San Diego, CA, Birleşik Devletler 10 Columbus, OH, Birleşik Devletler
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9 Dallas, TX, Birleşik Devletler 8 Victoria, Kanada 7 Mangalore, Hindistan
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6 Münih, Almanya 5 Edinburgh, Birleşik Krallık, 4 Eindhoven, Hollanda
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3 Raleigh, NC, Birleşik Devletler 2 Avustralya, Canberra 1 Wellington, Yeni Zelanda
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Türkiye şehir en yaşanılabilir yerler

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