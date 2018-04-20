Dünyanın en zengin adamıydı! Serveti dudak uçuklattı

İşte 1535'te yaşamını yitiren Jakob Fugger'in merak uyandıran hayatı...

Tarihin gelmiş geçmiş en zengin insanı: Jakob Fugger

1 / 31 Hayatını detaylıca araştıranların tahminine göre bugün yaşasaydı 400 milyar dolar serveti olacaktı, Bill Gates'in 90 milyar dolarlık servetinin neredeyse 5 katı!

2 / 31 Gelmiş geçmiş en büyük bankacı olarak anılıyor Jakob Fugger, yaptırım gücünü tahmin etmek zor değil.O dönemde dünyanın gidişatına karar veren iki kişi olduğundan bahsedilir, ilki Roma Germen İmparatoru, ikincisi ise Papa. Fugger'ın yeri çok daha farklıdır, o bu ikisinin de tüm finansmanını sağlayan, onları yöneten kişidir!

3 / 31 Nüfuzunun sınırları imparatorların tahtlarını belirliyordu, dolayısıyla tarihin seyrini değiştiriyordu.

4 / 31 Jakob Fugger, İspanya Kralı'nın Roma Germen İmparatoru olarak seçilmesi için oylamaya katılacak herkese yüklü bir rüşvet dağıttı. 5. Şarlken adıyla imparator olan Carlos, Yeni Dünya'yı sömürgeleştirdi. Öyle ki bu taht oyununun tarihin seyrini bütünüyle değiştirdiği söylenir.

5 / 31 11 kardeşin 10. çocuğu olarak dünyaya gelen Fugger, varlıklı aile üyeleri dünyadan göçerken işleri farklı bir yolla devralarak bu serüveni başlattı.

6 / 31 Maden sektörüne girdikten sonra işlettiği gümüş madenleriyle servetini katlamaya genç yaşta ülkelerin paralarını basmaya başladığında hazırdı.

7 / 31 Maden hamlesinin son seviyesi olarak adlarına para bastığı bu krallara borç verme seviyesine gelmişti Fugger.

8 / 31 Tüm bu azametli servetine rağmen kendi adına yapılar kurdurmak, sarayla inşa ettirmek onun planları arasında yoktu.

9 / 31 Onun yöntemlerinin sıra dışılığı yine baş gösterdi, dünyanın ilk sosyal yardım konutunu kurdu. Halen Augsburg'da ihtiyacı olan ailelerin kullanımı için kapıları ardına dek açık olan Fuggerei, 1516'dan bu yana yüz binlerce aileye Fugger'e teşekkür vesilesi oldu.

10 / 31 Onun perde arkasındaki silik kalmaya özen gösteren karakteri bankacıların genel davranışı olarak da yorumlanabilir.Her ne kadar direkt, adıyla hatırlamasak da Fugger 500 yıl önce bizlere hem bankacılık alanında hem de kültürel alanda birçok miras bıraktı.

11 / 31 Sonraları Fugger Bültenleri olarak anılan haber servisi Jakob Fugger'in dünyayla kurduğu iletişim ağıydı ve bir ilkti.Önemli ticari bilgilere erişmeye verdiği kıymet onun dünyanın dört bir tarafından haber ulaştıran ulaklardan müteşekkil bir haber servisi kurmasını sağladı. Kimilerine göre Die Fuggerzeitungen ilk gazete olarak bile kabul edilir.

12 / 31 O dönem dünyada adı geçen etkili aileler vardı fakat dinî bağlılıkları sebebiyle faiz işlemlerine girmeye sıcak bakmıyorlardı.

13 / 31 Fugger Medici ailesinin aksine bu inanç temelli yasağı yok sayarak ilan etti: Bankasına parasını yatıran tüm Augusburg vatandaşları yılda yüzde 5 faiz alacaktı.

14 / 31 Tasarruf hesabının bir anlamda mucitliğini üstlenirken keşiflerin de ilerlemesine önayak olmayı ihmal etmedi.Macellan'ın dünyanın turunu gerçekleştirirken ihtiyaç duyduğu fonun sağlayıcılarından biri oldu ve Kristof Kolomb'un ilk yolculuğunu, Hindistan'a yaptığı seyahatin de masrafını Fugger karşıladı.

15 / 31 Ekonomide yaptığı atılımlarla ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesine de önayak oluyordu, verdiği kredilerle ticarete yepyeni bir soluk getirmişti.

16 / 31 İnsanlara krediler verdiğinde onların bazı haklarından da faydalanma şartı da koyuyordu, bu şartları kabul edenlerin izniyle de maden çıkarma haklarını iyiden iyiye genişletti.

17 / 31 Yaşamının son yıllarına doğru neredeyse tüm bakır ve gümüş ticareti onun egemenliğine girmişti.

18 / 31 Bu ticareti Avrupa sınırlarının dışında da baharat ticaretiyle sürdürerek uluslararası düzeyde ihracat yapmanın da önünü açtı. Kapitalizmin mucitlerinden biri desek, yanlış olmaz.

19 / 31 Fugger'in hayatını anlatan Der Puppenspieler'de altı çizilir, Fugger'in Papa olmak, kral olmak gibi hedefleri olmasa da kendisi dünyaya bıraktığı izden haberdardır.

20 / 31 Yaşadığı dönemde adını anan hiçbir İngilizce metin olmamasına bakıldığında birkaç yüzyıl sonrasında yaşasaydı bu girişimciliğiyle dünyaya hükmedecek güce ulaşacağını tahmin etmek zor değil.

21 / 31

22 / 31

23 / 31

24 / 31

25 / 31

26 / 31

27 / 31

28 / 31

29 / 31

30 / 31