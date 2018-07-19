Dünyanın en zengini nasıl yaşar? (Jeff Bezos)

Bezos'un bugüne kadar hiç kimsenin sahip olmadığı kadar çok parası var ama akşam evde bulaşıkları o yıkıyor.

150 milyar dolarlık serveti var ama...

1 / 10 İnternet alışveriş devi Amazon’un hisselerindeki artışla birlikte şirketin kurucusu Jeff Bezos, önceki gün yalnızca birkaç saatte 1.2 milyar dolar (6 milyar lira) kazandı. Servetini son 2 yılda 2’ye katlayan Bezos dünyanın zengin insanı. Kişisel serveti 150 milyar dolara (725 milyar lira) ulaşan Bezos, en zenginler listesinde 2’nci sıraya gerileyen Microsoft’un sahibi Bill Gates’e 55 milyar dolar fark attı.

2 / 10 1964 doğumlu Bezos’un 1995’te kurduğu Amazon, açıldığı gün sadece 6 sipariş almıştı. Günlük sipariş sayısı 2018’de 2 milyona ulaştı. Serveti ne olursa olsun, Bezos’un günlük yaşamındaki rutini ise hiç değişmiyor. Dünyanın en zengin adamının günlük rutini özetle şöyle:

3 / 10 Bezos, sabahları vücudu ne zaman isterse o zaman uyanıyor. Asla alarm kurmuyor, kimse de gelip onu uyandırmıyor. En az 8 saat uyuyor.

4 / 10 Çalışkanlığı ile biliniyor ancak ailesine vakit ayırmaktan taviz vermiyor. Güne mutlaka roman yazarı olan karısı MacKenzie Bezos ile kahvaltı yaparak başlıyor. Öğlene kadar zamanını çocuklarına ayırıyor.

5 / 10 Bezos’un kahvaltı anlayışı da biraz farklı. Favori mönüsü şöyle: Patatesli ahtapot, sarımsaklı yoğurt, pastırma ve yumurta.

6 / 10 Toplantılarını öğleden sonra yapıyor. Zaten toplantı seven biri değil. Amazon’un diğer ortakları ile yılda en fazla 5 saat görüşüyor. ‘2 pizza’ kuralından vazgeçmiyor. Yani 2 pizzanın doyurabileceğinden daha fazla kişinin olduğu toplantılara katılmıyor.

7 / 10 Bezos sert ve kaba bir patron olarak biliniyor. Hatta çalışanlara yönelik öfkesini dizginlemesi için yanında bir danışman geziyor. Bezos’un şirketlerinde sık sık emek sömürüsüne karşı grevler, protestolar oluyor.

8 / 10 Günün sonunda ise akşam yemeğinin ardından, evde bulaşıkları daima Bezos yıkıyor.

9 / 10 Dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos, bilimkurgu meraklısı ve Uzay Yolu hayranı. Serinin 2016’da çekilen ‘Uzay Yolu Sonsuzluk’ adlı filminde küçük bir rolü dahi var. Bezos’un uzay merakı filmlerle de sınırlı değil. En büyük hobisi denizaltı ile NASA’nın okyanusa düşmüş eski roket parçalarını aramak. Amazon’un yanı sıra The Washington Post gazetesinin ve havacılık şirketi Blue Origin’in de sahibi olan Bezos, uzay araştırmalarına milyonlarca dolar harcıyor.