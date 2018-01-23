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Dünyanın gözü Afrin'de işte son fotoğraflar

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 23.01.2018 08:11 | Son Güncelleme 19 dakika önce

Türkiye'nin terör örgütü YPG işgali altındaki Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı' harekatı dış basının da gündeminde. Yabancı ajanslar sınırdaki Türk askeri ve ÖSO birliklerinin fotoğraflarını geçti.

Afrin'deki Zeytin Dalı harekatı dış basının da gündeminde

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Hatay Hassa (AFP)
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Afrin sınırındaki Hassa'da hazırlık yapan Mehmetçik (AFP)
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AP ise Hatay Hassa'daki Sugediği Köyü eteklerinde bulunan Türk askerlerinin fotoğraflarını geçti.
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Hatay Hassa (AFP)
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Sınırda harekat için bekleyen ÖSO unsurları (AFP)
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Harekat için Afrin'e geçen ÖSO unsurları... (AFP)
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AP operasyona katılan Mehmetçiğe destek veren vatandaşların fotoğraflarını geçti.
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Hatay, Sugediği Köyü (AP)
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İşte yabancı ajansların geçtiği kareler...
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Anahtar Kelimeler:
asker YPG ÖSO Afrin Zeytin Dalı Harekatı

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