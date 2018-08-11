Dünyanın kanını donduran görüntüler

Kamerun'da internette yayılan yeni bir videoda askeri üniformalı kişilerin sivilleri öldürdüğü iddia edildi.

Kadın çocuk dinlemediler... O ülkeye sivil infazı suçlaması!

1 / 9 Sosyal medyada paylaşılan ve ülkenin kuzeyinde çekildiği iddia edilen videoda, askeri üniformalı kişilerin bir duvarın önüne topladıkları 10 sivile ateş açtığı görülüyor.

2 / 9 Merkezi İngiltere'de bulunan Uluslararası Af Örgütü, yayımladığı açıklamada, söz konusu videonun Mayıs 2016'da çekildiğini ve üniformalı kişilerin Kamerun ordusu mensubu olduğunu ileri sürdü.

3 / 9 Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı İssa Bakary Tchiroma, yaptığı açıklamada, söz konusu videonun montaj olduğunu ve hükümeti karalamak amacıyla servis edildiğini, yine de videoyla ilgili soruşturma açılacağını kaydetti.

4 / 9 Africa News'in haberine göre Tchiroma, ayrıca temmuz ayı başında internette yayılmaya başlayan, Boko Haram terör örgütü mensubu oldukları gerekçesiyle sivillerin üniformalı kişiler tarafından infaz edildiği görüntülerini içeren ve 2014 tarihinde çekildiği ileri sürülen diğer bir videoya ilişkin 7 askerin tutuklandığını belirtti.

5 / 9 Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın emriyle açılan soruşturmada ilk videoyla ilgili tutuklanan kişilerin rütbe ve isimlerini de açıklayan Tchiroma, söz konusu kişilerin adaletli bir şekilde yargılanacağını ifade etti.

6 / 9 Kamerun'da bir ay önce internette yayılan bir videoda, ordu mensubu silahlı kişilerin Boko Haram terör örgütü mensubu oldukları gerekçesiye 2 kadın ve çocuklarını infaz ettiği ileri sürülmüştü. Hükümet, görüntüdeki kişilerin ordu mensubu olmadığını ve videonun orduyu karalama amacı taşıdığını öne sürmüştü.

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