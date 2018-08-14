HABER

Dünyanın savunma sanayi devleri belli oldu! Türkiye'den 4 kuruluş listede

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.08.2018 12:47 | Son Güncelleme

Dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketi (Defense News Top 100) listesi açıklandı.

Türkiye'den 4 kuruluş listeye girdi...

Türkiye'den 4 kuruluş dünya devleri arasına girdi

1 / 29

Kuruluş Adı: Lockheed Martin

Kuruluş Adı: Lockheed Martin
Sıralamadaki Yeri: 1 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 47,985.00 Kuruluş Adı: Raytheon Company Sıralamadaki Yeri: 2 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 23,573.64
2 / 29

Kuruluş Adı: BAE Systems

Kuruluş Adı: BAE Systems
Sıralamadaki Yeri: 3 Ülke: İngiltere Savunma Geliri (Dolar): 22,380.04 Kuruluş Adı: Northrop Grumman Sıralamadaki Yeri: 4 Ülke: İngiltere Savunma Geliri (Dolar): 21,700.00
3 / 29

Kuruluş Adı: Boeing

Kuruluş Adı: Boeing
Sıralamadaki Yeri: 5 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 20,561.00 Kuruluş Adı: General Dynamics Sıralamadaki Yeri: 6 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 19,587.00
4 / 29

Kuruluş Adı: Airbus

Kuruluş Adı: Airbus
Sıralamadaki Yeri: 7 Ülke: Hollanda/Fransa Savunma Geliri (Dolar): 11,185.91 Kuruluş Adı: Almaz-Antey Sıralamadaki Yeri: 8 Ülke: Rusya Savunma Geliri (Dolar): 9,125.02
5 / 29

Kuruluş Adı: Thales

Kuruluş Adı: Thales
Sıralamadaki Yeri: 9 Ülke: Fransa Savunma Geliri (Dolar): 8,926.13 Kuruluş Adı: Leonardo Sıralamadaki Yeri: 10 Ülke: İtalya Savunma Geliri (Dolar): 8,856.48
6 / 29

Kuruluş Adı: United Technologies

Kuruluş Adı: United Technologies
Sıralamadaki Yeri: 11 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 7,826.00 Kuruluş Adı: L3 Technologies Sıralamadaki Yeri: 12 Ülke:ABD Savunma Geliri (Dolar): 7,749.00
7 / 29

Kuruluş Adı: Huntington Ingalls Industries

Kuruluş Adı: Huntington Ingalls Industries
Sıralamadaki Yeri: 13 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 7,030.00 Kuruluş Adı: United Aircraft Corp. Sıralamadaki Yeri: 14 Ülke: Rusya Savunma Geliri (Dolar): 6,197.25
8 / 29

Kuruluş Adı: Leidos

Kuruluş Adı: Leidos
Sıralamadaki Yeri: 15 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 5,218.00 Kuruluş Adı: Rolls-Royce Sıralamadaki Yeri: 16 Ülke: İngiltere Savunma Geliri (Dolar): 4,625.73
9 / 29

Kuruluş Adı: Booz Allen Hamilton

Kuruluş Adı: Booz Allen Hamilton
Sıralamadaki Yeri: 17 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 4,320.00 Kuruluş Adı: Naval Group Sıralamadaki Yeri: 18 Ülke: Fransa Savunma Geliri (Dolar): 4,178.33
10 / 29

Kuruluş Adı: Harris Corporation

Kuruluş Adı: Harris Corporation
Sıralamadaki Yeri: 19 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 4,158.00 Kuruluş Adı: Textron Inc. Sıralamadaki Yeri: 20 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 4,117.42
11 / 29

Kuruluş Adı: Honeywell

Kuruluş Adı: Honeywell
Sıralamadaki Yeri: 21 Ülke:ABD Savunma Geliri (Dolar): 4,100.00 Kuruluş Adı: GE Aviation Sıralamadaki Yeri: 22 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar):3,991.00
12 / 29

Kuruluş Adı: Hanwha

Kuruluş Adı: Hanwha
Sıralamadaki Yeri: 23 Ülke: Güney Kore Savunma Geliri (Dolar): 3,895.27 Kuruluş Adı: Bechtel Sıralamadaki Yeri: 24 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 3,576.00
13 / 29

Kuruluş Adı: Tactical Missiles Corporation, JSC

Kuruluş Adı: Tactical Missiles Corporation, JSC
Sıralamadaki Yeri: 25 Ülke: Rusya Savunma Geliri (Dolar):3,573.95 Kuruluş Adı: GKN Aerospace Sıralamadaki Yeri: 26 Ülke: İngiltere Savunma Geliri (Dolar):3,484.12
14 / 29

Kuruluş Adı: Rheinmetall

Kuruluş Adı: Rheinmetall
Sıralamadaki Yeri: 27 Ülke: Almanya Savunma Geliri (Dolar): 3,430.35 Kuruluş Adı: Elbit Systems Ltd. Sıralamadaki Yeri: 28 Ülke: İsrail Savunma Geliri (Dolar):3,377.83
15 / 29

Kuruluş Adı: Babcock International

Kuruluş Adı: Babcock International
Sıralamadaki Yeri: 29 Ülke: İngiltere Savunma Geliri (Dolar): 3,341.03 Kuruluş Adı: Orbital ATK Sıralamadaki Yeri: 30 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 3,300.00
16 / 29

Kuruluş Adı: AECOM

Kuruluş Adı: AECOM
Sıralamadaki Yeri: 31 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar):3,197.78 Kuruluş Adı: Saab Sıralamadaki Yeri: 32 Ülke: İsveç Savunma Geliri (Dolar): 3,090.07
17 / 29

Kuruluş Adı: KNDS

Kuruluş Adı: KNDS
Sıralamadaki Yeri: 33 Ülke: Fransa Savunma Geliri (Dolar): 2,991.95 Kuruluş Adı: CACI International Sıralamadaki Yeri: 34 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 2,829.31
18 / 29

Kuruluş Adı: SAIC

Kuruluş Adı: SAIC
Sıralamadaki Yeri: 35 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 2,761.48 Kuruluş Adı: Russian Helicopters Sıralamadaki Yeri: 36 Ülke: Rusya Savunma Geliri (Dolar): 2,735.16
19 / 29

Kuruluş Adı: Perspecta

Kuruluş Adı: Perspecta
Kuruluş Adı: Perspecta
20 / 29

Kuruluş Adı: Israel Aerospace Industries

Kuruluş Adı: Israel Aerospace Industries
Sıralamadaki Yeri: 39 Ülke: İsrail Savunma Geliri (Dolar): 2,469.00 Kuruluş Adı: St Engineering Sıralamadaki Yeri: 40 Ülke: Singapore Savunma Geliri (Dolar):2,300.00
21 / 29

Kuruluş Adı: Rockwell Collins

Kuruluş Adı: Rockwell Collins
Sıralamadaki Yeri: 41 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar):2,280.00 Kuruluş Adı: Rafael Advanced Defense Systems Sıralamadaki Yeri: 42 Ülke: İsrail Savunma Geliri (Dolar): 2,300.06
22 / 29

Kuruluş Adı: Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

Kuruluş Adı: Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Sıralamadaki Yeri: 43 Ülke: Japonya Savunma Geliri (Dolar): 2,217.38 Kuruluş Adı: Dassault Sıralamadaki Yeri: 44 Ülke: Fransa Savunma Geliri (Dolar): 2,124.19
23 / 29

Kuruluş Adı: Aerojet Rocketdyne

Kuruluş Adı: Aerojet Rocketdyne
Sıralamadaki Yeri: 45 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar):1,870.80 Kuruluş Adı: Uralvagonzavod Sıralamadaki Yeri: 46 Ülke: Rusya Savunma Geliri (Dolar):1,865.00
24 / 29

Kuruluş Adı: Oshkosh Defense

Kuruluş Adı: Oshkosh Defense
Sıralamadaki Yeri: 47 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 1,820.10 Kuruluş Adı: Concern Radio-Electronic Technologies, JSC Sıralamadaki Yeri: 48 Ülke: Rusya Savunma Geliri (Dolar): 1,677.48
25 / 29

Kuruluş Adı: Cobham

Kuruluş Adı: Cobham
Sıralamadaki Yeri: 49 Ülke: İngiltere Savunma Geliri (Dolar): 1,584.86 Kuruluş Adı: Kawasaki Heavy Industries Sıralamadaki Yeri: 50 Ülke: Japonya Savunma Geliri (Dolar):1,566.15
26 / 29

Kuruluş Adı: Aselsan

Kuruluş Adı: Aselsan
Sıralamadaki Yeri: 55 Ülke: Türkiye Savunma Geliri (Dolar):1,424.93
27 / 29

Kuruluş Adı: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ)

Kuruluş Adı: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ)
Sıralamadaki Yeri: 64 Ülke: Türkiye Savunma Geliri (Dolar): 1,089.63
28 / 29

Kuruluş Adı: Roketsan

Kuruluş Adı: Roketsan
Sıralamadaki Yeri: 96 Ülke: Türkiye Savunma Geliri (Dolar): 376.08
29 / 29

Kuruluş Adı: STM Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret A.S.

Kuruluş Adı: STM Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret A.S.
Sıralamadaki Yeri: 97 Ülke: Türkiye Savunma Geliri (Dolar):369.96
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Savunma Sanayi savunma Türkiye

En Çok Okunan Haberler

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Deniz Çakır, Oktay Kaynarca'yı takipten çıkardı!

Deniz Çakır, Oktay Kaynarca'yı takipten çıkardı!

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hurdalıktaki klasik araçları servete dönüştürüyor

Hurdalıktaki klasik araçları servete dönüştürüyor

Hızlı zayıflama yolları nelerdir?

Hızlı zayıflama yolları nelerdir?

İşte piyasadaki en ucuz akıllı telefonlar

İşte piyasadaki en ucuz akıllı telefonlar

Tatilde hasta olmamak için bunlara dikkat!

Tatilde hasta olmamak için bunlara dikkat!

Yaş gruplarına göre ideal uyku saatleri!

Yaş gruplarına göre ideal uyku saatleri!

Bu hayvanları görenler şok oluyor

Bu hayvanları görenler şok oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.