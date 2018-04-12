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'Dünyanın tek lideri Baba Vanga olacak!' Eğer gerçek olursa...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.04.2018 10:11 | Son Güncelleme

ABD ile Rusya arasındaki gerilimin artması Baba Vanga'nın Rusya lideri ile ilgili sözlerini akıllara getirdi.

Dünyanın tek lideri Rusya olacak diyen Baba Vanga'nın, Çin ile ilgili sözleri de geçtiğimiz aylarda gündem yaratmıştı. İşte gerçekleşirse dünyadaki tüm dengeleri değiştirecek o kehanetler...

Baba Vanga'nın Rusya kehaneti

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11 Eylül, DEAŞ ve Brexit gibi tüm dünyayı etkileyen olaylarla ilgili kehanetleriyle ünlü Bulgar asıllı kahin Baba Vanga, 2018 yılı ile ilgili kehanetlerde bulunmuştu. Vanga'nın daha önce duyulmamış bir kehaneti daha ortaya çıktı.
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Gerçek adı Vangelia Gushterova olan Baba Vanga Bulgaristan'da yaşamış çok ünlü bir kahin olarak bilinir. Bazı komplo teorisyenleri, Baba Vanga'nın çok önemli olayları önceden öngördüğünü ve bildiğini iddia eder.
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1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga, 51'inci yüzyılda Dünya'nın sonunun geleceğini tahmin etmişti.
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Baba Vanga, DEAŞ'ın varoluşu, 11 Eylül saldırıları, İngiltere'nin AB'den ayrılık süreci gibi tüm dünyayı etkileyen büyük olayları da bilmişti.
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Vanga'nın 2018 kehanetleri biliniyordu, ancak bilinmeyen bir kehaneti daha ortaya çıktı. Baba Vanga'nın 1979'da yaptığı bir kehanet herkesi şaşkına çevirdi. Rus yazar Valentin Sidorov'la buluşmasında Vanga'nın 'Rusya'yı kimse durduramayacak, dünyanın tek süper gücü ve efendisi Rusya olacak' dediği belirtildi.
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Vanga, 'Her şey buz gibi çözülecek geriye sadece el değmemiş olarak Vladimir'in ihtişamı, Rusya'nın ihtişamı kalacak' derken burada kastettiği kişinin Vladimir Putin olduğu iddia ediliyor.
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Baba Vanga'nın 2018 yılı için öngördüğü 2 önemli kehanet daha bulunuyor.
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Baba Vanga'nın 2018 için yaptığı ilk tahmin Çin ile ilgili. Kahinleriyle bilinen Baba Vanga, 2018'de Çin'in ABD'yi geçerek Dünya'nın “Yeni süper gücü” olacağını iddia ediyor.
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Son yıllarda ekonomisi yükselen Çin'in 1970'lerde dünya ekonomisine katkısı %4.1'ken bu rakam 2015'te %15.6'ya çıkmıştı. Gazetenin aktardığı haberde, Baba Vanga'nın bu tahmininin gerçekleşme olasılığı olduğu belirtildi.
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Baba Vanga'nın ikinci tahmini ise uzayla ilgili. Uzmanlara göre Baba Vanga, 2018'de Venüs'le ilgili bir gelişme yaşanacağını aktarıyor. Venüs'te yeni bir enerji formunun keşfedileceğini öngören Baba Vanga'nın bu kehanetinin de gerçekleşme ihtimali var.
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Her ne kadar resmi olarak Venüs'e bir uzay görevi planlanmamışken 2018'in ilk yarısında bilim insanı Eugene Parker'a ithafen isimlendirilen Parker Solar Probe, uzay mekiği Güneş etrafında incelemelerde bulunmak üzere gönderilecek.
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Her ne kadar bu mekik Venüs'e inmese de gezegenin çekim gücünü kullanarak Güneş'in etrafında seyahat edebilecek. The Sun'da yer alan habere göre güneş etrafındaki manyetik alanın yapısını incelemeyi hedefleyen uzmanlar burada yeni bir keşifte bulunmayı ümit ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
Kehanet baba vanga Rusya ABD

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne yani ? dünyanın lideri biz olmayacak mıydık ? Bu da nereden çıktı yahu !
hep yalan..5 yıl önce de 2016 da istanbulda büyük deprem olacak demişti bu, 2015 de dünya savaşı başlayacaktı, atın yalanı dıttırıdıttı inannanı, ulan bu önünü görmüyor 52. yy'a dünya yok olacakmıs vay bee yaşayıp goruruz 52 yüzyılı
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